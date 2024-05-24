Фаворитка Киркорова шокировала сообщением о стремительно теряющей голос Пугачевой

В Москве состоялась премьера реалити "Клиника Счастья", которое поможет парам спасти семью за три дня. Это первое в России шоу по сериалу из линейки KION Originals. Участники – реальные семейные пары, которые зашли в тупик в личных и сексуальных отношениях. Оценить громкий проект пришла и диджей Катя Гусева.

Катя Гусева – официальный диджей Филиппа Киркорова. А Филипп Киркоров был четвертым мужем Аллы Пугачевой. Алла Пугачева. в свою очередь, с начала этого года выпустила концертный альбом и четыре песни. Свежая новинка – "Ложный стыд" на музыку Андрея Мисина и стихи Михаила Гуцериева. Композиция о пяти отметках на запястье вызвала противоречивую реакцию в обществе.

"Мне не очень понравилась песня, – призналась в эксклюзивном интервью "Дни.ру" Катя Гусева – Особенно мне там не понравился голос Аллы Борисовны. Мне вообще показалось, что это не ее голос. Он просто неузнаваем! Мне кажется, там просто нет голоса – Пугачева его теряет".

"А в текст я даже не вслушивалась, хотя перечитаю его чуть позже, поскольку стихи писал Михаил Гуцериев, чья поэзия мне нравится, – продолжает Гусева. – Что же касается видеоряда, то я увидела лишь нарезку старого видеоклипа".

Гусева считает Пугачеву легендой. Но признается, что возвращения Примадонны из Израиля в родные палестины не ждет. "Потому что я люблю Филиппа Киркорова!" – пояснила Катя.