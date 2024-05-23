"Эта особь": Киселев приложил потерявшую последнюю совесть Собчак

Ксения Собчак позволяет себе юродствовать по поводу получения Юрием Киселевым высокой правительственной награды. Лидер группы "Земляне" Владимир Киселев, отец Юрия, долго молчал. Но, как писал Антон Чехов, "всякому безобразию есть свое приличие". За кулисами Русской музыкальной премии канала RU.TV Владимир Киселев дал отповедь в адрес "этой особи", как музыкант называет Ксению Собчак.

"Пусть прежде госпожа Собчак покажет свое отношение к Родине, а потом уже оценивает меня и мою семью, – говорит Киселев – Хотя у нее родин много (в 2022-м она получила гражданство Израиля – Прим. ред.), но настоящая одна – та, в которой человек родился".



К тому факту, что Собчак пытается задеть старшего сына Киселева, тот относится иронично. "Журналисты и светская хроника создали Юре образ донжуана (пресса, в частности, много писала про разрыв с Люсей Чеботиной – Прим. ред.), а эта особь, понимая, что антропологический кастинг к Юре она не пройдет, "бьет его портфелем", как в школе, чтобы привлечь к себе внимание", – улыбается Киселев.

При этом он уверен, что Собчак своими словами и поступками порочит имя своего знаменитого отца. "Для меня Анатолий Александрович был близким человек, – уверяет Владимир Владимирович. – Но его уход из жизни освободил от меня от надобности с этой "кровавой барыней" и ее мамашей общаться".

А если Собчак высмеивает госнаграды членов семьи Киселева (в 2021 году осудила награждение певца ЮрКисса медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени), то она, по мнению Владимира Владимировича, не уважает верховного главнокомандующего и государство. «Мы все это время находились в Крыму, в Донецке и Луганске, организовывали мероприятия в Сирии и Херсоне, просто не выпячивали это, – пояснил Киселев. – А вот Собчак хоть бы одной копейкой помогла нашим воинам. Ведь даже господа Бузова поехала и помогла напомаженными пальчиками разгрузить коробки – как минимум пример для этой гражданки. Дала ли Собчак исторической Родине или вновь приобретенной хоть копейку на поддержку в это непростое время?"