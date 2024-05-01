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Среда 1 мая

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"Ребенок в шоке": прилетевшая из Монако дочь Бони впервые попала в метро

"Ребенок в шоке": прилетевшая из Монако дочь Бони впервые попала в метро
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Бывшая участница и ведущая шоу "Дом-2" Виктория Боня принимает в гостях 12-летнюю наследницу. Звезда поделилась впечатлениями в соцсетях, разместив тексты, фото и видео.

Некоторые напрасно считают, что Виктория Боня поставила саморазвитие на паузу, завершив участие в телевизионных проектах "Дом-2", "Без страховки", "Форт Боярд. Возвращение", "Звезды в Африке". Ее прежняя экранная деятельность плавно перетекла в целый спектр социальных ролей.

Фото: Telegram / @v_bonya

Теперь Виктория Боня и блогер, и модель, и ведущая, и организатор туров, и путешественник, и актриса. При этом она еще и мама дочери, которой сейчас 12 лет.

Экс-героиня шоу "Дом-2" состояла в отношениях с мужчинами разного статуса, возраста, внешнего вида и уровня доходов. Однако родила ребенка лишь от миллиардера из Монако Алекса Смерфита. Девочке дали двойное имя Анжелина Летиция и гражданство Монако, благодаря чему она обосновалась за границей, но считает себя все равно русской.

Коллаж "Дни.ру". Скриншоты: Telegram / @v_bonya

Годами Виктория Боня металась по всему свету: встречалась с дочкой в Монако, во Франции, ОАЭ, Америке, Испании, Италии. А недавно Энджи (так девочку называет мама и поклонники в России, – Прим. ред.) прилетела в Москву, чтобы пожить в России с мамой, узнать больше нового о российской столице и параллельно с этим учиться в школе онлайн.

30 апреля 12-летняя девочка впервые попала в метро, о чем поспешила сообщить ее родительница в социальных сетях. Виктория Боня показала впечатляющие кадры с прогулки у Парка культуры, записала ролик перед уроком рисования в классе, а также разместила фото из вагона подземки, на котором запечатлена Энджи.

"И как ей? Такой восторг в глазах!", "Ребенок в шоке, не в восторге", "Городские приключения". "Экстрим, однако...", "Классный опыт", "Какой удивленный взгляд", "Какая же красивая, ей в актрисы надо идти", "Бедняжка из Монако в метро", — отреагировали подписчики Виктории Бони в комментариях телеграм-канала.

Как писали "Дни.ру", ранее в Telegram отличилась коллега Бони по шоу "Дом-2". Ведущая Ксения Собчак раскрыла особенности воспитания 7-летнего сына Платона.

ДНИ в Telegram

1 мая 2024, 02:59
Скриншот: Telegram / @v_bonya
Telegram✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Виктория Боня пришла на вечеринку "Оскара"

Руби Роуз.
Ванесса Хадженс.
Паз Вега.
Шэрон Стоун.
Лиа Мишель.
Хайди Клум.
Мишель Докери.
Энди Макдауэлл.
Трансгендеры Кейтлин Дженнер и Андреа Пежич.
Леона Льюис.

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