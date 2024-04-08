Бросила Чумакова: Ковальчук сообщила о начале новой жизни

Тесная связь между белокурой красавицей и брутальным артистом возникла в 2008 году, когда они вместе участвовали в ледовом шоу на телевидении. Поначалу голосистый Алексей Чумаков отвечал, что его общение с миловидной коллегой является дружеским. Но вскоре стало ясно: Юлия Ковальчук завоевала его сердце.
Однако пойти под венец с любимой певец не решался довольно долго. Исполнитель хита "Небо в твоих глазах" сыграл свадьбу с избранницей лишь осенью 2014 года. Популярная блондинка долго ждала момента, когда Алексей Чумаков наконец-то станет ее мужем. А юные поклонницы артиста все мечтали, что Юлия Ковальчук все-таки уступит место одной из них.
В 2023 году у знаменитых супругов появился второй ребенок. Многие были уверены, что в браке все гладко и нет причин для сомнений. Однако 8 апреля Юлия Ковальчук разместила в личном блоге снимок, сделанный в то время, когда она бросила Чумакова, рванув в другую страну для съемок проекта "Последний герой".
Участие в экстремальном шоу в 2009 году стало волнительным и незабываемым периодом, ради которого артистке пришлось оставить все, что было дорого — дом, работу, любимого человека... Алексей Чумаков остался далеко, а его девушка стала настоящей дикаркой.
"15 лет назад. Я только прилетела в Панаму и еще не представляла, что ждет меня на "Последнем герое", — сообщила о начале новой жизни Юлия Ковальчук.
Теперь поклонники звездной пары разделились на два лагеря. Одни считают, что звезда лишь окунулась в ностальгию, а другие подозревают неладное. Поговаривают, что нынче Ковальчук хочет вернуть то время, когда у нее не было официального брака с Чумаковым, и можно было щеголять в одном купальнике на острове с веселой компанией.