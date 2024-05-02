За стеной ада: "оскароносный" фильм о концлагере дошел до российского зрителя

Умерла звезда сериала "Спасатели Малибу" Тесты Плющенко тайно перенес операцию Игры Сонник

Топ новостей недели

Тест: сможете отгадать советский фильм Данелии по кадру с женщиной?Тест: сможете отгадать советский фильм Данелии по кадру с женщиной? "Будем молиться": ночью с Андреем Малаховым случилось потрясение"Будем молиться": ночью с Андреем Малаховым случилось потрясение Невосполнимая утрата: Ксения Собчак заявила об уходе мировой звездыНевосполнимая утрата: Ксения Собчак заявила об уходе мировой звезды Победила смерть всему вопреки: Анастасии Заворотнюк исполнилось 53 годаПобедила смерть всему вопреки: Анастасии Заворотнюк исполнилось 53 года

Лента новостей

Четверг 2 мая

10:53За стеной ада: "оскароносный" фильм о концлагере дошел до российского зрителя 10:25"У меня еще есть шансы": 86-летний Николай Дроздов надеется на врача 08:21"Санкций не боюсь": королева немецкой оперной сцены выступила с Башметом в Ярославле 06:16Да Винчи, Айвазовский, Лазарев, Плисецкая, Юдашкин: 2 мая уходят гении 03:08Padron: чего ждать москвичам от пиренейской кухни 00:09Время беспощадно: вы не узнаете главных звезд СССР на фото 00:07Подарившая Топалову двоих детей Тодоренко сообщила о расставании 17:08Рок судьбы: Гузеева, Королева, Орбакайте, Андрейченко маются всю жизнь? 10:08Музыкальный тест: вспомните культовые песни СССР по 1 строчке 04:27"Невеста": фанаты обсуждают видео влюбленной Ирины Пеговой 03:17Врач Бакуменко объяснила, как устранить проблему мокрых подмышек 02:59"Ребенок в шоке": прилетевшая из Монако дочь Бони впервые попала в метро 00:16Как тяжелобольной Кейт Миддлтон удалось превзойти принцессу Диану в глазах общественности 18:17Как избавиться от одиночества? Далай-лама XIV дал указание 18:13ТЕСТ: вспомните название кино СССР по одному кадру с парой 15:09Грязно унизивший россиян Лисовец поставил народу 10 условий 10:03Совсем как люди: милые обезьянки лопают вкусняшки из ведра (видео) 06:03Как путешествовать с детьми: советы и рекомендации 03:02Методы и техники преодоления эмоционального напряжения 00:02Кожа: сухая или обезвоженная? Как понять и что делать 21:22Гений Ольги Бузовой: любовь и ненависть в одном флаконе 16:12Губы как магнит: сочный рот Ксении Собчак завораживает миллионы 13:09ТЕСТ: отгадайте фильм СССР по кадру с танцем 10:08Умма Турман отмечает 54-летие: как она стала одной из лучших актрис Голливуда 06:42Как наши эмоции и психологическое состояние влияют на здоровье организма 03:01Туризм для активного отдыха: велопоездки, походы, водные виды спорта 00:18Шестилетний внук Юдашкина стал чемпионом ОАЭ по каратэ 00:01Морщины вокруг глаз: 3 эффективных метода борьбы 21:07Moon: в центре Москвы сделали ставку на неформальную кухню Азии 14:02Юрист Антон Усков рассказал, как вернуть деньги за неэффективные курсы 10:17Красота и талант: одни из самых красивых российских актрис современности 06:10Сериальная реальность: какие профессии показывают на экране чаще всего 05:48"Люблю! Твоя": Гагарина публично обласкала молодого фаворита 03:363 правила, как избавиться от отеков лица 00:39Пенелопа Крус отмечает 50-летие: вспонинаем интересные факты жизни актрисы в ее юбилей 20:44Плющенко рассказал о перенесенной операции на позвоночнике 19:16Киркоров публично раскрыл причину длящегося конфликта с Успенской 18:06Заявлено об ухудшении отношений Пугачевой и Галкина*: Это уже чужие люди 16:10Умерла звезда сериала "Спасатели Малибу" Марла Адамс 14:51Воробьев предложил новые шаги в цифровой трансформации Подмосковья 14:49Тест: сможете отгадать советский фильм о свадьбе по кадру? 14:05Шествие трубачей и уроки танцев: что ждет посетителей парков Москвы в майские 12:48Москвичей предупредили о ливне с грозой 27 апреля 10:43Слезы. Сердце. Алла: россияне отказываются верить в уход Пугачевой 06:44За съемки фильма о Романе Костомарове взялся Сарик Андреасян 03:24Туриченко из "Иванушек International" сообщил, что о группе снимут сериал 00:2897 лет назад родился культовый советский актер Евгений Моргунов: вспоминаем нелегкую судьбу артиста 22:45Могила уже давно: вечно молодая Дружинина вдруг оказалась на кладбище 19:16Врач огласил диагноз жены Диброва на всю Россию: есть у 73% людей 18:14Воробьев объявил о начале строительства международного транспортного хаба в Подмосковье
685
400
true
Dni.today
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.today»
235
35

