Космический взлет и падение: горькое счастье актрисы Натальи Кустинской

Ее имя знакомо каждому ценителю советского кино. Образы Натальи Кустинской в фильмах "Три плюс два" и "Иван Васильевич меняет профессию" стали символическими. Однако за яркими ролями актрисы скрывалась жизнь, полная потерь.



Блистательная блондинка отечественного кинематографа родилась 5 апреля 1938 года в семье эстрадных артистов. Детство ее было беззаботным и полным житейских радостей. О том, что Наталья Кустинская станет звездой советского экрана, было понятно: уж слишком красивой она была, чтобы оставаться в тени.

В юности знаменитость получила предсказание от провидицы, что жизнь ее будет прекрасной лишь только в первой половине, а дальше все полетит в тартарары. Так и сложилось: за небывалым успехом в карьере и отношениях Кустинской последовала череда несчастий, которую поклонники актрисы связывают с мистикой.

У главной красавицы кино СССР было шесть мужей, третьим из них стал космонавт Борис Егоров. Его артистка увела из-под носа своей напарницы по фильму "Три плюс два" Натальи Фатеевой. В этом браке закончился космический взлет Натальи Кустинской, далее было падение.

В конце 80-х звезда СССР рухнула на лестнице и ударилась головой, а когда лежала в больнице с переломом основания черепа, узнала о предательстве благоверного. За разводом последовала кончина маленького внука, которому не было и года. А затем Наталья Кустинская пережила еще один удар — внезапную смерть 32-летнего сына при загадочных обстоятельствах.

Горькое счастье знаменитой блондинки стремительно превратилось в пыль. На закате дней звезду настигли зависимость, заболевания, потеря красоты, одиночество и нужда. Наталья Кустинская сделала последний вздох в декабре 2012 года, и публичного прощания с ней не проводили.

Несмотря на безутешный финал жизни актрисы, 5 апреля 2024 года, люди со всей России вспоминают ее молодой и очаровательной. Ведь именно такой она показывала себя зрителям в советском кино. Сегодня Наталья Кустинская могла бы отметить свой день рождения — 86 лет, но, видимо, на небесах она оказалась нужнее.