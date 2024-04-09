"Мне не больно": чудом избежавшая синяков жена Диброва рванула из дома

Уже немолодой Дмитрий Дибров закрутил роман с моделью, которая годится ему во внучки. Ведущий старше жены на 30 лет, но вместо возраста она считает деньги.

Выйти замуж по расчету или по любви? Вот дилемма красавиц 21 века! Рублевская леди Полина Диброва свой выбор сделала. Модель шикует в свое удовольствие, расплачиваясь за роскошную жизнь своей молодостью. Более 10 лет ее принимает в элитном особняке седовласый толстосум — ведущий Дмитрий Дибров.

Избранница ведущего шоу "Это нормально?" не сразу согласилась выйти за него замуж. После первого нарочитого отказа звездный мужчина подцепил другую девушку, но с ней союз оказался недолгим, и тогда Дмитрий Дибров снова предложил Полине сблизиться. Свадьбу сыграли с размахом, каков товар – таков и купец!

8 апреля рублевская мадам призналась, на что идет в браке, радуя знаменитого мужа. Оказалось, что она напитывает кожу витаминами у косметолога. В конце концов, ей стареть не положено — мало ли Дибров найдет посвежее, да поактивнее в делах амурных.

Полина сняла себя на койке после анастезии, а также показала процедуру на камеру. "Кстати, мне не больно, думаю, это заметно", — отметила звезда. А мы и не сомневались, ведь смотреть, как выходят замуж по расчету, гораздо больнее.

"Просто мастерски! Браво!" — похвасталась звезда своим обликом под фильтрами. Ну и лису отхватил Дмитрий Дибров, ничего не скажешь.

В попытке найти аргумент в свою пользу Полина отметила, что это уже четвертый сеанс за весь курс. Причем после первого у нее остались синяки, а в этот раз она их каким-то чудом избежала.

Рублевская красавица не показала, как отрабатывает денежки, потраченные на красоту. То ли Дмитрий Дибров тайно принимает благодарности, то ли снимать такое для широкой публики ей на руку.

Вскоре после процедур чудом избежавшая синяков жена Диброва рванула из дома на праздник — день рождения богатой подруги, владелицы московского кафе, которая устроила кубинскую вечеринку. Полина плясала от души, словно попрыгунья стрекоза...