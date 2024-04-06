Страх больших денег: как его преодолеть и использовать как ресурс для финансового успеха? Советы бизнес-психолога

Именно этот страх чаще всего испытывают россияне и выходцы стран бывшего СССР.



С чем ассоциируется страх больших денег? Некоторые видят его как преграду, но у него есть и другая сторона. Страх – это ваш внутренний “супергеройский” инстинкт. Он предупреждает вас о возможных опасностях и заставляет быть более внимательным к финансовым решениям. Как использовать страх больших денег во благо себе, советует бизнес-психолог Диана Далгатова.



Страх перед обязательствами

Один из распространенных аспектов страха больших денег – это чувство обязательства помочь другим. Ведь большие деньги могут превратить вас в спасателя всех вокруг. Ваши друзья, семья, даже случайные знакомые могут обращаться к вам за финансовой помощью. Однако важно помнить, что ваше собственное благополучие должно быть в приоритете. Помните, что вы — первостепенный персонаж в своей жизни. Будьте готовы помогать, но не забывайте ставить себя на первое место, заботясь о собственном благополучии и эмоциональном равновесии.

Иногда страх больших денег – это просто часть нашего финансового сценария. Наши финансовые решения могут быть подобными настоящей драме, но не стоит бояться стать главным героем своего же финансового блокбастера.

Страх потерять VS страх не заработать

Рассмотрим еще пару видов страха, которые часто путают со страхом больших денег — страх потерять и страх не заработать. Эти два страха имеют разные корни и влияют на наше поведение по-разному. Страх потерять может заставить нас быть осторожными и консервативными в финансовых решениях, в то время как страх не заработать может мешать нам видеть новые возможности и риски.

Страх потерять, как правило, возникает из желания сохранить то, что уже есть. Это может быть страх потерять сбережения, недвижимость, стабильность. Он заставляет нас быть осторожными и избегать рискованных инвестиций или предприятий.

С другой стороны, страх не заработать часто связан с отсутствием уверенности в своих способностях. Это чувство может препятствовать нам видеть новые возможности и идти за своими финансовыми целями. Мы можем стать замкнутыми в зоне комфорта, боясь идти на риск и искать новые источники дохода.

Страх перед мнением общества

Часто люди путают страх больших денег с коллективным навязанным мнением. Они боятся оценки окружающих, страшатся быть осужденными за свои финансовые решения. Этот страх часто тормозит наши действия и мешает нам строить свой финансовый путь. Однако важно помнить, что ваша жизнь и ваше благополучие принадлежат вам, а не обществу. Разрешите себе быть смелым и идти вперед, даже если это противоречит стереотипам.

Ставьте себя на первое место

И в этом нет ничего эгоистичного. Помните, что ваше финансовое благополучие – это основа, на которой строится ваша способность помогать другим. Подумайте о страшных последствиях, которые могут наступить, если вы не уделяете достаточно внимания своим финансам. Это может привести к финансовым трудностям, стрессу и даже к утрате возможности помогать тем, кто вам дорог.

Как превратить страх в своего персонального супергероя?

Это как заключить мир с вашим “внутренним драконом” финансовой неуверенности. Представьте, как вы держите в руках ключ к вашему потенциалу, используйте этот страх как движущую силу для развития и достижения ваших целей.

Страх больших денег это естественная часть нашей психологии, которая помогает нам быть более осторожными и осознанными в финансовых решениях. Важно видеть различия между страхом, который защищает вас от опасностей, и страхом, который мешает вам двигаться вперед. Помните, что ваше финансовое благополучие это не эгоизм, а забота о себе, которая позволяет вам быть сильным и готовым помогать другим. Используйте этот страх как источник мотивации, чтобы развиваться, изучать новые возможности и достигать финансового успеха.

Большие деньги – это не просто числа на бумаге или цифры на экране. Это эмоции, инстинкты, возможности. Страх больших денег это всего лишь первая страница вашего финансового романа. Только представьте, какие удивительные главы вы можете в нем написать! Помните, что страх – это всего лишь иллюзия, которая ограничивает ваши возможности. Когда вы осознаете его и сумеете преодолевать, то сможете открыть двери к новым возможностям и финансовой свободе!