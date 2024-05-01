Музыкальный тест: вспомните культовые песни СССР по 1 строчке

А теперь – внимание! Впереди вас ждет невероятное путешествие в мир музыки, которая является неотъемлемой частью великой истории многонационального государства.

Советские песни в своей совокупности стали отражением золотой эпохи, как и советские фильмы, которые вызвали резонанс во всем мире. При этом каждая композиция, как отдельная история. Музыка СССР рассказывала об идеалах, ценностях, подвигах, невообразимой важности единства и солидарности.

Разные народы великой страны пели песни СССР, будучи одной дружной семьей. Тогда честь и совесть всегда была превыше долларовой бумажки, а добро и справедливость никогда не уступали место злобе и беспределу.

В 1991 году великая держава распалась, но мы сохранили ее целиком в своих сердцах. Поэтому теперь нам предстоит пройти тест: определите названия культовых песен СССР по 1 строчке и восстановите Советский Союз в своей памяти.

Впереди вас ждет 10 вопросов под цифрами от 1 до 10. На каждый дается 5 вариантов ответа под буквами от "а" до "д". Правильный из них только один.

Пара-тройка строчек может вызывать затруднения, но с остальными вы легко справитесь. Возможно, что вы правильно ответите на все без исключения вопросы. Проверить себя вам предстоит в конце теста.

1. "Мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним..." Узнаете песню СССР?

а) "Ветер северный" (1971)

б) "Погоди же ты" (1971)

в) "Три белых коня" (1982)

г) "Ненаглядный мой" (1971)

д) "Увезу тебя я в тундру" (1971)

2. "А на Крымском мосту вдруг заныло в груди..." Как называется песня СССР?

а) "Водограй" (1972)

б) "Малиновка" (1980)

в) "Бричмулла" (1980)

г) "Обручальное кольцо" (1980)

д) "Гляжу в озера синие" (1972)

3. "Упала ранняя звезда, в полях прохлада..." Что это за песня СССР?

а) "Паромщик" (1985)

б) "Трава у дома" (1983)

в) "Ты моя надежда, ты моя отрада" (1985)

г) "Крыша дома твоего" (1983)

д) "Прекрасное далеко" (1985)

4. "Мой адрес не дом и не улица..." Из какой песни СССР эта строчка?

а) "Зимний сад" (1980)

б) "Мой адрес — Советский Союз" (1972)

в) "Виват, король!" (1989)

г) "Завируха" (1982)

д) "Мои года" (1981)

5. "Когда изменяемся мы — изменяется мир..." Узнаете песню СССР?

а) "Как молоды мы были" (1975)

б) "А жизнь продолжается" (1979)

в) "Будет жить любовь на свете" (1971)

г) "Сережка ольховая" (1977)

д) "Мы тоже Советская власть" (1972)

Смотрите правильные ответы на тест о культовых песнях СССР:

1. д) "Увезу тебя я в тундру"; 2. в) "Бричмулла"; 3. а) "Паромщик"; 4. б) "Мой адрес — Советский Союз"; 5. г) "Сережка ольховая".

Если вы правильно ответили на все 5 вопросов — придумайте 5 идей, как вернуть великий СССР.