Удобрения – это просто: секреты садовода по лунному календарю

Подкормка должна быть тщательно спланирована. Неправильное использование удобрений может привести к повреждению стеблей, отмиранию корней или замедлению их роста. И наоборот — правильно подобранные удобрения в благополучное время по лунному календарю могут значительно улучшить здоровье и урожайность растений.
Совет №1 – не перестарайтесь. Помните, что иногда нужно приложить меньше усилий, чтобы получить лучший результат.
Лунные фазы оказывают влияние на впитывание воды и питательных веществ почвой. При убывающей Луне земля способна впитать больше влаги, что благоприятно для подкормки. Это же правило применимо и к комнатным растениям. Внесение удобрений при молодой Луне может быть менее эффективным и даже нежелательным.
Идеальное время для использования удобрений — полнолуние или убывающая Луна. В это время почва наиболее восприимчива к питательным веществам, что способствует лучшему росту и развитию зеленых насаждений.
Секреты садовода по лунному календарю
Для листовой
системы: лучше всего подкормку проводить
при полнолунии или убывающей Луне, особенно под знаками Рака, Скорпиона и Рыб.
Для плодов: подходящее время, чтобы применять удобрения — полнолуние или убывающая Луна под знаками Овна, Льва и Стрельца.
Для цветения: избегайте подкормки при молодой Луне, особенно под знаком Льва.
Для корневой системы: удобрения при полнолунии или убывающей Луне под знаками Тельца, Девы и Козерога принесут лучший результат.