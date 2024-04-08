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Понедельник 8 апреля

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Поплавская крепко приложила Успенскую после провального выступления певицы

Поплавская крепко приложила Успенскую после провального выступления певицы
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После публикации видео с концерта Любови Успенской, на котором певица исполняла один из своих хитов с явными трудностями, актриса Яна Поплавская высмеяла ее в своем телеграм-канале.

Актриса жестко критиковала вокальные навыки певицы и предупредила зрителей о том, что они не смотрели выступление Успенской, а то им "кошмары приснятся". Особо чувствительным она также не рекомендовала это слушать.

Этот инцидент вызвал живой отклик в Сети. Многие пользователи высказали свое мнение по поводу произошедшего. Некоторые утверждают, что видео могло быть отредактировано специально для того, чтобы дискредитировать певицу, поскольку музыка на записи отличалась от оригинала. Другие же выражают удивление тем, как такой опытный артист мог допустить подобные ошибки в исполнении собственного хита.

Любовь Успенская долгие годы радовала своих поклонников яркими выступлениями и проникновенным исполнением песен. Однако это видео стало поводом для обсуждений в сети и вызвало критику со стороны Яны Поплавской. Неизвестно, как отреагирует сама Успенская на подобные комментарии, но данное событие наверняка оставит след в ее карьере и вызовет дальнейшие разговоры в мире шоу-бизнеса.

Данный инцидент подчеркивает то, насколько важно быть внимательным к деталям и качеству выступлений в индустрии шоу-бизнеса. Каждая ошибка может стать объектом публичного обсуждения и критики.

ДНИ в Telegram

8 апреля 2024, 10:05
Любовь Успенская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеграм-канал Яны Поплавской ✓ Надежный источник

Фоторепортаж

НИЧЕГО СЕБЕ! Бабкина, Поплавская, Юдашкина и Глюкоза выставили своих крошек

Надежда Бабкина и пес Топаз Сергеевич. Фото: telegram / @nadezhda_babkina
Яна Поплавская и Николь. Фото: telegram / @yana_poplavskaya
Марина Юдашкина и Тагир. Фото: telegram / @MarinaYudashkina
Глюкоза и Сема. Фото: telegram / @glukozamusic

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