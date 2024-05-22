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Среда 22 мая

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Исполнилось 38: блеск льда и сила духа Татьяны Волосожар

Исполнилось 38: блеск льда и сила духа Татьяны Волосожар
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22 мая 2024 года свой 38-й день рождения отмечает Татьяна Волосожар: блистательная фигуристка, олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта России. Ее имя, неразрывно связанное с Максимом Траньковым, стало синонимом опыта, артистизма. А главное, непоколебимой воли к победе.

Карьера сегодняшней именинницы – это калейдоскоп ярких выступлений, замечательных программ и блестящих достижений. Олимпийское золото Сочи, два чемпионских титула мира, четыре победы на чемпионатах Европы – вот лишь малая часть ее ледовых наград, каждая из которых – результат упорного труда уроженки Днепропетровска, ее качественной самоотдачи и безграничной любви к фигурному катанию. И ей сегодня 38!

Кадр YouTube / @kpru

Кадр YouTube / @GlamourRussia

Кадр YouTube / @kuban24

Множество достоинств у двукратной чемпионки мира Татьяны Волосожар. Но особо выделяется ее невероятная трудоспособность. Татьяна, достигнув вершин спортивного олимпа, не остановилась на достигнутом, продолжив свой творческий путь. Участие в ледовых шоу, новые мастер-классы, работа на телевидении – сегодняшняя именинница неустанно делится своим опытом и мастерством, вдохновляя молодое поколение фигуристов.

Нельзя не отметить и человеческие качества Татьяны: ее открытость, доброжелательность, готовность к сострадательной любви. Эти качества, дважды помноженные на талант и профессионализм, делают ее поистине мировой любимицей.

Сегодня, в 38 день рождения этой замечательной спортсменки, мы желаем Татьяне Волосожар крепкого здоровья, семейного благополучия, новых творческих побед. Но главное — неиссякаемого вдохновения!

ДНИ в Telegram

22 мая 2024, 03:20
Кадр YouTube / @Kroliq1
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Самые крепкие пары фигуристов

Татьяна Волосожар и Максим Траньков.
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина с детьми.
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