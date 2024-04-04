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Четверг 4 апреля

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Дочь Заворотнюк рассказала, почему не собирается возвращаться в Россию к больной матери

Дочь Заворотнюк рассказала, почему не собирается возвращаться в Россию к больной матери
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Дочь Анастасии Заворотнюк не планирует возвращаться в Россию в ближайшее время из-за отпуска в Европе. Анна приняла решение остаться в Испании с мужем, вместо того чтобы посетить больную мать.

Анна Заворотнюк уже длительное время не живет в Москве. Модель вместе с партнером переехала в ОАЭ, поэтому ее визиты домой происходят лишь редко.

Несмотря на то, что недавно она посетила родных в России, затем вернулась в Дубай, фанаты надеялись на скорый новый приезд. Однако модель разочаровала свою аудиторию, объявив о планах отдохнуть в Европе с мужем. Поездка запланирована на май, и в настоящее время пара занимается подготовкой необходимых документов.

Заворотнюк сообщила, что выбор отеля для предстоящей поездки является одним из ее любимых аспектов путешествий. Напомним, что мать модели болеет тяжелым заболеванием уже несколько лет и борется с раком головного мозга с 2019 года.

По последним данным, которые оказались в распоряжении журналистом, в 2023 году муж Анастасии забрал ее из клиники в Москве обратно домой, но о состоянии актрисы ничего неизвестно.

Стоит отметить, что Анна Заворотнюк отмечала новогодние праздники в Москве в кругу родных и близких людей. Она провела время с семьей и успела отпраздновать свой 28 день рождения. Заворотнюк активно проводила январские выходные в зимней столице. Она посещала театры, рестораны и музеи.

ДНИ в Telegram

4 апреля 2024, 17:05
Анастасия и Анна Заворотнюк. Фото: Соцсети
Соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Мы помним ее такой: последние фото Анастасии Заворотнюк перед тяжелой болезнью

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: соцсети
Кадр: НТВ / программа ''Однажды''

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