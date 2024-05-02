Загнанная в угол Васильева не стала отрицать вскрывшиеся данные об изменах

Умерла звезда сериала "Спасатели Малибу" Тесты Плющенко тайно перенес операцию Игры Сонник

Топ новостей недели

Тест: сможете отгадать советский фильм Данелии по кадру с женщиной?Тест: сможете отгадать советский фильм Данелии по кадру с женщиной? "Будем молиться": ночью с Андреем Малаховым случилось потрясение"Будем молиться": ночью с Андреем Малаховым случилось потрясение Невосполнимая утрата: Ксения Собчак заявила об уходе мировой звездыНевосполнимая утрата: Ксения Собчак заявила об уходе мировой звезды Победила смерть всему вопреки: Анастасии Заворотнюк исполнилось 53 годаПобедила смерть всему вопреки: Анастасии Заворотнюк исполнилось 53 года

Лента новостей

Четверг 2 мая

20:08Загнанная в угол Васильева не стала отрицать вскрывшиеся данные об изменах 18:41Бари Алибасов использовал двойников солистов группы "На-На", чтобы больше зарабатывать 17:12Певица Жасмин подарила сыну на свадьбу роскошную квартиру в Москве 16:40Браво: крошка-дочь Игоря Николаева разгромила российский шоу-бизнес 16:09Вдова Юдашкина ревет от горя: Пусто на земле одной 12:29Тест: определите название фильма СССР по кадру с ребенком 10:53За стеной ада: "оскароносный" фильм о концлагере дошел до российского зрителя 10:25"У меня еще есть шансы": 86-летний Николай Дроздов надеется на врача 08:21"Санкций не боюсь": королева немецкой оперной сцены выступила с Башметом в Ярославле 06:16Да Винчи, Айвазовский, Лазарев, Плисецкая, Юдашкин: 2 мая уходят гении 03:08Padron: чего ждать москвичам от пиренейской кухни 00:09Время беспощадно: вы не узнаете главных звезд СССР на фото 00:07Подарившая Топалову двоих детей Тодоренко сообщила о расставании 17:08Рок судьбы: Гузеева, Королева, Орбакайте, Андрейченко маются всю жизнь? 10:08Музыкальный тест: вспомните культовые песни СССР по 1 строчке 04:27"Невеста": фанаты обсуждают видео влюбленной Ирины Пеговой 03:17Врач Бакуменко объяснила, как устранить проблему мокрых подмышек 02:59"Ребенок в шоке": прилетевшая из Монако дочь Бони впервые попала в метро 00:16Как тяжелобольной Кейт Миддлтон удалось превзойти принцессу Диану в глазах общественности 18:17Как избавиться от одиночества? Далай-лама XIV дал указание 18:13ТЕСТ: вспомните название кино СССР по одному кадру с парой 15:09Грязно унизивший россиян Лисовец поставил народу 10 условий 10:03Совсем как люди: милые обезьянки лопают вкусняшки из ведра (видео) 06:03Как путешествовать с детьми: советы и рекомендации 03:02Методы и техники преодоления эмоционального напряжения 00:02Кожа: сухая или обезвоженная? Как понять и что делать 21:22Гений Ольги Бузовой: любовь и ненависть в одном флаконе 16:12Губы как магнит: сочный рот Ксении Собчак завораживает миллионы 13:09ТЕСТ: отгадайте фильм СССР по кадру с танцем 10:08Умма Турман отмечает 54-летие: как она стала одной из лучших актрис Голливуда 06:42Как наши эмоции и психологическое состояние влияют на здоровье организма 03:01Туризм для активного отдыха: велопоездки, походы, водные виды спорта 00:18Шестилетний внук Юдашкина стал чемпионом ОАЭ по каратэ 00:01Морщины вокруг глаз: 3 эффективных метода борьбы 21:07Moon: в центре Москвы сделали ставку на неформальную кухню Азии 14:02Юрист Антон Усков рассказал, как вернуть деньги за неэффективные курсы 10:17Красота и талант: одни из самых красивых российских актрис современности 06:10Сериальная реальность: какие профессии показывают на экране чаще всего 05:48"Люблю! Твоя": Гагарина публично обласкала молодого фаворита 03:363 правила, как избавиться от отеков лица 00:39Пенелопа Крус отмечает 50-летие: вспонинаем интересные факты жизни актрисы в ее юбилей 20:44Плющенко рассказал о перенесенной операции на позвоночнике 19:16Киркоров публично раскрыл причину длящегося конфликта с Успенской 18:06Заявлено об ухудшении отношений Пугачевой и Галкина*: Это уже чужие люди 16:10Умерла звезда сериала "Спасатели Малибу" Марла Адамс 14:51Воробьев предложил новые шаги в цифровой трансформации Подмосковья 14:49Тест: сможете отгадать советский фильм о свадьбе по кадру? 14:05Шествие трубачей и уроки танцев: что ждет посетителей парков Москвы в майские 12:48Москвичей предупредили о ливне с грозой 27 апреля 10:43Слезы. Сердце. Алла: россияне отказываются верить в уход Пугачевой
685
400
true
Dni.today
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.today»
235
35

Загнанная в угол Васильева не стала отрицать вскрывшиеся данные об изменах

Загнанная в угол Васильева не стала отрицать вскрывшиеся данные об изменах
364

Татьяна Васильева разоткровенничалась в эфире телешоу "Человек-невидимка" на канале ТВ-3. Стало известно, что артистке в свое время часто изменяли мужчины, при этом сама она также оказалась не без греха.

