5 культовых платьев из фильмов с Мэрилин Монро, которые скрывали ее недостатки

Мэрилин Монро – безусловная икона стиля, чьи образы в фильмах стали вдохновением для многих женщин по всему миру. Ее яркая индивидуальность, чувство стиля и элегантность оставили неизгладимый след в мире моды.



Стоит отметить, что платья, в которых Мэрилин Монро появлялась на экране, помогали ей выглядеть уверенно и привлекательно, скрывая возможные недостатки.

"Безумная блондинка" (1955)

Одно из самых запоминающихся образов Мэрилин – это белое платье с открытыми плечами. Его линии и длина подчеркивают женственные формы и при этом отвлекают внимание от возможных недостатков фигуры.



"Полушутка" (1959)

В этом фильме Мэрилин предстала в элегантном платье из тонкой ткани с вырезом-лоукатом, который позволяет акцентировать внимание на декольте и лице, отвлекая от проблемных зон.



"Некоторые любят пожары" (1959)

В финальной сцене этой киноленты Мэрилин Монро предстала в платье со сложным декором на груди, что создает визуальный интерес и делает образ более привлекательным.

"Как выйти замуж за миллионера" (1953)

Красное платье, которое Мэрилин носила в этой картине, сделало ее образ ярким и запоминающимся. Оно подчеркивает ее формы, при этом отвлекая внимание от недостатков.



"Поздний показ" (1961)

В данном фильме Мэрилин Монро появляется в шикарном свадебном платье, которое подчеркивает ее женственность и привлекательность, скрывая возможные недостатки фигуры.