За стеной ада: "оскароносный" фильм о концлагере дошел до российского зрителя

Несколько минут ты видишь черный экран и слышишь звуки, вздохи, плач, выстрелы. Там – ад.



За стеной рай – крахмальные белые скатерти, бассейн с горкой во дворе, роскошные цветники и теплица. Правда, немного мешают выстрелы, крики, шум поездов да круглосуточно дымящая труба крематория прямо за забором. Впрочем, забор скоро уютно завьет лоза и ничего не будет видно. А чтобы не видеть трубу, можно просто зашторить поплотнее шторы и вернуться в идеальный мир.



В фильме британского режиссера Джонатана Глейзера "Зона интересов" видны только крыши бараков, административных корпусов и труба крематория "Освенцим". Но ужас от соседства с этим местом – в каждом кадре. В пепле, который жена коменданта концлагеря Хедвиг Хёсс использует для удобрения своих прекрасных флоксов и подсолнухов. В коронках сожженных в печах евреев, которым играют ее дети. В вещах отправленных в печь несчастных, которые приносят хозяйке дома – шуба, нижнее белье, косметика, зубная паста. В тюбике, кстати, был спрятан бриллиант. "Какие хитрые люди!" – поражается жена коменданта лагеря. И на всякий случай заказывает себе побольше зубной пасты – вдруг там еще что-то спрятано?!

Жену заботливый муж называет "королевой Освенцима". К прислуге она относится как у потенциальному удобрению. Один промах – и превратишься в золу для идеального сада. Благо, что труженик-муж сейчас занимается созданием круглосуточного кольцевого многокамерного крематория – пока одна камера остывает, другая нагревается. Ведь скоро с востока эшелоны пойдут потоком – до 12 тысяч человек в сутки, только успевай принимать. "Работает как пчелка", – поражается заботливая жена. А она хвастается успехами, что своим идеальным домом исполняет завет фюрера "освоить восток и обосноваться".

Фильм начинается с пасторальной картины – семейство бюргеров приехало на пикник на берег реки. Тут можно загорать, ловить рыбу, плавать в новенькой лодке... Но окажется, что на дне реки почему-то черный и попадаются странные камни. Случайное открытие нарушит идиллию – это не до конца сгоревшие тела узников "Освенцима"... Наверное, среди них есть и бывшая знакомая тещи коменданта концлагеря, которая приехала погостить. Знакомая, впрочем, сама виновата, что оказалась по ту сторону забора – мол, "нечего было читать большевистскую литературу". Жаль только, когда ее забрали в лагерь, не удалось взять себе ее милые шторы.

Страшный, жуткий, тяжелый фильм. И кажется, что звучащая в нем атональная музыка – это звуки из преисподней.

Сегодня бывший концлагерь "Освенцим" – это музей Аушвиц-Биркенау. В витринах – тысячи пар обуви, протезы, чемоданы. На стенах – фотографии заключенных в полосатой одежде. Сотрудники наводят перед очередным рабочим днем порядок – пылесосят, протирают печи…. Камера оператора проходит по этим залам, показывает сегодняшнюю мирную жизнь бывшего ада. Смена плана, и мы возвращаемся в 1944 год, видим Рудольфа Хёсса, все мысли которого о более совершенном крематории, а дома ждут жена, дети, собака и идеальный мир…

Фильм "Зона интересов" получил призы Британской и Европейской академий, Гран-при Каннского фестиваля, вызвав там шестиминутную овацию. В этом году он взял и два "Оскара", в том числе и как лучший фильм на иностранном языке. В официальном российском прокате его не будет, но увидеть его все-таки можно – сеансов много. И увидеть надо обязательно, чтобы понимать: за идеальным миром, который каждый старается себе создать, часто скрывается ад.