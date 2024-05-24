Решившуюся на подлый обман с любовником Агату Муцениеце вывели на чистую воду

Поцелуи актеров Агаты Муцениеце и Ивана Чуйкова на церемонии вручения премии RU.TV оказались частью заранее заготовленного сценария. Этот прецедент на красной дорожке, стали предметом горячих споров и домыслов.



Источник, близкий к актерам, опровергнул слухи о настоящем романе между Муцениеце и Чуйковым, называя это лишь пиар-историей. В то же время уточняется, что личная жизнь Ивана Чуйкова развивается по своим собственным законам, и романа между ним и Агатой Муцениеце нет.

На фоне слухов о возможном романе появление Агаты Муцениеце и Ивана Чуйкова на красной дорожке Московского международного кинофестиваля лишь усилило интерес общественности к личной жизни знаменитостей. Пара ведущих церемонии RU.TV стала объектом внимания после выхода на сцену, где произошел знаковый поцелуй после шутки комика Александра Реввы.

По данным издания KP.ru, Агата Муцениеце ранее завершила отношения с бизнесменом из-за измены со стороны близкой подруги. Возможный роман актрисы с бизнесменом Владимиром Перельманом также вызывал интерес общественности, но закончился расставанием из-за измены со стороны мужчины во время новогодних праздников в Таиланде.

Судя по всему, личная жизнь звезд шоу-бизнеса продолжает быть предметом внимания и спекуляций со стороны публики и СМИ. В то же время необходимо помнить о том, что за кадром могут скрываться совсем другие события и отношения, которые не всегда соответствуют общепринятым представлениям о жизни знаменитостей.