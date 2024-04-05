Актриса Хилькевич раскрыла беременность Тесты Умерла звезда шоу "Дом-2" Игры Сонник

Топ новостей недели

Срочно: невестка Кристины Орбакайте объявила о диагнозе ребенкаСрочно: невестка Кристины Орбакайте объявила о диагнозе ребенка София Ротару вернулась: народная артистка СССР объявилась с интригойСофия Ротару вернулась: народная артистка СССР объявилась с интригой Принц Уильям испытывает колоссальное давление и стресс из-за известия о раке у Кейт МиддлтонПринц Уильям испытывает колоссальное давление и стресс из-за известия о раке у Кейт Миддлтон 85-летний Александр Збруев отмечает долгожданное пополнение в семье 85-летний Александр Збруев отмечает долгожданное пополнение в семье

Лента новостей

Пятница 5 апреля

09:32"Будем молиться": ночью с Андреем Малаховым случилось потрясение 06:20Рецепт любимого супа Анастасии Волочковой: диетический том-ям 03:24Разговор с природой: создаем палитру цветов для красивой жизни 00:01Космический взлет и падение: горькое счастье актрисы Натальи Кустинской 21:10Звезда сериала "Слово пацана" Копейкин рассказал, как ночью обслуживал Бузову 20:31Критик Рудченко назвал Гагарину и Клаву Коку самыми выдающимися вокалистками на сцене 19:44Звезда сериала "Реальные пацаны" Селиванов стал отцом 18:13Анита Цой оказалась на грани расставания с мужем 17:05Дочь Заворотнюк рассказала, почему не собирается возвращаться в Россию к больной матери 16:11Футболист Мамаев требует от бывшей жены 10 миллионов через суд 15:42Невосполнимая утрата: Ксения Собчак заявила об уходе мировой звезды 13:48"Помогите!": потемневший Максим Виторган скорчился от боли 11:50В постели с крошками и машет хлыстом: сердитую на мужа Гузееву довел сюрприз 09:38"Моя доченька": Барановская с малышкой на руках растрогала россиян 06:13Тест: сможете отгадать советский фильм Данелии по кадру с женщиной? 03:1832 года со дня свадьбы: первые искры любви Игоря Николаева и Наташи Королевой 00:01День рождения Тарковского: включаем культовое кино СССР "Андрей Рублев" 21:10Рудковская не может восстановиться после потери голоса из-за перенесенного вируса 19:29Живущая в одиночестве Бузова рассказала о воздержании от интимных отношений 17:53Нового ухажера Агаты Муцениеце втянули в конфликт с Павлом Прилучным 17:40Певица Слава решилась на кардинальные изменения и стала пить меньше алкоголя 16:16Пригожин рассказал о главной ошибке уехавшей из России Пугачевой 14:13Елизавета Боярская предъявила двухмесячного: папа неизвестен 14:09Нейросеть Kandinsky для "Балтики" 13:14Собянин: В ближайшие пять лет в Москве откроется более 460 новых школ и детсадов 10:24Обколотая Борисова сцепилась с "Пчелкой" из шоу Петросяна у всех на виду 06:17Больше чем Золушка: как и почему Грейс Келли осуществила свои мечты 03:16Кармические узлы: препятствие на пути личностного роста 00:01Победила смерть всему вопреки: Анастасии Заворотнюк исполнилось 53 года 20:46Меган Маркл наотрез отказалась мириться с онкобольной Кейт Миддлтон 19:41Умерла звезда фильма "Женитьба Бальзаминова" Татьяна Конюхова 18:37Оксана Самойлова сообщила о срочной госпитализации дочери 17:34"Привезли на скорой": после операции Орлову вынудили лежать в коридоре 17:13Харламов встретится с Матроскиным и Шариком в "Простоквашино" 15:52Анна Хилькевич объявила о третьей беременности 15:43"Она умерла": Стас Садальский заявил о Татьяне Васильевой 11:57В 74 года: Надежда Бабкина теперь с небожителями 10:13"Не терпится": 44-летняя жена Меладзе спрятала животик в ожидании 06:20Три ироничные загадки о звездах шоу-бизнеса: проверьте свою эрудицию 03:04Потерял волосы и всех рассмешил: три ярких конфуза Иосифа Пригожина 00:03Международный день детской книги: традиции 2 апреля в разных странах мира 21:51AVATR 11: Машина третьего тысячелетия. 19:21Кейт Миддлтон разочаровала публику отсутствием на праздновании Пасхи в Виндзоре 17:39Гоген Солнцев рассказал о риске летального исхода при родах жены в ванной 17:16В Подмосковье открылась приемная кампания в первые классы 16:16"У меня счастливое время": родившая от Бероева Алферова прикипела к другому мужчине 15:55Дочь певицы Глюкозы слегла после экстренной госпитализации 12:51"Пугачева ранена": скандалист Кушанашвили взял реванш над певицей своей издевкой 11:07"Бесчеловечно!": последние слова Дмитрия Маликова потрясли тысячи россиян 10:12Ведущий шоу "Дом-2" выдал сведения о найденной без чувств участнице
685
400
true
Dni.today
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.today»
235
35

"Будем молиться": ночью с Андреем Малаховым случилось потрясение

"Будем молиться": ночью с Андреем Малаховым случилось потрясение
175

В пятницу 5 апреля в 1:45 по московскому времени в Сети появилось тревожное известие. Поклонники Андрея Малахова сложили руки в молитве.