За стеной ада: "оскароносный" фильм о концлагере дошел до российского зрителя

За стеной ада: "оскароносный" фильм о концлагере дошел до российского зрителя
191

Несколько минут ты видишь черный экран и слышишь звуки, вздохи, плач, выстрелы. Там – ад.

За стеной рай – крахмальные белые скатерти, бассейн с горкой во дворе, роскошные цветники и теплица. Правда, немного мешают выстрелы, крики, шум поездов да круглосуточно дымящая труба крематория прямо за забором. Впрочем, забор скоро уютно завьет лоза и ничего не будет видно. А чтобы не видеть трубу, можно просто зашторить поплотнее шторы и вернуться в идеальный мир.

В фильме британского режиссера Джонатана Глейзера "Зона интересов" видны только крыши бараков, административных корпусов и труба крематория "Освенцим". Но ужас от соседства с этим местом – в каждом кадре. В пепле, который жена коменданта концлагеря Хедвиг Хёсс использует для удобрения своих прекрасных флоксов и подсолнухов. В коронках сожженных в печах евреев, которым играют ее дети. В вещах отправленных в печь несчастных, которые приносят хозяйке дома – шуба, нижнее белье, косметика, зубная паста. В тюбике, кстати, был спрятан бриллиант. "Какие хитрые люди!" – поражается жена коменданта лагеря. И на всякий случай заказывает себе побольше зубной пасты – вдруг там еще что-то спрятано?!

Жену заботливый муж называет "королевой Освенцима". К прислуге она относится как у потенциальному удобрению. Один промах – и превратишься в золу для идеального сада. Благо, что труженик-муж сейчас занимается созданием круглосуточного кольцевого многокамерного крематория – пока одна камера остывает, другая нагревается. Ведь скоро с востока эшелоны пойдут потоком – до 12 тысяч человек в сутки, только успевай принимать. "Работает как пчелка", – поражается заботливая жена. А она хвастается успехами, что своим идеальным домом исполняет завет фюрера "освоить восток и обосноваться".

Фильм начинается с пасторальной картины – семейство бюргеров приехало на пикник на берег реки. Тут можно загорать, ловить рыбу, плавать в новенькой лодке... Но окажется, что на дне реки почему-то черный и попадаются странные камни. Случайное открытие нарушит идиллию – это не до конца сгоревшие тела узников "Освенцима"... Наверное, среди них есть и бывшая знакомая тещи коменданта концлагеря, которая приехала погостить. Знакомая, впрочем, сама виновата, что оказалась по ту сторону забора – мол, "нечего было читать большевистскую литературу". Жаль только, когда ее забрали в лагерь, не удалось взять себе ее милые шторы.

Страшный, жуткий, тяжелый фильм. И кажется, что звучащая в нем атональная музыка – это звуки из преисподней.