Татьяна Васильева – известная российская актриса театра и кино, обладательница множества театральных премий и наград. Ее яркая актерская игра, талант и трудолюбие покорили сердца зрителей и критиков. Однако за своим успехом Татьяна Васильева скрывает непростую судьбу, полную испытаний и трудностей.

Недавно прославленная артистка приняла участие в шоу "Человек-невидимка" на канале ТВ-3, где скелеты в шкафу знаменитости стали явными для публики. В качестве приглашенных специалистов выступили таролог Аида Мартиросян, хиромант Борис Акимов, психолог Мария Пугачева, маг Денис Высоцкий, колдун Алексей Гришин и криминалист София Болховитина. Все они смогли смогли "увидеть" мысли Васильевой.

Мартиросян шокировала присутствующих словами о том, что личная жизнь Васильевой оказалось более трагичной, чем может показаться. "Вокруг нее очень много мужчин. Очень легко вступает в отношения, очень легко общается. Карты видят, что ей изменяли. Изменяли? Да. Было. Карта также видит, что изменяла она во многих отношениях", — сообщила Аида. Сама артистка отрицать это не стала. "Ну было, конечно... Это уже забыто давно", — подтвердила Васильева.

Стоит отметить, что Татьяна Васильева была замужем дважды. Первым ее мужем стал однокурсник по театральному институту Анатолий Васильеве, в 1978 году у них родился сын Филипп. Во втором браке, с актером Георгием Мартиросяном, у звезды родилась дочь Елизавета. Супруг мирился с изменами актрисы Московского театра сатиры – Васильева крутила роман с режиссером Валентином Плучеком, пока Мартиросян ждал ее под окнами.

Выпуск проекта "Человек-невидимка" с Татьяной Васильевой выйдет в эфир канала ТВ-3 сегодня, 2 мая, в 23:00.

ДНИ в Telegram

2 мая 2024, 20:08
Татьяна Васильева. Фото: соцсети
ТВ-3✓ Надежный источник

Фоторепортаж

74-летняя Татьяна Васильева рассказала со сцены о совращении школьника

Фото: Екатерина Якель.
Фото: Екатерина Якель.
Фото: Екатерина Якель.
Фото: Екатерина Якель.
Фото: Екатерина Якель.
Фото: Екатерина Якель.
Фото: Екатерина Якель.

По теме

Татьяна Васильева раскритиковала Ксению Собчак за хамство и высокомерие

Татьяна Васильева рассекретила страсть к досугу с незнакомцами в юности

Бари Алибасов использовал двойников солистов группы "На-На", чтобы больше зарабатывать

Бари Алибасов использовал двойников солистов группы "На-На", чтобы больше зарабатывать
Всплывшая информация о дублерах солистов группы "На-На" вызвала немалый интерес у поклонников и поклонниц музыки той эпохи. Секреты Бари Алибасова, которые раскрыл Валерий Юрин, позволяют по-новому взглянуть на организацию концертов и выступлений в то время. Использование двойников для увеличения выручки концертов — это довольно хитроумный ход, который, с одной стороны, может показаться обманом зрителям, а с другой – просто умелым маркетинговым решением.

Певица Жасмин подарила сыну на свадьбу роскошную квартиру в Москве

Певица Жасмин подарила сыну на свадьбу роскошную квартиру в Москве
Певица Жасмин не скупится на подарки своим близким. Особенно, когда речь идет о таком важном событии, как свадьба сына. Дорогостоящий подарок певицы в виде квартиры для Михаила и Евы стал неожиданным сюрпризом для молодоженов.

Браво: крошка-дочь Игоря Николаева разгромила российский шоу-бизнес

Браво: крошка-дочь Игоря Николаева разгромила российский шоу-бизнес
Композитор опубликовал в профиле Telegram видео с девочкой. Игорь Николаев и Юлия Проскурякова вырастили чудо. В четверг 2 мая страна узнала, что судьба восьмилетней Вероники Николаевой сложилась наилучшим образом.

Вдова Юдашкина ревет от горя: Пусто на земле одной

Вдова Юдашкина ревет от горя: Пусто на земле одной
Жена известного российского дизайнера Валентина Юдашкина, Марина посвятила трогательный пост своему покойному супругу в годовщину его смерти. Ее слова проникли в сердца многих поклонников модельера. Валентин Юдашкин был известен не только как талантливый дизайнер, но и как заботливый семьянин и прекрасный человек.

Тест: определите название фильма СССР по кадру с ребенком

Тест: определите название фильма СССР по кадру с ребенком
"Дни.ру" приглашают вас в увлекательное путешествие по картинам советского кино, в которых снялись дети и оставили след в истории отечественного кинематографа. Готовы? Начинаем! Ленты советского производства не только запоминали наизусть.

Выбор читателей

01/05СрдМузыкальный тест: вспомните культовые песни СССР по 1 строчке 02/05ЧтвПодарившая Топалову двоих детей Тодоренко сообщила о расставании 02/05ЧтвТест: определите название фильма СССР по кадру с ребенком 01/05СрдКак тяжелобольной Кейт Миддлтон удалось превзойти принцессу Диану в глазах общественности 01/05Срд"Ребенок в шоке": прилетевшая из Монако дочь Бони впервые попала в метро 01/05Срд"Невеста": фанаты обсуждают видео влюбленной Ирины Пеговой