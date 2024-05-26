3 главных вопроса, которые нужно задать, чтобы улучшить взаимоотношения

Отношения с любимым человеком – это зеркало вашей жизни: на сколько вы готовы отдавать и вкладываться, как умеете доносить свои желания, слышите ли других людей и интересны ли вы сами себе. И если в отношениях что-то идет не так, то следует задать себе несколько вопросов, способных сблизить вас с партнером и улучшить свою жизнь.



Известный психолог и эксперт по системному развитию личности Александр Петрищев выделил 3 вопроса, на которые обязательно нужно дать ответы, чтобы улучшить взаимоотношения.



Вопрос 1 – какой мой вклад в эти отношения?

Там, где наше внимание, там и энергия. Отношения с любимым человеком требуют от нас постоянной отдачи и желания их развивать. Только когда каждый из партнеров готов делать что-то для другого, отношения будут здоровыми и счастливыми. Однако всегда нужно начинать с себя.

Задумайтесь о том, какой вклад именно вы делаете в отношения: пытаетесь ли понять своего партнера, удовлетворить его потребности и глубинно разобраться, что для него важно, умеете ли вы делать сюрпризы и искренне интересоваться жизнью и делами другого человека. Научитесь не только брать и требовать, но и отдавать. Это чуточку сложнее, но точно того стоит.

Вопрос 2 – как я создала и притянула все то, что сейчас есть в наших отношениях?

Все, что мы имеем в своей жизни и отношениях, мы хотели на подсознательном ровне. Мы ответственны за то, как живем и какие отношения строим. И как бы не было сложно, если нас что-то не устраивает в другом человеке, необходимо честно ответить себе на вопрос – почему я его/ ее выбрал/-а?

Каждый наш выбор не случаен. Мы притягиваем и выбираем в свою жизнь таких партнеров, с которыми сможем отыграть свой неосознанный жизненный сценарий. Если нам плохо с человеком, с которым мы в отношениях, он унижает нас, то вероятнее всего где-то на подкорке у нас записана "стратегия страдания", и мы на подсознательном уровне всегда ищем повод для страдания.

Вопрос 3 – какие у меня цели, к чему я стремлюсь?

В этом вопросе кроется секрет гармоничных отношений: когда мы растем и развиваемся как личность, только тогда становимся яркими и интересными для своего партнера. Но если человек сидит в "болоте", ничем не интересуется, никуда не стремится, не развивается, то такие отношения начинают быстро деградировать и разрушаться.

Помните, ключевая программа нашего подсознания в том, чтобы создать условия для вашего личностного роста, и если вы не готовы развиваться сами, то подсознание притянет из пространства варианты, через которые вы будете вынуждены пойти в развитие. Вот откуда и появилось выражение, что личностный рост возможен только через боль и страдания. Однако правда в том, что вы можете осознанно пойти в решении своих запросов подсознания, в личностный и духовный рост через радость и легкость.