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Воскресенье 7 апреля

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Том Круз и Риана: рост этих звезд оказался ниже, чем вы думаете

Том Круз и Риана: рост этих звезд оказался ниже, чем вы думаете
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В мире шоу-бизнеса существует множество знаменитостей, чей рост может оказаться ниже, чем многие предполагают. Есть множество талантливых артистов, чьи небольшие параметры не стали преградой на пути к славе и признанию.

Конечно, в мире звезд шоу-бизнеса часто есть представители с необычными физическими параметрами. Одним из мифов, связанных со звездами, является то, что многие из них очень высокие. Однако далеко не все артисты и знаменитости соответствуют этому стереотипу.

Например, Том Круз, известный голливудский актер, часто упоминается как пример невысокого роста среди знаменитостей. Его рост составляет всего лишь 170 см, что делает его ниже среднего по стандартам Голливуда. Тем не менее, это не помешало ему стать одной из самых успешных звезд киноиндустрии.

Еще одним примером может служить Рианна. Хотя она выглядит очень стройной и элегантной, ее рост составляет всего 173 см. В мире моды это может и не считаться низким ростом, но среди звезд шоу-бизнеса Рианна также не является самой высокой.

Также звездой с невысоким ростом является Кира Найтли. Известная своими ролями в таких фильмах, как "Пираты Карибского моря" и "Анна Каренина", актриса имеет рост всего 170 см. Несмотря на это, ее талант и привлекательность сделали ее одной из самых востребованных звезд Голливуда.

Высоким ростом не сможет похвастаться и актер Кевин Харт. Известный комик и актер, чьи фильмы выходят на первое место в кассовых сборах, имеет рост всего 163 см. Его уникальный стиль и юмор отличают его среди других комиков, делая его одним из самых успешных и популярных артистов на сегодняшний день.

Многие известные личности далеки от идеала высокого роста, но это никак не влияет на их талант и успех в своей профессии. В конечном итоге, важнее всего не рост, а талант, упорство и преданность делу, которое они любят.

ДНИ в Telegram

7 апреля 2024, 18:24
Том Круз. Фото: Photo Image Press/Keystone Press Agency/Global Look Press
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