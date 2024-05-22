Тест: вставьте пропущенные слова из песен СССР

Хотите вспомнить советскую молодость и доказать, что одна лишь советская музыка актуальна во все времена? Готовы пройти тест и набрать 5/5?

В советской музыкальной индустрии объединилось все прекрасное: качество звука, глубина смысла, органичность артистов и духовное родство публики. Однако лишь отдельные композиции СССР сегодня остаются на слуху, продолжают звучать по радио и телевидению, а также запоминаются молодым поколением. Даже советские люди, рожденные в 70-е и 80-е годы, остались лишены прекрасных песен!

Мы предлагаем 5 композиций, 5 вопросов и 5 вариантов ответа на каждый, но верный в каждом из 5 заданий только 1! Выберите ту самую, единственную фразу из хита СССР, а, главное, пропойте вслух эти песни из теста, абсолютно каждую!

Сможете решить весь тест? Дать максимальный результат 100%? Тогда — дерзайте, милости просим! Сегодня мы не только вспоминаем, но и мысленно возвращаем СССР!