Врач Бакуменко объяснила, как устранить проблему мокрых подмышек

Мокрые подмышки – это не только дискомфорт, но и причина неловкости и неуверенности в себе. При выраженном потоотделении (гипергидрозе) в области подмышек человеку порой приходится менять привычный уклад жизни, место работы, ограничивать общение с людьми.
В подобном случае стоит проконсультироваться со специалистом, а не страдать от неудобств. Подробностями с "Дни.ру" поделилась врач-дерматовенеролог, косметолог Евгения Бакуменко.
Механизм потоотделения
Потоотделение – это естественный процесс, который помогает организму регулировать температуру, избавляться от токсинов и увлажнять кожу. Процесс осуществляется благодаря работе потовых желез, которые расположены по всему телу, с наибольшей концентрацией в подмышках, на ладонях, стопах и на лице. В состав пота кроме воды (составляет до 99%) входят электролиты, мочевина, молочная кислота, аммиак, жиры и продукты метаболизма, что определяют его запах.
Работа потовых желез контролируется работой симпатической нервной системы, при этом нервный импульс осуществляется ацетилхолином. Усиливать потоотделение могут также кортизол, адреналин, норадреналин.
Причины мокрых подмышек
В норме усиленная выработка пота наблюдается при:
- эмоциональном стрессе и нервозности, беспокойстве;
- высокой температуре окружающей среды или ношении слишком теплой одежды;
- употреблении некоторых продуктов, такие как острые специи, кофеин и алкоголь.
Однако избыточное потоотделение может быть признаком метаболических и гормональных изменений, которые наблюдаются при:
- генетических заболеваниях;
- сахарном диабете;
- феохромацитоме (опухоли, продуцирующей гормоны);
- опухоли гипофиза или гипоталамуса;
- метаболическом синдроме;
- патологии щитовидной железы и др.
В подобных случаях стоит лечить заболевание у врача, а не маскировать потоотделение при помощи косметических процедур.
Симптомы гипергидроза подмышек
Избыточное потоотделение в подмышках может проявляться различными симптомами:
- постоянная влажность подмышечной области даже при относительно низкой температуре окружающей среды, при непропорциональном ответе на физическую активность или эмоциональный стресс;
- неприятный запах из-за повышенного размножения бактерий;
- раздражение кожи, которое может привести к высыпаниям, зуду и даже дерматиту.
Потоотделение может быть настоящей проблемой. Но порой даже устранение причины гипергидроза недостаточно. В данной ситуации на помощь приходят новые технологии для местной терапии, такие как ботулотоксин, более известный как Botox.
Ботулинотерапия
Ботулотоксин широко используется для косметических процедур, но его эффективность также проявляется в лечении избыточного потоотделения. Ботулинотерапия может значительно уменьшить количество пота, выделяемого в этой зоне, устраняет неприятный запах.
Механизм действия ботулотоксина заключается в блокировании сигналов нервов (передачи ацетилхолина), контролирующих потовые железы, что временно снижает их активность. Результаты обычно становятся заметными через 3-14 дней после процедуры и держатся от нескольких месяцев до полугода – зависит от индивидуальных особенностей человека.
Введение ботокса может применяться как у женщин, так и у мужчин, в любом возрасте и при различных причинах гипергидроза.
Противопоказания
Перед проведением процедуры важно проконсультироваться с квалифицированным врачом и обсудить возможные противопоказания:
- беременность и период лактации;
- аллергия на ботулотоксин;
- миастения и некоторые заболевания мышц;
- гнойничковые и воспалительные заболевания в области подмышек;
- онкологические заболевания;
- нарушение свертываемости крови;
- склонность к образованию келоидных рубцов.
Стоит перенести процедуру на другое время во время месячных, при злоупотреблении алкоголем, ОРВИ, обострении хронических заболеваний.
Как проходит терапия ботоксом
Перед процедурой не рекомендуется пользоваться сухим дезодорантом в течение 5 дней. Непосредственно перед введением ботокса бреется область подмышек.
Для определения зоны наивысшей концентрации потовых желез и введения препарата проводится проба Минора (йод-крахмальный тест). Вначале наносится раствор йода (или Люголя), потом крахмал. При высокой концентрации потовых желез кожа окрашивается темно-синим цветом.
Введения ботулотоксина производится тонкой иглой, после предварительной обработки кожи антисептиком. Сама процедура практически безболезненна и обычно не занимает много времени.
После не стоит посещать сауны, бани, употреблять алкогольные напитки в течение 10 дней.
При выраженном потоотделении ботулинотерапию можно повторить через 3 месяца.