Тяжело, когда жизнь меняется резко, без всяких предупреждений. Вчерашнюю улыбку и заливистый смех запросто может сменить текущая по щеке слеза и минута молчания. Именно поэтому так важно беречь себя и своих близких, как всегда советовал знаменитый телеведущий. Однако пути господни неисповедимы, и даже Андрей Малахов не смог все предугадать и предотвратить. Ночью с ним случилось потрясение.

Telegram / @and_malakhov

Ближе к двум часам в официальном телеграм-канале журналиста появилось видео, которое он снял по дороге с работы. В темноте лицо журналиста приняло выражение скорби, и было заметно, что говорить ему тяжело. Из-за переживаний Андрея Малахова встрепенулась многочисленная аудитория его блога.

За считанные часы ролик посмотрели более 5 тысяч человек. В кадре телеведущий выразил свои тягостные эмоции из-за громкого происшествия, которое накануне случилось в его родном городе Мурманской области — в Апатитах. Андрей Малахов выразил сочувствие семье высокопоставленного чиновника, на которого напал с ножом житель региона.

Telegram / @and_malakhov

"Редко так делаю, что должен что-то записать и сказать. Чаще всего, нет никаких сил говорить, но как все хрупко в этой жизни... Будем молиться, чтобы все было хорошо", — обратился к публике Андрей Малахов.

ДНИ в Telegram

5 апреля 2024, 09:32
Фото: соцсети / @valerysemin
Telegram / @and_malakhov✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Розенбаум, Малахов, Билан: что коллекционируют мачо шоу-бизнеса

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Evgeny Philippov/Global Look Press/www.globallookpress.com

По теме

"Он должен вернуться": Малахов заявил о возвращении Ширвиндта с того света

Малахов назвал подарок, который идеально подходит на все случаи жизни
Андрей Николаевич Малахов

Андрей Николаевич Малахов журналист, телеведущий, шоумен

Рецепт любимого супа Анастасии Волочковой: диетический том-ям

Рецепт любимого супа Анастасии Волочковой: диетический том-ям
В рацион балерины всея Руси входит популярное низкокалорийное блюдо. Используйте рецепт "Дни.ру", чтобы отведать суп, который радует Анастасию Волочкову. Ежегодно 5 апреля во всем мире отмечают Международный день супа – чем не повод приготовить аппетитный бульон с добавлением полезных овощей? Кроме того, в 2024 году до 4 мая идет Великий пост, а наш рецепт не содержит "запрещенки" — готовьте с удовольствием.

Разговор с природой: создаем палитру цветов для красивой жизни

Разговор с природой: создаем палитру цветов для красивой жизни
Природа – мудрый художник, который говорит с нами с помощью палитры цветов. Нужно лишь верно перевести ее язык. Белый – тишина зимы, чистота первозданного. Оранжевый – вкус осени, радость уходящего дня. Фиолетовый – мудрость заката, загадка сумерек. Черный – глубина ночи, в которой зреют таинственные сны. Цвета, которыми наполнен мир, не только красят нашу реальность, но и влияют на физическое здоровье и эмоциональное состояние.

Космический взлет и падение: горькое счастье актрисы Натальи Кустинской

Космический взлет и падение: горькое счастье актрисы Натальи Кустинской
Ее имя знакомо каждому ценителю советского кино. Образы Натальи Кустинской в фильмах "Три плюс два" и "Иван Васильевич меняет профессию" стали символическими. Однако за яркими ролями актрисы скрывалась жизнь, полная потерь. Блистательная блондинка отечественного кинематографа родилась 5 апреля 1938 года в семье эстрадных артистов.

Звезда сериала "Слово пацана" Копейкин рассказал, как ночью обслуживал Бузову

Звезда сериала "Слово пацана" Копейкин рассказал, как ночью обслуживал Бузову
Слава Копейкин, после съемок в популярном сериале "Слово пацана" в 2023 году, стал настоящей суперзвездой и покорителем женских сердец. Обаяние актера привлекло даже Ольгу Бузову, известную своей избирательностью в отношениях. Их первая встреча произошла задолго до того, как имя Копейкина стало широко известно.

Критик Рудченко назвал Гагарину и Клаву Коку самыми выдающимися вокалистками на сцене

Критик Рудченко назвал Гагарину и Клаву Коку самыми выдающимися вокалистками на сцене
Российская музыкальная сцена богата разнообразием талантливых вокалистов, представляющих различные музыкальные жанры и стили. От классического оперного пения до современных поп-исполнителей. По мнению продюсера и музыкального критика Павла Рудченко, российские певицы Полина Гагарина, Mary Gu, Мари Краймбрери и Клава Кока обладают выдающимися вокальными данными по сравнению с другими артистками.

Выбор читателей

04/04ЧтвТест: сможете отгадать советский фильм Данелии по кадру с женщиной? 04/04ЧтвНевосполнимая утрата: Ксения Собчак заявила об уходе мировой звезды 03/04СрдЕлизавета Боярская предъявила двухмесячного: папа неизвестен 03/04СрдОбколотая Борисова сцепилась с "Пчелкой" из шоу Петросяна у всех на виду 03/04СрдЖивущая в одиночестве Бузова рассказала о воздержании от интимных отношений 03/04СрдПригожин рассказал о главной ошибке уехавшей из России Пугачевой