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Вторник 9 апреля

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Жадность привела Андрея Аршавина к серьезной проблеме

Жадность привела Андрея Аршавина к серьезной проблеме
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Дом Андрея Аршавина в петербургских Коломягах, размером в 387 квадратных метров, остается непроданным уже полгода. Звезда футбола пытается избавиться от него за 150 миллионов рублей, но пока безуспешно.

Дом, который начинал строиться совместно с Юлией Барановской, имеет котельную, сауну, душевую, джакузи, кухню-столовую, гостиную, гардеробную, две спальни и ванную комнату с панорамным окном. Эксперты утверждают, что цена на дом значительно завышена, на 30 миллионов рублей по меньшей мере.

При этом рыночная стоимость оценивается в 120 миллионов рублей. Несмотря на привлекательные особенности и хорошее расположение дома, специалисты считают его не самой выгодной инвестицией из-за завышенной цены и возможных проблем с дизайном.

Риелторы отмечают, что интерес к покупке дома ограничен. Пока что только несколько потенциальных покупателей проявили интерес к объекту. Один из них – семейная пара, другой – один мужчина. Собственник не спешит снижать цену и предпочитает держать ее на прежнем уровне.

Желающие купить такой дом могут быть ограничены в числе, так как это требует значительных финансовых затрат и может не оправдать себя как инвестиция. Эксперты советуют Аршавину пересмотреть цену и ориентироваться на покупателей с большим бюджетом и большой семьей. Для того, чтобы быстрее избавиться от недвижимости, возможно, потребуется пересмотреть стратегию продажи и условия сделки.

ДНИ в Telegram

9 апреля 2024, 11:18
Андрей Аршавин. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
KP.ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

"Восставшая из пепла": смотрим на экс-жену Аршавина "до" и "после" операции

Фото: соцсети / @andrey.arshavin10
Фото: Youtube / @dega_clinic
Фото: Youtube / @dega_clinic
Фото: шоу &quot;Прямой эфир&quot; / телеканал &quot;Россия 1&quot; / smotrim.ru
Фото: соцсети / @baranovskaya_tv

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