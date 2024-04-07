Самые известные звезды Голливуда, которые имеют славянские корни

В Голливуде существует множество талантливых актеров и актрис, которые родились в семьях русских мигрантов. Они блеснули на экранах и завоевали сердца зрителей своими выдающимися талантами и неповторимым шармом.



Одной из самых известных звезд Голливуда с русскими корнями является Мила Кунис. Родившись на Украине, она вместе с семьей переехала в Соединенные Штаты, где начала свою карьеру и достигла больших успехов в киноиндустрии. Ее чувственная игра и естественная красота завоевали миллионы поклонников по всему миру.



Еще одной известной актрисой с русскими корнями является Натали Портман. Родившаяся в Иерусалиме, она также имеет русские и еврейские корни. Натали прославилась своими талантом и умением перевоплощаться в самых разных ролях, за что была удостоена престижных кинопремий, включая Оскар.

Еще одним примером звезды Голливуда с русскими корнями является Мишель Монахан, чьи предки также родом из России. Она известна своими яркими ролями в фильмах и сериалах, а ее харизматичная внешность и талант позволили ей завоевать место среди самых востребованных актрис.

Британская актриса Хелен Миррен – урожденная Елена Васильевна Миронова. Её предки-аристократы покинули Россию после революции 1917 года. Тогда отец актрисы был еще ребенком.

Отец актрисы Гвинет Пэлтроу — потомок рода Палтрович из России. Дедушка Гвинет по отцу жил в Минске, а прадедушка — в Нижнем Новгороде.

Конечно же нельзя вспомнить и Миллу Йовович. Актриса до пяти лет жила в Киеве. В 1980 году ее семья покинула Советский Союз и обосновалась в Лос-Анджелесе. Примечательно, что изначально известной актрисой мечтала стать мама Миллы – Галина Логинова.