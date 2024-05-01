Музыкальный тест: вспомните культовые песни СССР по 1 строчке

Умерла звезда сериала "Спасатели Малибу" Тесты Плющенко тайно перенес операцию Игры Сонник

Топ новостей недели

Тест: сможете отгадать советский фильм Данелии по кадру с женщиной?Тест: сможете отгадать советский фильм Данелии по кадру с женщиной? "Будем молиться": ночью с Андреем Малаховым случилось потрясение"Будем молиться": ночью с Андреем Малаховым случилось потрясение Невосполнимая утрата: Ксения Собчак заявила об уходе мировой звездыНевосполнимая утрата: Ксения Собчак заявила об уходе мировой звезды Победила смерть всему вопреки: Анастасии Заворотнюк исполнилось 53 годаПобедила смерть всему вопреки: Анастасии Заворотнюк исполнилось 53 года

Лента новостей

Среда 1 мая

10:08Музыкальный тест: вспомните культовые песни СССР по 1 строчке 04:27"Невеста": фанаты обсуждают видео влюбленной Ирины Пеговой 03:17Врач Бакуменко объяснила, как устранить проблему мокрых подмышек 02:59"Ребенок в шоке": прилетевшая из Монако дочь Бони впервые попала в метро 00:16Как тяжелобольной Кейт Миддлтон удалось превзойти принцессу Диану в глазах общественности 18:17Как избавиться от одиночества? Далай-лама XIV дал указание 18:13ТЕСТ: вспомните название кино СССР по одному кадру с парой 15:09Грязно унизивший россиян Лисовец поставил народу 10 условий 10:03Совсем как люди: милые обезьянки лопают вкусняшки из ведра (видео) 06:03Как путешествовать с детьми: советы и рекомендации 03:02Методы и техники преодоления эмоционального напряжения 00:02Кожа: сухая или обезвоженная? Как понять и что делать 21:22Гений Ольги Бузовой: любовь и ненависть в одном флаконе 16:12Губы как магнит: сочный рот Ксении Собчак завораживает миллионы 13:09ТЕСТ: отгадайте фильм СССР по кадру с танцем 10:08Умма Турман отмечает 54-летие: как она стала одной из лучших актрис Голливуда 06:42Как наши эмоции и психологическое состояние влияют на здоровье организма 03:01Туризм для активного отдыха: велопоездки, походы, водные виды спорта 00:18Шестилетний внук Юдашкина стал чемпионом ОАЭ по каратэ 00:01Морщины вокруг глаз: 3 эффективных метода борьбы 21:07Moon: в центре Москвы сделали ставку на неформальную кухню Азии 14:02Юрист Антон Усков рассказал, как вернуть деньги за неэффективные курсы 10:17Красота и талант: одни из самых красивых российских актрис современности 06:10Сериальная реальность: какие профессии показывают на экране чаще всего 05:48"Люблю! Твоя": Гагарина публично обласкала молодого фаворита 03:363 правила, как избавиться от отеков лица 00:39Пенелопа Крус отмечает 50-летие: вспонинаем интересные факты жизни актрисы в ее юбилей 20:44Плющенко рассказал о перенесенной операции на позвоночнике 19:16Киркоров публично раскрыл причину длящегося конфликта с Успенской 18:06Заявлено об ухудшении отношений Пугачевой и Галкина*: Это уже чужие люди 16:10Умерла звезда сериала "Спасатели Малибу" Марла Адамс 14:51Воробьев предложил новые шаги в цифровой трансформации Подмосковья 14:49Тест: сможете отгадать советский фильм о свадьбе по кадру? 14:05Шествие трубачей и уроки танцев: что ждет посетителей парков Москвы в майские 12:48Москвичей предупредили о ливне с грозой 27 апреля 10:43Слезы. Сердце. Алла: россияне отказываются верить в уход Пугачевой 06:44За съемки фильма о Романе Костомарове взялся Сарик Андреасян 03:24Туриченко из "Иванушек International" сообщил, что о группе снимут сериал 00:2897 лет назад родился культовый советский актер Евгений Моргунов: вспоминаем нелегкую судьбу артиста 22:45Могила уже давно: вечно молодая Дружинина вдруг оказалась на кладбище 19:16Врач огласил диагноз жены Диброва на всю Россию: есть у 73% людей 18:14Воробьев объявил о начале строительства международного транспортного хаба в Подмосковье 17:02"Пробуждаются чувства": связавшаяся с Паниным Шпица поддалась искушению 14:34Тест для ценителей советских комедий: правильно ответят лишь заставшие СССР 14:30В Москве открылись сезонные ярмарки выходного дня – Собянин 13:46На честной фамилии – в список Forbes 13:17Певица Алсу рассказала, как ее дочь Микелла переживала травлю от зрителей шоу "Голос. Дети" 13:07Андрей Воробьев: Нарушителям противопожарного режима в лесах Подмосковья грозят штрафы 11:43Показавшая живот Боня принимает поздравление со второй беременностью: Уже не скрыть 10:01Появились новые данные о состоянии госпитализированного Ярмольника и его жены
685
400
true
Dni.today
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.today»
235
35

