5 культовых платьев из фильмов с Мэрилин Монро, которые скрывали ее недостатки

Актриса Хилькевич раскрыла беременность Тесты Умерла звезда шоу "Дом-2" Игры Сонник

Топ новостей недели

Срочно: невестка Кристины Орбакайте объявила о диагнозе ребенкаСрочно: невестка Кристины Орбакайте объявила о диагнозе ребенка София Ротару вернулась: народная артистка СССР объявилась с интригойСофия Ротару вернулась: народная артистка СССР объявилась с интригой Принц Уильям испытывает колоссальное давление и стресс из-за известия о раке у Кейт МиддлтонПринц Уильям испытывает колоссальное давление и стресс из-за известия о раке у Кейт Миддлтон 85-летний Александр Збруев отмечает долгожданное пополнение в семье 85-летний Александр Збруев отмечает долгожданное пополнение в семье

Лента новостей

Суббота 6 апреля

17:475 культовых платьев из фильмов с Мэрилин Монро, которые скрывали ее недостатки 14:38Страх больших денег: как его преодолеть и использовать как ресурс для финансового успеха? Советы бизнес-психолога 12:09Главные секреты Анджелины Джоли, которые помогают ей выглядеть молодо в 48 лет 10:12Денис Клявер отмечает 49-летие: вспоминаем яркие моменты карьеры солиста "Чай вдвоем" 06:15Врач-онколог оценила состояние борющейся с раком Кейт Миддлтон 03:44Маколей Калкин отметил день рождения невесты: как сегодня живет звезда фильма "Один дома" 00:235 шагов к красивой коже без инъекций 20:51В Москве привели в порядок стихийный мемориал пострадавшим в "Крокусе" 20:30Прохор Шаляпин составил завещание, чтобы не оставить ни рубля двоюродному брату 19:58Актер Семчев получил звание Народного артиста России накануне 55-летия 18:56Гузеева отправилась на гастроли с инвалидной коляской после перелома 18:42Контртенор Люсьен Сур раскрыл секреты формирования уникального голоса вокалиста 17:34Возмущенный Киркоров пригрозил съесть детей Тодоренко на съемках шоу "Маска" 16:49"В нашей стране канализация": шутки Якубовича на Первом канале всполошили народ 16:12Долг в миллион: у Андрея Малахова возникли проблемы с налоговой 15:50Московский клуб моржей в Серебряном бору останется на своей территории 13:24Позвавший Бабкину замуж Евгений Гор всех приглашает в кафе: Придете? 11:07Стало известно об уходе Агаты Муцениеце в 35 лет 09:32"Будем молиться": ночью с Андреем Малаховым случилось потрясение 06:20Рецепт любимого супа Анастасии Волочковой: диетический том-ям 03:24Разговор с природой: создаем палитру цветов для красивой жизни 00:01Космический взлет и падение: горькое счастье актрисы Натальи Кустинской 21:10Звезда сериала "Слово пацана" Копейкин рассказал, как ночью обслуживал Бузову 20:31Критик Рудченко назвал Гагарину и Клаву Коку самыми выдающимися вокалистками на сцене 19:44Звезда сериала "Реальные пацаны" Селиванов стал отцом 18:13Анита Цой оказалась на грани расставания с мужем 17:05Дочь Заворотнюк рассказала, почему не собирается возвращаться в Россию к больной матери 16:11Футболист Мамаев требует от бывшей жены 10 миллионов через суд 15:42Невосполнимая утрата: Ксения Собчак заявила об уходе мировой звезды 13:48"Помогите!": потемневший Максим Виторган скорчился от боли 11:50В постели с крошками и машет хлыстом: сердитую на мужа Гузееву довел сюрприз 09:38"Моя доченька": Барановская с малышкой на руках растрогала россиян 06:13Тест: сможете отгадать советский фильм Данелии по кадру с женщиной? 03:1832 года со дня свадьбы: первые искры любви Игоря Николаева и Наташи Королевой 00:01День рождения Тарковского: включаем культовое кино СССР "Андрей Рублев" 21:10Рудковская не может восстановиться после потери голоса из-за перенесенного вируса 19:29Живущая в одиночестве Бузова рассказала о воздержании от интимных отношений 17:53Нового ухажера Агаты Муцениеце втянули в конфликт с Павлом Прилучным 17:40Певица Слава решилась на кардинальные изменения и стала пить меньше алкоголя 16:16Пригожин рассказал о главной ошибке уехавшей из России Пугачевой 14:13Елизавета Боярская предъявила двухмесячного: папа неизвестен 14:09Нейросеть Kandinsky для "Балтики" 13:14Собянин: В ближайшие пять лет в Москве откроется более 460 новых школ и детсадов 10:24Обколотая Борисова сцепилась с "Пчелкой" из шоу Петросяна у всех на виду 06:17Больше чем Золушка: как и почему Грейс Келли осуществила свои мечты 03:16Кармические узлы: препятствие на пути личностного роста 00:01Победила смерть всему вопреки: Анастасии Заворотнюк исполнилось 53 года 20:46Меган Маркл наотрез отказалась мириться с онкобольной Кейт Миддлтон 19:41Умерла звезда фильма "Женитьба Бальзаминова" Татьяна Конюхова 18:37Оксана Самойлова сообщила о срочной госпитализации дочери
685
400
true
Dni.today
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.today»
235
35

5 культовых платьев из фильмов с Мэрилин Монро, которые скрывали ее недостатки

5 культовых платьев из фильмов с Мэрилин Монро, которые скрывали ее недостатки
109

Мэрилин Монро – безусловная икона стиля, чьи образы в фильмах стали вдохновением для многих женщин по всему миру. Ее яркая индивидуальность, чувство стиля и элегантность оставили неизгладимый след в мире моды.

