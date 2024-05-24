Между черным и белым: Иосиф Бродский и его вечные темы

24 мая 2024 года литературный мир отмечает 84-летие со дня рождения Иосифа Александровича Бродского. Он был поэтом, эссеистом, философом. Себя он раскрывал и показывал в разных жанрах: стихотворениях, поэмах, эссе, драматургии. Но особое место в этом ряду, несомненно, занимает поэзия, пронизанная экзистенциальными мотивами одиночества и поиска свободы.



И в 1940 году, когда родился поэт, и в 2024, когда его нет с нами уже более 28 лет, на повестке дня ситуация одинаковая: философия, поиск истины наряду с желанием человеческого освобождения. Однако величие Бродского неоспоримо , как и его литература. В ней отражаются разные темы: любовь и изгнание, прошлое и настоящее, Россия и США. Но в каждом из творческих и философских произведений, будь то стихотворение "Письма римскому другу" или эссе "Меньше единицы", сквозит пронзительное ощущение одиночества: экзистенциального, пронизанного осознанием конечности бытия.

Иосиф Александрович появился на свете 24 мая 1940-го в Ленинграде, ушел навсегда 28 января 1996-го в Нью-Йорке, а был предан земле 21 июня 1997-го в Венеции. За 55-летний срок жизни Бродский прославился настолько сильно, что о нем заговорил весь мир! Изгнанный из родной страны, лишенный привычного круга общения, он остро чувствовал свою отчужденность от мира. Но именно это чувство становится катализатором для творчества, позволяя автору по-новому взглянуть на вечные темы любви, памяти, предназначения человека, а также отразить их.

В разных творческих работах он использовал как "черное", так и "белое". При этом Иосиф Александрович, конечно, не единственный поэт, которого чтят и любят наши современники из стран бывшего СССР. Чтецы цитируют Есенина, Маяковского, Блока, а также женщин — Цветаеву, Ахматову. Однако один лишь Бродский показал, что между "черным" и "белым" есть "серое", а также, что между вершиной и подошвой горы располагаются склоны.





Ряд премий, которыми наградили при жизни Иосифа Александровича: "Стипендия Макартура" (1981), "Премия Национального круга книжных критиков" (1986), "Нобелевская премия по литературе" (1987), "Поэт-лауреат США" (1991), "Золотой венец" (1991). И только уже посмертно ему присудили "Международную премию "Балтийская звезда" (2010).

Собрание сочинений Бродского есть на русском, английском, французском языках, и даже на иврите. При этом на его памятнике в Италии отображена фраза на латыни "Letum non omnia finit".