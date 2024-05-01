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Среда 1 мая

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Врач Бакуменко объяснила, как устранить проблему мокрых подмышек

Врач Бакуменко объяснила, как устранить проблему мокрых подмышек
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Сухость под контролем — решаем деликатный вопрос раз и навсегда! Рекомендации эксперта должны помочь.

Мокрые подмышки – это не только дискомфорт, но и причина неловкости и неуверенности в себе. При выраженном потоотделении (гипергидрозе) в области подмышек человеку порой приходится менять привычный уклад жизни, место работы, ограничивать общение с людьми.

В подобном случае стоит проконсультироваться со специалистом, а не страдать от неудобств. Подробностями с "Дни.ру" поделилась врач-дерматовенеролог, косметолог Евгения Бакуменко.

Врач Евгения Бакуменко. Фото: пресс-служба

Механизм потоотделения

Потоотделение – это естественный процесс, который помогает организму регулировать температуру, избавляться от токсинов и увлажнять кожу. Процесс осуществляется благодаря работе потовых желез, которые расположены по всему телу, с наибольшей концентрацией в подмышках, на ладонях, стопах и на лице. В состав пота кроме воды (составляет до 99%) входят электролиты, мочевина, молочная кислота, аммиак, жиры и продукты метаболизма, что определяют его запах.

Работа потовых желез контролируется работой симпатической нервной системы, при этом нервный импульс осуществляется ацетилхолином. Усиливать потоотделение могут также кортизол, адреналин, норадреналин.

Фото: ZAM-Photography / imageBROKER.com / www.globallookpress.com

Причины мокрых подмышек

В норме усиленная выработка пота наблюдается при:

  • эмоциональном стрессе и нервозности, беспокойстве;
  • высокой температуре окружающей среды или ношении слишком теплой одежды;
  • употреблении некоторых продуктов, такие как острые специи, кофеин и алкоголь.

Однако избыточное потоотделение может быть признаком метаболических и гормональных изменений, которые наблюдаются при:

  • генетических заболеваниях;
  • сахарном диабете;
  • феохромацитоме (опухоли, продуцирующей гормоны);
  • опухоли гипофиза или гипоталамуса;
  • метаболическом синдроме;
  • патологии щитовидной железы и др.

В подобных случаях стоит лечить заболевание у врача, а не маскировать потоотделение при помощи косметических процедур.

Фото: Mauricio Jordan de Souza Coelho / imagebroker.com / www.globallookpress.com

Симптомы гипергидроза подмышек

Избыточное потоотделение в подмышках может проявляться различными симптомами:

  • постоянная влажность подмышечной области даже при относительно низкой температуре окружающей среды, при непропорциональном ответе на физическую активность или эмоциональный стресс;
  • неприятный запах из-за повышенного размножения бактерий;
  • раздражение кожи, которое может привести к высыпаниям, зуду и даже дерматиту.

Потоотделение может быть настоящей проблемой. Но порой даже устранение причины гипергидроза недостаточно. В данной ситуации на помощь приходят новые технологии для местной терапии, такие как ботулотоксин, более известный как Botox.

Фото: Erik Reis – IKOstudio / Ingram Images / www.globallookpress.com

Ботулинотерапия

Ботулотоксин широко используется для косметических процедур, но его эффективность также проявляется в лечении избыточного потоотделения. Ботулинотерапия может значительно уменьшить количество пота, выделяемого в этой зоне, устраняет неприятный запах.

Механизм действия ботулотоксина заключается в блокировании сигналов нервов (передачи ацетилхолина), контролирующих потовые железы, что временно снижает их активность. Результаты обычно становятся заметными через 3-14 дней после процедуры и держатся от нескольких месяцев до полугода – зависит от индивидуальных особенностей человека.

Введение ботокса может применяться как у женщин, так и у мужчин, в любом возрасте и при различных причинах гипергидроза.

Фото: Andrew Crowley / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Противопоказания

Перед проведением процедуры важно проконсультироваться с квалифицированным врачом и обсудить возможные противопоказания:

  • беременность и период лактации;
  • аллергия на ботулотоксин;
  • миастения и некоторые заболевания мышц;
  • гнойничковые и воспалительные заболевания в области подмышек;
  • онкологические заболевания;
  • нарушение свертываемости крови;
  • склонность к образованию келоидных рубцов.

Стоит перенести процедуру на другое время во время месячных, при злоупотреблении алкоголем, ОРВИ, обострении хронических заболеваний.

Как проходит терапия ботоксом

Перед процедурой не рекомендуется пользоваться сухим дезодорантом в течение 5 дней. Непосредственно перед введением ботокса бреется область подмышек.

Для определения зоны наивысшей концентрации потовых желез и введения препарата проводится проба Минора (йод-крахмальный тест). Вначале наносится раствор йода (или Люголя), потом крахмал. При высокой концентрации потовых желез кожа окрашивается темно-синим цветом.

Введения ботулотоксина производится тонкой иглой, после предварительной обработки кожи антисептиком. Сама процедура практически безболезненна и обычно не занимает много времени.

После не стоит посещать сауны, бани, употреблять алкогольные напитки в течение 10 дней.

При выраженном потоотделении ботулинотерапию можно повторить через 3 месяца.

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1 мая 2024, 03:17
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