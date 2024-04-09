Дженнифер Энистон в глумливой манере поздравила друга с днем рождения

Дженнифер Энистон, известная актриса, в воскресенье поздравила своего друга Пола Радда с днем рождения. В честь этого события звезда решила порадовать друга незаурядной фразой.



Дженнифер, которой на данный момент 55 лет, известна своим чувством юмора и теплыми пожеланиями. В сообщении к видео со съемок фильма, в котором онис Раддом снимались вместе, она написала: "С днем ​​рождения, Пол Радд! Ты нестареющий урод!". Под постом актриса добавила множество сердец и изображение праздничного торта.

Стоит отметить, что Полу Радду исполнилось 55 лет 6 апреля. Он и Дженнифер Энистон снимались в таких фильмах, как "Жажда странствий" 2012 года и "Объект моего восхищения" 1998 года. Пол Радд также известен по своим ролям в сериале "Друзья", где он играл парня Фиби.

В 2021 году Дженнифер отметила Пола Радда в радостном посте после того, как он был признан самым сексуальным мужчиной по версии журнала People. "Я очень счастлива. Мы всегда это знали, но Пол Радд официально признан самым сексуальным мужчиной среди ныне живущих! Ты не стареешь, и это странно. Но мы все еще любим тебя," — написала она.

Пол Радд начал свою карьеру на телевидении и затем перешел в кино, снявшись в фильме "Бестолковые". С 2003 года он состоит в браке с Джуди Йегер, у них двое детей: 20-летний сын Джек и 15-летняя дочь Дерби.

Дружба между Дженнифер Энистон и Полом Раддом продолжается на протяжении многих лет. Это поздравление стало еще одним ярким свидетельством их теплых отношений.