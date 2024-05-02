Да Винчи, Айвазовский, Лазарев, Плисецкая, Юдашкин: 2 мая уходят гении

В 2024 году 2 мая выпадает на Страстную неделю, а именно — Чистый четверг. Это 123 день года. Согласно народным поверьям, это особенно важная дата и даже сакральная.
С точки зрения астрологии это 24 день лунного цикла, когда Луна убывает. Фэн-шуй оценивает 2 мая в 2024-м как наилучший день месяца земляной змеи.
Историю не обманешь
В этот день в 1945 году пал Берлин. Именно 2 мая 1729-го, согласно григорианскому календарю, родилась императрица Екатерина II, а через 286 лет на свет появилась принцесса Шарлотта Уэльская, внучка королевы Елизаветы II. В 1922 году 2 мая поженились Сергей Есенин и Айседора Дункан.
Кроме того, 2 мая уходят гении.
Среди них:
1) В 67 лет — творец искусства Леонардо да Винчи,
2) В 82 года — маринист Иван Айвазовский (Ованнес Айвазян, — Прим. ред.),
3) В 57 лет — народный артист РФ Александр Лазарев,
4) В 89 лет — народная артистка СССР Майя Плисецкая,
5) В 59 лет — народный художник России Валентин Юдашкин.
Народные приметы 2 мая
- Если на улице тепло и солнечно – лето будет жарким.
- Пение птиц с утра до вечера – к хорошей погоде.
- Если березы начали распускаться – скоро можно сажать овощи.
- Утренний туман над полем – к сырой погоде.
- Если лягушки квакают весь день – будет дождь.
- Роса на траве утром – к ясному дню.
- Паутина летит в воздухе – к смене погоды.
- Если муравьи строят высокие муравейники – к долгой и сухой погоде.
- Если вороны кружат высоко в небе – к ветреной погоде.
- Если кошка лежит на спине – к теплу.