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Среда 22 мая

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Инсульт внезапно унес жизнь знаменитого артиста – совсем молодой

Инсульт внезапно унес жизнь знаменитого артиста – совсем молодой
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"У Бога все вовремя, так что учись ждать", – гласят строки на странице национального кумира, оставленные в 2015 году. В то время еще никто не знал, не ждал и даже не догадывался, что уже в 2024 году оборвется его жизнь, а строки, написанные прежде, окажутся знамением.

Появились известия об уходе известного кумира Башкирии Ильдара Рахимгулова, который также является патриотом родного края, вокалистом и исполнителем вокальных произведений в разных стилях и на многих языках: башкирский, русский, английский, португальский, испанский, итальянский, татарский, немецкий, французский, китайский... Всего 25 языков. Особое внимание ушедший певец уделял профессиональному пению в классическом и эстрадном репертуаре, а еще являлся начинающим автором-композитором. Своей родиной знаменитый артист считал Узбекистан, а ушел навсегда в России. Впервые сообщения о случившемся в Башкортостане пронеслись 21 мая 2024-го года. Также сообщается причина, по которой это случилось — инсульт.

Об уходе совсем молодого сына башкирской земли в возрасте 35 лет сообщили в Сибайском концертно-театральном объединении. В этом же объединении он работал. Но профессионалом и специалистом он стал в Стерлитамакском государственном театрально-концертном объединении, где проработал с 2014-го года по 2020 год — 5л. и 9 месяцев, почти 6 лет, почти 1/6 своей жизни. А 10.12 ушедшему кумиру могло бы исполниться 36 лет. На счету ушедшего Ильдара Рахимгулова: средне-специальное образование в Уфимском училище искусств (2006-2009) и Уфимская государственная академия искусств(2009-2014), где он получил высшее образование.

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22 мая 2024, 19:24
Фото: David Gomez / unsplash.com
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