Музыкальный тест: вспомните культовые песни СССР по 1 строчке

Музыкальный тест: вспомните культовые песни СССР по 1 строчке
325

А теперь – внимание! Впереди вас ждет невероятное путешествие в мир музыки, которая является неотъемлемой частью великой истории многонационального государства.

Советские песни в своей совокупности стали отражением золотой эпохи, как и советские фильмы, которые вызвали резонанс во всем мире. При этом каждая композиция, как отдельная история. Музыка СССР рассказывала об идеалах, ценностях, подвигах, невообразимой важности единства и солидарности.

Разные народы великой страны пели песни СССР, будучи одной дружной семьей. Тогда честь и совесть всегда была превыше долларовой бумажки, а добро и справедливость никогда не уступали место злобе и беспределу.

В 1991 году великая держава распалась, но мы сохранили ее целиком в своих сердцах. Поэтому теперь нам предстоит пройти тест: определите названия культовых песен СССР по 1 строчке и восстановите Советский Союз в своей памяти.

Кадр YouTube

Впереди вас ждет 10 вопросов под цифрами от 1 до 10. На каждый дается 5 вариантов ответа под буквами от "а" до "д". Правильный из них только один.

Пара-тройка строчек может вызывать затруднения, но с остальными вы легко справитесь. Возможно, что вы правильно ответите на все без исключения вопросы. Проверить себя вам предстоит в конце теста.

1. "Мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним..." Узнаете песню СССР?

а) "Ветер северный" (1971)

б) "Погоди же ты" (1971)

в) "Три белых коня" (1982)

г) "Ненаглядный мой" (1971)

д) "Увезу тебя я в тундру" (1971)

2. "А на Крымском мосту вдруг заныло в груди..." Как называется песня СССР?

а) "Водограй" (1972)

б) "Малиновка" (1980)

в) "Бричмулла" (1980)

г) "Обручальное кольцо" (1980)

д) "Гляжу в озера синие" (1972)

3. "Упала ранняя звезда, в полях прохлада..." Что это за песня СССР?

а) "Паромщик" (1985)

б) "Трава у дома" (1983)

в) "Ты моя надежда, ты моя отрада" (1985)

г) "Крыша дома твоего" (1983)

д) "Прекрасное далеко" (1985)

4. "Мой адрес не дом и не улица..." Из какой песни СССР эта строчка?

а) "Зимний сад" (1980)

б) "Мой адрес — Советский Союз" (1972)

в) "Виват, король!" (1989)

г) "Завируха" (1982)

д) "Мои года" (1981)

5. "Когда изменяемся мы — изменяется мир..." Узнаете песню СССР?

а) "Как молоды мы были" (1975)

б) "А жизнь продолжается" (1979)

в) "Будет жить любовь на свете" (1971)

г) "Сережка ольховая" (1977)

д) "Мы тоже Советская власть" (1972)

Кадр YouTube

Смотрите правильные ответы на тест о культовых песнях СССР:

1. д) "Увезу тебя я в тундру"; 2. в) "Бричмулла"; 3. а) "Паромщик"; 4. б) "Мой адрес — Советский Союз"; 5. г) "Сережка ольховая".

