Маколей Калкин отметил день рождения невесты: как сегодня живет звезда фильма "Один дома"

Маколей Калкин и его невеста отмечают ее день рождения в Мексике. Они вызвали у поклонников предположения о возможной тайной свадьбе.



На свой 36-й день рождения 27 марта Калкин устроил своей возлюбленной, Бренде Сонг, незабываемый праздник, отправившись в Мексику на каникулы. Маколей поделился этим моментом в социальных сетях, опубликовав редкие и забавные фотографии, где они веселятся у бассейна, а также показал, как он весело притворяется официантом и уборщиком номеров в течение отдыха.

"Итак, мы отправились в Мексику на ее день рождения", – написал актер. "В первый же день мы зашли в магазин сувениров, и я нашел эту рубашку. Теперь я выгляжу как персонал отеля и уже четыре дня играю роль официанта, уборщика и даже рассыльного".

В декабре прошлого года Маколей Калкин был удостоен собственной звезды на Голливудской "Аллее славы". На церемонии он появился со своей возлюбленной и двумя маленькими сыновьями, которые впервые появились на публике вместе с известным отцом.

Слухи о возможной свадьбе пары начались после появления фотографии, на которой видно массивное кольцо на пальце Бренды. Их отношения стали известны общественности в 2017 году, когда родился их первенец Дакота. В 2022 году они объявили о помолвке, а в следующем году – о рождении второго ребенка, имя которого пока не разглашается.