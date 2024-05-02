Да Винчи, Айвазовский, Лазарев, Плисецкая, Юдашкин: 2 мая уходят гении

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Четверг 2 мая

06:16Да Винчи, Айвазовский, Лазарев, Плисецкая, Юдашкин: 2 мая уходят гении 03:08Padron: чего ждать москвичам от пиренейской кухни 00:09Время беспощадно: вы не узнаете главных звезд СССР на фото 00:07Подарившая Топалову двоих детей Тодоренко сообщила о расставании 17:08Рок судьбы: Гузеева, Королева, Орбакайте, Андрейченко маются всю жизнь? 10:08Музыкальный тест: вспомните культовые песни СССР по 1 строчке 04:27"Невеста": фанаты обсуждают видео влюбленной Ирины Пеговой 03:17Врач Бакуменко объяснила, как устранить проблему мокрых подмышек 02:59"Ребенок в шоке": прилетевшая из Монако дочь Бони впервые попала в метро 00:16Как тяжелобольной Кейт Миддлтон удалось превзойти принцессу Диану в глазах общественности 18:17Как избавиться от одиночества? Далай-лама XIV дал указание 18:13ТЕСТ: вспомните название кино СССР по одному кадру с парой 15:09Грязно унизивший россиян Лисовец поставил народу 10 условий 10:03Совсем как люди: милые обезьянки лопают вкусняшки из ведра (видео) 06:03Как путешествовать с детьми: советы и рекомендации 03:02Методы и техники преодоления эмоционального напряжения 00:02Кожа: сухая или обезвоженная? Как понять и что делать 21:22Гений Ольги Бузовой: любовь и ненависть в одном флаконе 16:12Губы как магнит: сочный рот Ксении Собчак завораживает миллионы 13:09ТЕСТ: отгадайте фильм СССР по кадру с танцем 10:08Умма Турман отмечает 54-летие: как она стала одной из лучших актрис Голливуда 06:42Как наши эмоции и психологическое состояние влияют на здоровье организма 03:01Туризм для активного отдыха: велопоездки, походы, водные виды спорта 00:18Шестилетний внук Юдашкина стал чемпионом ОАЭ по каратэ 00:01Морщины вокруг глаз: 3 эффективных метода борьбы 21:07Moon: в центре Москвы сделали ставку на неформальную кухню Азии 14:02Юрист Антон Усков рассказал, как вернуть деньги за неэффективные курсы 10:17Красота и талант: одни из самых красивых российских актрис современности 06:10Сериальная реальность: какие профессии показывают на экране чаще всего 05:48"Люблю! Твоя": Гагарина публично обласкала молодого фаворита 03:363 правила, как избавиться от отеков лица 00:39Пенелопа Крус отмечает 50-летие: вспонинаем интересные факты жизни актрисы в ее юбилей 20:44Плющенко рассказал о перенесенной операции на позвоночнике 19:16Киркоров публично раскрыл причину длящегося конфликта с Успенской 18:06Заявлено об ухудшении отношений Пугачевой и Галкина*: Это уже чужие люди 16:10Умерла звезда сериала "Спасатели Малибу" Марла Адамс 14:51Воробьев предложил новые шаги в цифровой трансформации Подмосковья 14:49Тест: сможете отгадать советский фильм о свадьбе по кадру? 14:05Шествие трубачей и уроки танцев: что ждет посетителей парков Москвы в майские 12:48Москвичей предупредили о ливне с грозой 27 апреля 10:43Слезы. Сердце. Алла: россияне отказываются верить в уход Пугачевой 06:44За съемки фильма о Романе Костомарове взялся Сарик Андреасян 03:24Туриченко из "Иванушек International" сообщил, что о группе снимут сериал 00:2897 лет назад родился культовый советский актер Евгений Моргунов: вспоминаем нелегкую судьбу артиста 22:45Могила уже давно: вечно молодая Дружинина вдруг оказалась на кладбище 19:16Врач огласил диагноз жены Диброва на всю Россию: есть у 73% людей 18:14Воробьев объявил о начале строительства международного транспортного хаба в Подмосковье 17:02"Пробуждаются чувства": связавшаяся с Паниным Шпица поддалась искушению 14:34Тест для ценителей советских комедий: правильно ответят лишь заставшие СССР 14:30В Москве открылись сезонные ярмарки выходного дня – Собянин
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Да Винчи, Айвазовский, Лазарев, Плисецкая, Юдашкин: 2 мая уходят гении

Да Винчи, Айвазовский, Лазарев, Плисецкая, Юдашкин: 2 мая уходят гении
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Нонсенс! Мировые таланты, словно сговорившись, решили уйти в один и тот же день... Что не так с этим числом?

В 2024 году 2 мая выпадает на Страстную неделю, а именно — Чистый четверг. Это 123 день года. Согласно народным поверьям, это особенно важная дата и даже сакральная.

С точки зрения астрологии это 24 день лунного цикла, когда Луна убывает. Фэн-шуй оценивает 2 мая в 2024-м как наилучший день месяца земляной змеи.

Историю не обманешь

В этот день в 1945 году пал Берлин. Именно 2 мая 1729-го, согласно григорианскому календарю, родилась императрица Екатерина II, а через 286 лет на свет появилась принцесса Шарлотта Уэльская, внучка королевы Елизаветы II. В 1922 году 2 мая поженились Сергей Есенин и Айседора Дункан.

Кроме того, 2 мая уходят гении.

Коллаж "Дни.ру" при использовании фото Global Look Press (www.globallookpress.com). Фото: Evans Picture Library; Vladimir Boiko / Russian Look; Viktor Chernov / Russian Look; Ekaterina Tsvetkova / Russian Look; Evguenii Matveev / Russian Look.

Среди них:

1) В 67 лет — творец искусства Леонардо да Винчи,

2) В 82 года — маринист Иван Айвазовский (Ованнес Айвазян, — Прим. ред.),

3) В 57 лет — народный артист РФ Александр Лазарев,

4) В 89 лет — народная артистка СССР Майя Плисецкая,

5) В 59 лет — народный художник России Валентин Юдашкин.

Народные приметы 2 мая

  • Если на улице тепло и солнечно – лето будет жарким.
  • Пение птиц с утра до вечера – к хорошей погоде.
  • Если березы начали распускаться – скоро можно сажать овощи.
  • Утренний туман над полем – к сырой погоде.
  • Если лягушки квакают весь день – будет дождь.
  • Роса на траве утром – к ясному дню.
  • Паутина летит в воздухе – к смене погоды.
  • Если муравьи строят высокие муравейники – к долгой и сухой погоде.
  • Если вороны кружат высоко в небе – к ветреной погоде.
  • Если кошка лежит на спине – к теплу.

ДНИ в Telegram

2 мая 2024, 06:16
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
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"Много чудес": вдова Юдашкина привела внуков в буддийский храм

Фото: Telegram / @MarinaYudashkina
Фото: Telegram / @MarinaYudashkina
Фото: Telegram / @MarinaYudashkina
Фото: Telegram / @MarinaYudashkina
Фото: Telegram / @MarinaYudashkina
Фото: Telegram / @MarinaYudashkina
Фото: Telegram / @MarinaYudashkina

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