Стоит отметить, что платья, в которых Мэрилин Монро появлялась на экране, помогали ей выглядеть уверенно и привлекательно, скрывая возможные недостатки.

"Безумная блондинка" (1955)

Одно из самых запоминающихся образов Мэрилин – это белое платье с открытыми плечами. Его линии и длина подчеркивают женственные формы и при этом отвлекают внимание от возможных недостатков фигуры.

"Полушутка" (1959)

В этом фильме Мэрилин предстала в элегантном платье из тонкой ткани с вырезом-лоукатом, который позволяет акцентировать внимание на декольте и лице, отвлекая от проблемных зон.

"Некоторые любят пожары" (1959)

В финальной сцене этой киноленты Мэрилин Монро предстала в платье со сложным декором на груди, что создает визуальный интерес и делает образ более привлекательным.

"Как выйти замуж за миллионера" (1953)

Красное платье, которое Мэрилин носила в этой картине, сделало ее образ ярким и запоминающимся. Оно подчеркивает ее формы, при этом отвлекая внимание от недостатков.

"Поздний показ" (1961)

В данном фильме Мэрилин Монро появляется в шикарном свадебном платье, которое подчеркивает ее женственность и привлекательность, скрывая возможные недостатки фигуры.

ДНИ в Telegram

6 апреля 2024, 17:47
Фото: IMAGO/KreativMedia Berlin/Mart/Global Look Press
Дни.ру✓ Надежный источник

По теме

Настоящие легенды! Вот кто из знаменитых актеров отправился в мир иной, так и не получив заветный "Оскар"

Страх больших денег: как его преодолеть и использовать как ресурс для финансового успеха? Советы бизнес-психолога

Страх больших денег: как его преодолеть и использовать как ресурс для финансового успеха? Советы бизнес-психолога
Именно этот страх чаще всего испытывают россияне и выходцы стран бывшего СССР. С чем ассоциируется страх больших денег? Некоторые видят его как преграду, но у него есть и другая сторона.

Главные секреты Анджелины Джоли, которые помогают ей выглядеть молодо в 48 лет

Главные секреты Анджелины Джоли, которые помогают ей выглядеть молодо в 48 лет
Анджелина Джоли – одна из самых известных и влиятельных актрис Голливуда. Ее талант, красота и общественная деятельность делают ее одной из самых уважаемых звезд в мире киноиндустрии. Попробуем раскрыть секреты красоты и молодости, которые помогают Анджелине Джоли оставаться одной из самых привлекательных женщин мира в возрасте 48 лет.

Денис Клявер отмечает 49-летие: вспоминаем яркие моменты карьеры солиста "Чай вдвоем"

Денис Клявер отмечает 49-летие: вспоминаем яркие моменты карьеры солиста "Чай вдвоем"
Денис Клявер, один из ярких представителей отечественной музыкальной сцены, отмечает свое 49-летие. Он стал известен широкой публике благодаря своему участию в группе "Чай вдвоем", которая завоевала популярность в 90-х годах. Солист "Чая вдвоем" прославился своим неповторимым голосом и талантом автора песен.

Врач-онколог оценила состояние борющейся с раком Кейт Миддлтон

Врач-онколог оценила состояние борющейся с раком Кейт Миддлтон
Стало известно, что у Кейт Миддлтон диагностировано онкологическое заболевание. Врач-онколог Хамис Магомедова оценила состояние здоровья Кейт Миддлтон, а также рассказала о преимуществах определения диагноза на ранней стадии. 23 марта в СМИ появилось видеообращение Кейт Миддлтон о том, что у нее обнаружили онкологию, и сейчас она находится на "ранних стадиях" лечения.

Маколей Калкин отметил день рождения невесты: как сегодня живет звезда фильма "Один дома"

Маколей Калкин отметил день рождения невесты: как сегодня живет звезда фильма "Один дома"
Маколей Калкин и его невеста отмечают ее день рождения в Мексике. Они вызвали у поклонников предположения о возможной тайной свадьбе. На свой 36-й день рождения 27 марта Калкин устроил своей возлюбленной, Бренде Сонг, незабываемый праздник, отправившись в Мексику на каникулы.

Выбор читателей

05/04Птн"Будем молиться": ночью с Андреем Малаховым случилось потрясение 04/04ЧтвЗвезда сериала "Слово пацана" Копейкин рассказал, как ночью обслуживал Бузову 05/04ПтнСтало известно об уходе Агаты Муцениеце в 35 лет 04/04ЧтвКритик Рудченко назвал Гагарину и Клаву Коку самыми выдающимися вокалистками на сцене 05/04ПтнПозвавший Бабкину замуж Евгений Гор всех приглашает в кафе: Придете? 05/04ПтнПрохор Шаляпин составил завещание, чтобы не оставить ни рубля двоюродному брату