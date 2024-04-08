Полиция разберется: актер Павел Деревянко влип в крупную аферу

Народная мудрость гласит: доверяй, но проверяй. И некоторым личностям стоит зарубить это на носу, чтобы потом не кусать локти. Кажется, российского артиста театра и кино Павла Деревянко ждет увлекательный опыт общения с правоохранителями.

В гуще медийных персон из мира шоу-бизнеса не так много артистов, которым приходится иметь дело с представителями органов по личным делам. А вот уроженец Таганрога, знаменитый герой экрана Павел Деревянко, уже в этом деле собаку съел.

Казалось, не так давно он обращался к адвокатам, чтобы решить финансовые проблемы, а теперь на него свалилась очередная напасть. В понедельник 8 апреля стало известно, что актер Павел Деревянко влип в крупную аферу.

По информации источника, актер получил сообщение от человека, который выдал себя за его знакомого. Недолго думая, партнер по переписке попросил у Деревянко денег в долг. Доверчивый актер, не подозревая обмана, решил подсобить — отправил три сотни тысяч рублей с карточки. Щедрая душа!

Не прошло и года, как денежная история обрела новый поворот. Всего через час после перевода товарищ заемщик объявился снова — ему внезапно потребовалась очередная порция финансов. Тут-то российский артист Павел Деревянко и смекнул, что дело пахнет керосином. Однако спустя час ситуация обрела новый оборот. Тот же "знакомый" обратился с просьбой о дополнительных 250 тысяч рублей.

Без промедления актер связался с банком, чтобы сообщить о подозрениях в мошенничестве. Звезде повезло: сотрудники банка уведомили о блокировке транзакции. После этого Деревянко обратился к правоохранителям. Кто прав, а кто виноват – полиция разберется!