Если вы правильно ответили на все 5 вопросов — придумайте 5 идей, как вернуть великий СССР.

А если вдруг допустили ошибку, вернитесь к началу теста и дайте 5 правильных ответов!

ДНИ в Telegram

1 мая 2024, 10:08
Михаил Боярский. Кадр YouTube
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Дискотека 80-х. ТЕСТ: отгадайте слова песни по кадру с концерта СССР

Фото: YouTube-канал &quot;Музыка на советском телевидении&quot;
Фото: YouTube-канал &quot;Музыка на советском телевидении&quot;
Фото: YouTube-канал &quot;Музыка на советском телевидении&quot;
Фото: YouTube-канал &quot;Музыка на советском телевидении&quot;
Фото: YouTube-канал &quot;Музыка на советском телевидении&quot;
Фото: АГН Москва / Global Look Press / www.globallookpress.com

По теме

Из песни слов не выкинешь! Тест для любителей советской музыки

 Тесты и опросы

Сюжеты Тесты и опросы

"Невеста": фанаты обсуждают видео влюбленной Ирины Пеговой

"Невеста": фанаты обсуждают видео влюбленной Ирины Пеговой
45-летняя Ирина Пегова сообщила поклонникам в телеграм-канале о своей жизни и показала кадры с цветами. Этой весной Ирина Пегова то уходит в тень, то снова находится в центре внимания.

Врач Бакуменко объяснила, как устранить проблему мокрых подмышек

Врач Бакуменко объяснила, как устранить проблему мокрых подмышек
Сухость под контролем — решаем деликатный вопрос раз и навсегда! Рекомендации эксперта должны помочь. Мокрые подмышки – это не только дискомфорт, но и причина неловкости и неуверенности в себе.

"Ребенок в шоке": прилетевшая из Монако дочь Бони впервые попала в метро

"Ребенок в шоке": прилетевшая из Монако дочь Бони впервые попала в метро
Бывшая участница и ведущая шоу "Дом-2" Виктория Боня принимает в гостях 12-летнюю наследницу. Звезда поделилась впечатлениями в соцсетях, разместив тексты, фото и видео. Некоторые напрасно считают, что Виктория Боня поставила саморазвитие на паузу, завершив участие в телевизионных проектах "Дом-2", "Без страховки", "Форт Боярд.

Как тяжелобольной Кейт Миддлтон удалось превзойти принцессу Диану в глазах общественности

Как тяжелобольной Кейт Миддлтон удалось превзойти принцессу Диану в глазах общественности
Кейт Миддлтон смогла переплюнуть принцессу Диану по личностным качествам. Такое мнение было обнародовано в британской светской прессе. Кейт Миддлтон стала объектом всеобщего восхищения и обожания после своего достойного поведения в сложных ситуациях.

Как избавиться от одиночества? Далай-лама XIV дал указание

Как избавиться от одиночества? Далай-лама XIV дал указание
Задача стоит ответственная: настал черед глобальных перемен. Были времена, когда дружба была крепкой, а браки заключались на всю жизнь. Сегодня люди расстаются по щелчку пальцев и растет количество одиноких людей. Почему это происходит и как обрести близкого человека? С 1959 года Далай-лама XIV живет в изгнании за пределами родного Тибета и ущемлен в правах управления страной.

Выбор читателей

29/04ПндТЕСТ: отгадайте фильм СССР по кадру с танцем 29/04ПндГений Ольги Бузовой: любовь и ненависть в одном флаконе 30/04ВтрТЕСТ: вспомните название кино СССР по одному кадру с парой 29/04ПндГубы как магнит: сочный рот Ксении Собчак завораживает миллионы 30/04ВтрМетоды и техники преодоления эмоционального напряжения 30/04ВтрКак избавиться от одиночества? Далай-лама XIV дал указание