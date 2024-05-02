Да Винчи, Айвазовский, Лазарев, Плисецкая, Юдашкин: 2 мая уходят гении

Нонсенс! Мировые таланты, словно сговорившись, решили уйти в один и тот же день... Что не так с этим числом?

В 2024 году 2 мая выпадает на Страстную неделю, а именно — Чистый четверг. Это 123 день года. Согласно народным поверьям, это особенно важная дата и даже сакральная.

С точки зрения астрологии это 24 день лунного цикла, когда Луна убывает. Фэн-шуй оценивает 2 мая в 2024-м как наилучший день месяца земляной змеи.

Историю не обманешь

В этот день в 1945 году пал Берлин. Именно 2 мая 1729-го, согласно григорианскому календарю, родилась императрица Екатерина II, а через 286 лет на свет появилась принцесса Шарлотта Уэльская, внучка королевы Елизаветы II. В 1922 году 2 мая поженились Сергей Есенин и Айседора Дункан.

Кроме того, 2 мая уходят гении.

Среди них:

1) В 67 лет — творец искусства Леонардо да Винчи,

2) В 82 года — маринист Иван Айвазовский (Ованнес Айвазян, — Прим. ред.),

3) В 57 лет — народный артист РФ Александр Лазарев,

4) В 89 лет — народная артистка СССР Майя Плисецкая,

5) В 59 лет — народный художник России Валентин Юдашкин.

Народные приметы 2 мая