Сегодня бывший концлагерь "Освенцим" – это музей Аушвиц-Биркенау. В витринах – тысячи пар обуви, протезы, чемоданы. На стенах – фотографии заключенных в полосатой одежде. Сотрудники наводят перед очередным рабочим днем порядок – пылесосят, протирают печи…. Камера оператора проходит по этим залам, показывает сегодняшнюю мирную жизнь бывшего ада. Смена плана, и мы возвращаемся в 1944 год, видим Рудольфа Хёсса, все мысли которого о более совершенном крематории, а дома ждут жена, дети, собака и идеальный мир…

Фильм "Зона интересов" получил призы Британской и Европейской академий, Гран-при Каннского фестиваля, вызвав там шестиминутную овацию. В этом году он взял и два "Оскара", в том числе и как лучший фильм на иностранном языке. В официальном российском прокате его не будет, но увидеть его все-таки можно – сеансов много. И увидеть надо обязательно, чтобы понимать: за идеальным миром, который каждый старается себе создать, часто скрывается ад.

ДНИ в Telegram

2 мая 2024, 10:53
Фото: IMAGO/Supplied by LMK/www.imago-images.de/Global Look Press/www.globallookpress.com
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

5 книг, которые помогут выжить в экстремальных условиях

Фото: ЛитРес
Фото: ЛитРес
Фото: ЛитРес
Фото: ЛитРес
Фото: ЛитРес

"У меня еще есть шансы": 86-летний Николай Дроздов надеется на врача

"У меня еще есть шансы": 86-летний Николай Дроздов надеется на врача
Российский ученый, зоолог и телеведущий Николай Дроздов сообщил важные сведения о себе. Основатель программы "В мире животных" решил оставить Москву и наметил важный план действий. В прошлом году в Сети распространили новости о травме, которую получил Николай Дроздов, когда поскользнулся на льду и упал — повредил скелет грудной клетки.

"Санкций не боюсь": королева немецкой оперной сцены выступила с Башметом в Ярославле

"Санкций не боюсь": королева немецкой оперной сцены выступила с Башметом в Ярославле
Май в Ярославле, по традиции, ознаменовывается Международным музыкальным фестивалем под руководством Юрия Башмета. Маэстро всегда удается собирать мировых звезд, несмотря ни на какие внешние обстоятельства и политическую ситуацию. Через культуру он объединяет народы, которые политики пытаются разобщить и поссорить. Шестнадцатый фестиваль Башмета в Ярославле открыло выступление одной из самых знаменитых оперных див Германии Симоны Кермес.

Да Винчи, Айвазовский, Лазарев, Плисецкая, Юдашкин: 2 мая уходят гении

Да Винчи, Айвазовский, Лазарев, Плисецкая, Юдашкин: 2 мая уходят гении
Нонсенс! Мировые таланты, словно сговорившись, решили уйти в один и тот же день... Что не так с этим числом? В 2024 году 2 мая выпадает на Страстную неделю, а именно — Чистый четверг.

Время беспощадно: вы не узнаете главных звезд СССР на фото

Время беспощадно: вы не узнаете главных звезд СССР на фото
Тогда они были молодыми и полными сил, а что с ними сделали годы? Спустя десятилетия советские знаменитости превратились в совсем других людей... 1.

Подарившая Топалову двоих детей Тодоренко сообщила о расставании

Подарившая Топалову двоих детей Тодоренко сообщила о расставании
Телеведущая Регина Тодоренко поделилась эмоциями на рабочем месте. Взволнованная звезда заговорила о предстоящем уходе. В 2007 году эта яркая, позитивная и харизматичная уроженка Одессы начинала набирать популярность, осваиваться и "приживаться" в шоу-бизнесе своей страны.

Выбор читателей

30/04ВтрТЕСТ: вспомните название кино СССР по одному кадру с парой 01/05СрдМузыкальный тест: вспомните культовые песни СССР по 1 строчке 01/05СрдКак тяжелобольной Кейт Миддлтон удалось превзойти принцессу Диану в глазах общественности 02/05ЧтвПодарившая Топалову двоих детей Тодоренко сообщила о расставании 30/04ВтрКак избавиться от одиночества? Далай-лама XIV дал указание 01/05Срд"Ребенок в шоке": прилетевшая из Монако дочь Бони впервые попала в метро