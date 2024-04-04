Звезда сериала "Реальные пацаны" Селиванов стал отцом

Звезда сериала "Реальные пацаны" Владимир Селиванов стал отцом. Артист сообщил о радостном известии.



О беременности жены Селиванова общественность узнала осенью, когда актер и его партнерша начали активно публиковать трогательные фото и видео в социальных сетях. Сегодня молодые родители объявили о радостной новости – Владимир Селиванов стал отцом.

Известно, что мальчика назвали Кириллом. Родители малыша сообщили, что в данный момент они восстанавливаются и наслаждаются удивительным моментом.

Звездная пара пообещала поделиться историей о родах позже. "Пока же вы можете поздравить нас и разделить нашу радость!" – написали они.

Примечательно, что в прошлом году Владимира Селиванова критиковали за его роман с Александрой Калмыковой. Подписчики были недовольны уходом актера из семьи.

Тем не менее, звезды игнорировали критику и наслаждались каждым днем, проведенным вместе. Позже стало известно, что Калмыкова ожидает ребенка.

Напомним, что у звезды "Реальные пацаны" теперь большая семья. До появления нового члена семьи у Селиванова уже было двое детей. Кроме того, дочь актера от первого брака часто наведывается в их большой загородный дом за городом, где они обосновались. "