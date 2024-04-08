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Понедельник 8 апреля

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Бросила Чумакова: Ковальчук сообщила о начале новой жизни

Бросила Чумакова: Ковальчук сообщила о начале новой жизни
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Люди влюбляются, люди встречаются, женятся... Как ни крути, браки звездных пар тоже переживают взлеты и падения. От них никто не застрахован – даже Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков.

Тесная связь между белокурой красавицей и брутальным артистом возникла в 2008 году, когда они вместе участвовали в ледовом шоу на телевидении. Поначалу голосистый Алексей Чумаков отвечал, что его общение с миловидной коллегой является дружеским. Но вскоре стало ясно: Юлия Ковальчук завоевала его сердце.

Однако пойти под венец с любимой певец не решался довольно долго. Исполнитель хита "Небо в твоих глазах" сыграл свадьбу с избранницей лишь осенью 2014 года. Популярная блондинка долго ждала момента, когда Алексей Чумаков наконец-то станет ее мужем. А юные поклонницы артиста все мечтали, что Юлия Ковальчук все-таки уступит место одной из них.

Фото: соцсети / @juliakovalchuk

В 2023 году у знаменитых супругов появился второй ребенок. Многие были уверены, что в браке все гладко и нет причин для сомнений. Однако 8 апреля Юлия Ковальчук разместила в личном блоге снимок, сделанный в то время, когда она бросила Чумакова, рванув в другую страну для съемок проекта "Последний герой".

Фото: соцсети / @juliakovalchuk

Участие в экстремальном шоу в 2009 году стало волнительным и незабываемым периодом, ради которого артистке пришлось оставить все, что было дорого — дом, работу, любимого человека... Алексей Чумаков остался далеко, а его девушка стала настоящей дикаркой.

Фото: соцсети / @alexchumakoff

"15 лет назад. Я только прилетела в Панаму и еще не представляла, что ждет меня на "Последнем герое", — сообщила о начале новой жизни Юлия Ковальчук.

Теперь поклонники звездной пары разделились на два лагеря. Одни считают, что звезда лишь окунулась в ностальгию, а другие подозревают неладное. Поговаривают, что нынче Ковальчук хочет вернуть то время, когда у нее не было официального брака с Чумаковым, и можно было щеголять в одном купальнике на острове с веселой компанией.

ДНИ в Telegram

8 апреля 2024, 22:24
Фото: соцсети / @juliakovalchuk
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Фоторепортаж

Как менялась красавица Юлия Ковальчук

Ковальчук родилась и провела детство в Волгоградской области.
После школы юная красавица попала в Московский государственный университет культуры и искусств.
С 17 лет девушка выступала в собственном коллективе эстрадного танца «Элит».
Уже в 2001 году Ковальчук заменила Ольгу Орлову в группе "Блестящие".
Ковальчук оставила группу только через шесть лет.
Исполнительница решила заняться сольной карьерой.
В 2015 году Ковальчук выпустила первый собственный альбом.
Позже пластинка удостоилась премии журнала MODA topical в номинации "Прорыв года".
Юлия Ковальчук состоит в браке в певцом Алексеем Чумаковым.
В октябре 2017 года у пары родилась дочь.

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