5 самых распространенных причин обращения к психологу

Сегодня многие стремятся решать свои трудности в жизни, в карьере, в отношениях в кабинете психолога. Именно там получается найти неосознанные сценарии, паттерны поведения и установки, которые мешают получать желаемое и жить жизнью своей мечты. Психолог и эксперт по системному развитию личности Александр Петрищев поделился, с какими запросами люди чаще всего обращаются к психологу.



1. Профессиональное и эмоциональное выгорание, общее разочарование жизнью.

Наконец-то, недовольство собственной жизнью стало не нормой! Люди стали осознавать, что вся ответственность за их жизнь, за все, что в ней происходит, и даже за умение радоваться и наслаждаться ею лежит на них самих. В такой ситуации психолог поможет найти истинные причины недовольства и способы их решения.

К тому же, именно в кабинете у психолога вы сможете понять, на своем ли месте находитесь, или, возможно, принять решение кардинально изменить жизнь на новом поприще.

2. Сложности в отношениях или их отсутствие.

Отношения — это основа жизни. Если в отношениях с любимым человеком что-то не ладится, в течение долгого времени не получается создать романтические отношения или перевести их на более глубокий уровень, все это бьет по уверенности, самооценке и отражается на качестве всех сфер жизни. В таком случае поможет как парная терапия, так и индивидуальная, на которой вы сможете определить свои истинные потребности и понять, почему не можете создать счастливые, здоровые, гармоничные отношения.

3. Не получается выйти на новый финансовый уровень.

Желание расти в своем доходе естественное для всех. Однако часто бывает так, что человек достигает определенного уровня заработка и "застревает" на нем. На сессии с грамотным психологом вы сможете увидеть жизненные сценарии, подсознательные ограничения и убеждения, которые действительно мешают вам больше зарабатывать, и именно тогда поймете, как этот барьер преодолеть.

4. Депрессия.

Состояние – что воля, что неволя – ненормальное и требует участия и помощи специалиста. На сеансе у психолога вы поймете причины и механизмы своего состояния. Научитесь управлять негативными мыслями и эмоциями. Вместе с психологом выясните, что доставляет вам удовольствие и радость, как добавить это в свою жизнь и как убрать то, что поддерживает депрессию.

5. Отсутствие уверенности, страх проявленности и публичных выступлений.

Сегодня такое время, когда сидеть тихо и не отсвечивать больше не получится, если вы хотите быть узнаваемыми, реализованными и хорошо зарабатывать. Важно постоянно учиться, заниматься саморазвитием и в личностном, и профессиональном плане. И, конечно же, заявлять и предъявлять себя миру. К сожалению, когда дело доходит до публичных выступлений, большинство людей боятся и стесняются: будто ком в горле и никакие слова не приходят на ум. Сеансы у психолога – идеальный способ для решения данного запроса. Они помогут сформировать вашу истинную уверенность в своих силах.



