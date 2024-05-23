Цымбалюк-Романовская назвала имя любимого и удивила поцелуем

Артистка обратилась к народу с видео и фото в своем профиле в один и тот же день. Кроме того, она сделала неожиданное и торжественное признание!

В 2016 году только ленивый не говорил о свадьбе Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской. Для многих консерваторов и почитателей традиционных ценностей этот союз стал полнейшей неожиданностью! 36-летняя пианистка и по совместительству театральная дива проявила инициативу. А точнее — учинила любовную сагу с 80-летним актером и театральным режиссером. Да и сам артист-пенсионер откровеннейшим образом признавался, как сильно его очаровала белокурая спутница, музыкальная жена.

Однако заранее спланированный Виталиной сценарий любовной сказки не оправдал надежд и потерпел полный провал. Поначалу Джигарханян сиял с женой на фото, не стеснялся своей любви к театральной помощнице и на видео. Народ же мотал головой и инициировал разговоры, мол, пожалеет Джигарханян, что выбрал музыкантшу Цымбалюк-Романовскую и очаровался ею.

И вот, полноценный сюрприз Армен Борисович получил в 2017 году! Да какой неожиданный! В его представлении белощекая спутница в считанные дни превратилась в коварную и корыстную женщину. Развод 82-летнего театрала с 38-летней дивой стал главным скандалом года .

А 14 ноября 2020-го Джигарханян ушел навсегда. Народная любовь к нему не угасает по сей день. А вот про Виталину народная молва ходит нелестная. Говорят, что не было у пианистки никакой любви, а стремилась артистка-чаровница прибрать к рукам театр ушедшего, да торжествовать на его костях.

По сей день ходят слухи, которые то обеляют репутацию Цымбалюк, то снова очерняют. Сама же уроженка Киева умело чередует не только форте и пиано, но и скандалы с затишьем. Бывшая любовь пенсионера хороша и в профиль, и в анфас, поэтому дивно совмещает приятное с полезным.

Похоже, в 2024-м покорительница консерваторий и театральных залов все решает на берегу. Порой Романовская молча закидывает удочку в Сеть с откровенной провокацией, а потом будто тихо считает у себя в голове, когда уже немолодой контингент родившихся в Советском Союзе поклонников и адептов Джигарханяна клюнет на ее коварные женские чары.

22 мая разведенная 45-летняя артистка по традиции заинтриговала поцелуем на видеоролике, снятом в автомобиле. Белокурая леди сжала губы и адресовала лестный чмок подписанному на нее народу! Такого неожиданного послания от "любимки" даже не ждали!

Также киевская музыкантша торжественно поздравила с днем рождения мужчину-пенсионера, разместив особое, архивное и необычное фото. На нем виновник торжества стоит в обнимку с еще живым Джигарханяном! А получил поздравление от нее Юрий Евгеньевич Рыбчинский.

"Виват, король, виват!" — отметила сияющая экс-жена Армена Борисовича.