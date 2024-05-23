"У него своя жизнь": Зверев отказался налаживать отношения с сыном

В Москве состоялась ежегодная Русская Музыкальная Премия телеканала RU.TV, которая привлекла к себе миллионы зрителей по всему миру. Среди гостей красной дорожки был и стилист Сергей Зверев. Самый модный!

Приемному сын поющего парикмахера – Сергею Звереву-младшему – в августе исполнится 31 год Но он давно живет отдельно от Суперзвезды – тихой, скромной, уютной жизнью без камер, фанатов и гламура. Сын стилиста не любит делать макияж, укладку, носить туфли на платформе, Их пути разошлись из-за отношения к красоте...

"У него своя жизнь, у меня – своя, и налаживать нам ничего не надо, – заявил Сергей Зверев за кулисами музыкальной премии.

А на вопрос, общается ли с сыном, 60-летний стилист ответил лаконично: "А зачем?" Он пояснил, что на музыкальной премии не хотел бы вести "семейный разборки".

Правда, ходит слух, что приемный сын хотел подать в суд на Сергея Зверева из-за шикарной квартиры в центре Москвы. Зверев-младший требовал не только разделить хоромы в Тверском районе столицы, где был прописан с детства, а также о подал иск о компенсации морального ущерба. Как говорится, звезда в шоке.

"Мне это не интересно, – подчеркнул Зверев-старший. – Это все – вчерашний день!" Он для себя все давно решил и больше возвращаться к этой болезненной семейной теме не намерен.