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Воскресенье 7 апреля

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Удобрения – это просто: секреты садовода по лунному календарю

Удобрения – это просто: секреты садовода по лунному календарю
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Людям вредит переедание, а растениям излишняя подкормка. Перебор с удобрениями нередко приводит к ослаблению растений с формированием недоразвитой корневой системы. Важно соблюдать баланс в применении и подбирать состав в соответствии с потребностями садово-огородных культур.

Подкормка должна быть тщательно спланирована. Неправильное использование удобрений может привести к повреждению стеблей, отмиранию корней или замедлению их роста. И наоборот — правильно подобранные удобрения в благополучное время по лунному календарю могут значительно улучшить здоровье и урожайность растений.

Совет №1 – не перестарайтесь. Помните, что иногда нужно приложить меньше усилий, чтобы получить лучший результат.

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press / www.globallookpress.com

Лунные фазы оказывают влияние на впитывание воды и питательных веществ почвой. При убывающей Луне земля способна впитать больше влаги, что благоприятно для подкормки. Это же правило применимо и к комнатным растениям. Внесение удобрений при молодой Луне может быть менее эффективным и даже нежелательным.

Идеальное время для использования удобрений — полнолуние или убывающая Луна. В это время почва наиболее восприимчива к питательным веществам, что способствует лучшему росту и развитию зеленых насаждений.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

Секреты садовода по лунному календарю

Для листовой системы: лучше всего подкормку проводить при полнолунии или убывающей Луне, особенно под знаками Рака, Скорпиона и Рыб.

Для плодов: подходящее время, чтобы применять удобрения — полнолуние или убывающая Луна под знаками Овна, Льва и Стрельца.

Для цветения: избегайте подкормки при молодой Луне, особенно под знаком Льва.

Для корневой системы: удобрения при полнолунии или убывающей Луне под знаками Тельца, Девы и Козерога принесут лучший результат.

ДНИ в Telegram

8 апреля 2024, 00:02
Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Фото: сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Fusion Brain
Фото: сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Fusion Brain
Фото: Freepik.com
Фото: Freepik.com
Фото: Freepik.com
Фото: Freepik.com

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