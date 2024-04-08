Удобрения – это просто: секреты садовода по лунному календарю

Людям вредит переедание, а растениям излишняя подкормка. Перебор с удобрениями нередко приводит к ослаблению растений с формированием недоразвитой корневой системы. Важно соблюдать баланс в применении и подбирать состав в соответствии с потребностями садово-огородных культур.



Подкормка должна быть тщательно спланирована. Неправильное использование удобрений может привести к повреждению стеблей, отмиранию корней или замедлению их роста. И наоборот — правильно подобранные удобрения в благополучное время по лунному календарю могут значительно улучшить здоровье и урожайность растений.

Совет №1 – не перестарайтесь. Помните, что иногда нужно приложить меньше усилий, чтобы получить лучший результат.

Лунные фазы оказывают влияние на впитывание воды и питательных веществ почвой. При убывающей Луне земля способна впитать больше влаги, что благоприятно для подкормки. Это же правило применимо и к комнатным растениям. Внесение удобрений при молодой Луне может быть менее эффективным и даже нежелательным.

Идеальное время для использования удобрений — полнолуние или убывающая Луна. В это время почва наиболее восприимчива к питательным веществам, что способствует лучшему росту и развитию зеленых насаждений.

Секреты садовода по лунному календарю

Для листовой системы : лучше всего подкормку проводить при полнолунии или убывающей Луне, особенно под знаками Рака, Скорпиона и Рыб.



Для плодов : подходящее время, чтобы применять удобрения — полнолуние или убывающая Луна под знаками Овна, Льва и Стрельца.

Для цветения : избегайте подкормки при молодой Луне, особенно под знаком Льва.