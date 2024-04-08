Источник: Собчак снимает фильм о Пугачевой ради спасения репутации Примадонны в России

Журналистка Ксения Собчак намеревается снять документальный фильм, посвященный Алле Пугачевой. Информацию о планах Собчак раскрыл Виталий Бородин в своем телеграм-канале.



В своем личном блоге Бородин сообщил, что Ксения стремится "спасти репутацию" опальной артистки, которая уехала из России. Она работает над проектом, который напомнит зрителям о великих достижениях и таланте Примадонны. При этом Бородин выразил опасения, что данный проект может негативно повлиять на положение певицы.

"Возможно, после выхода этого фильма Пугачеву могут признать иностранным агентом. У Собчак не самая благоприятная репутация, поэтому у Пугачевой есть риск приобрести такой статус," — прокомментировал ситуацию Виталий.

Также он высказал мнение относительно судьбы известного телеведущего Ивана Урганта. По мнению Бородина, Урганту "необходимо срочно" обратиться к Собчак, которая сможет "привести его репутацию в порядок" за определенное вознаграждение.

На данный момент Ксения Собчак не комментировала информацию о предстоящих съемках документального фильма. Ранее музыкант Стас Намин заявил, что может присутствовать на юбилейном мероприятии Аллы Пугачевой. Подробности можно найти в соответствующих новостях. Также появилась информация о том, что Яна Поплавская была недовольна возвращением Ивана Урганта на экраны кино и телевидения.