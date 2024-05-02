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Четверг 2 мая

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"Санкций не боюсь": королева немецкой оперной сцены выступила с Башметом в Ярославле

"Санкций не боюсь": королева немецкой оперной сцены выступила с Башметом в Ярославле
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Май в Ярославле, по традиции, ознаменовывается Международным музыкальным фестивалем под руководством Юрия Башмета. Маэстро всегда удается собирать мировых звезд, несмотря ни на какие внешние обстоятельства и политическую ситуацию. Через культуру он объединяет народы, которые политики пытаются разобщить и поссорить.

Шестнадцатый фестиваль Башмета в Ярославле открыло выступление одной из самых знаменитых оперных див Германии Симоны Кермес. Ей рукоплескали в Бруклинской академии музыки в Нью-Йорке, Театре Елисейских полей в Париже, Государственной опере Штутгарта, Боннской опере и Фестшпильхаусе Баден-Бадена. И везде ее колоратурное сопрано в сочетании c темпераментом, экспрессией и харизмой производило фурор.

В России Симона бывает часто – по работе и по велению сердца. Впервые приехала в нашу страну еще в 2006-м, когда с оркестром Musica Viva под руководством Теодора Курентзиса пела партию Донну Анны в "Дон Жуане" на сцене Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского. Спустя год выступала уже с Российским национальным оркестром. А в 2013-м именно в России приняла крещение в православии. 30 декабря 2022 года выступала на "Ночи барокко" в московском Зарядье. В феврале 2024-го прилетала на Зимний фестиваль искусств в Сочи.

Симона Кермес. Фото: пресс-служба // Михаил Брацило

А теперь маэстро Башмет пригласил Кермес спеть три барочные арии на фестивале Ярославле. И певица, которую на родине журналисты называют "сумасшедшей королевой барокко" и "барок-звездой", с радостью согласилась. "Потому что другой столь же благодарной публики в мире нет!" – объяснила она свое решение снова лететь в Россию. Хотя и нет сегодня прямых рейсов, и путь дальний, и есть риск санкций в Германии за концерт у нас.

"С одним немецким исполнителем не продлили контракт в государственном музыкальном учебном заведении в Германии за то что он выступал в России", – рассказал Юрий Башмет, не называя исполнителя. Но на ум приходит имя немецкого пианиста и дирижера Юстуса Франца. Его из-за связей с Россией отстранили от музыкального фестиваля, который он же и основал.

Симона Кермес и Юрий Башмет. Фото: пресс-служба // Михаил Брацило

Что же касается Симоны Кермес, то она призналась "Дни.ру", что не думает о том, как посмотрят на ее выступление в России земляки в Германии – ей все равно. "У меня есть рабочая виза, и в июне я собираюсь в Москву (будет выступать в "Зарядье" с оркестром Pratum Integrum, играющим на исторических инструментах – Прим. ред.), потом дам концерт в Санкт-Петербурге, – сообщила певица. – А никаких санкций не боюсь. Я уже частично попадала под них в Польше за то, что пела в России (выступала на Международном музыкальном фестивале "Дворцы Санкт-Петербурга" в июне 2022-го – Прим. ред.), но все равно продолжу сюда приезжать!"

В Ярославле Симона произвела фурор. Ее энергия, задор, драйв оказались очень понятны и приятны русской душе. "Огонь!" – кричали ей после выступления зрители филармонии.

Титул "королевы барокко" певица оправдала.

ДНИ в Telegram

2 мая 2024, 08:21
Симона Кермес и Юрий Башмет
"Дни.ру"✓ Надежный источник

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