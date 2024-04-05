"Будем молиться": ночью с Андреем Малаховым случилось потрясение

В пятницу 5 апреля в 1:45 по московскому времени в Сети появилось тревожное известие. Поклонники Андрея Малахова сложили руки в молитве.

Тяжело, когда жизнь меняется резко, без всяких предупреждений. Вчерашнюю улыбку и заливистый смех запросто может сменить текущая по щеке слеза и минута молчания. Именно поэтому так важно беречь себя и своих близких, как всегда советовал знаменитый телеведущий. Однако пути господни неисповедимы, и даже Андрей Малахов не смог все предугадать и предотвратить. Ночью с ним случилось потрясение.

Ближе к двум часам в официальном телеграм-канале журналиста появилось видео, которое он снял по дороге с работы. В темноте лицо журналиста приняло выражение скорби, и было заметно, что говорить ему тяжело. Из-за переживаний Андрея Малахова встрепенулась многочисленная аудитория его блога.

За считанные часы ролик посмотрели более 5 тысяч человек. В кадре телеведущий выразил свои тягостные эмоции из-за громкого происшествия, которое накануне случилось в его родном городе Мурманской области — в Апатитах. Андрей Малахов выразил сочувствие семье высокопоставленного чиновника, на которого напал с ножом житель региона.

"Редко так делаю, что должен что-то записать и сказать. Чаще всего, нет никаких сил говорить, но как все хрупко в этой жизни... Будем молиться, чтобы все было хорошо", — обратился к публике Андрей Малахов.