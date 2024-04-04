Стало известно, что нас покинул знаменитвй гений и маэстро, который был обладателем уникального видения и творцом высокой культуры. Телеведущая Ксения Собчак обнародовала информацию о случившемся в официальном телеграм-канале.

Свет памяти не угасает, когда уходят великие умы, ставшие авторами своей уникальной линии в истории глобального искусства. В первый четверг апреля российская телеведущая и общественный деятель Ксения Собчак заявила об уходе мировой звезды, которая пользовалась уважением и почетом в самых разных уголках планеты.

На 85 году жизни не стало выдающегося человека, произведения которого вышли далеко за рамки обыденности. Ушел мастер своего дела, который не боялся рисковать и замечал удивительное своим пронзительным взглядом исследователя. По информации Ксении Собчак, завершил свой путь итальянский художник, дизайнер и экспериментатор Гаэтано Пеше.

Его творческое наследие окутано духом новаторства относительно форм и используемых материалов. Последователи по всему миру находили вдохновение в трудах ушедшего маэстро.

Пеше считал, что дизайн должен заставлять задуматься и вызывать у зрителя эмоциональный отклик. Он ставил перед собой грандиозные цели и уверенно их достигал. Неоднократно он появлялся в городах России, чтобы поделиться опытом с начинающими коллегами. В разное время мероприятия проходили в Москве и в Санкт-Петербурге.

Неспроста Ксения Собчак проинформировала об уходе Гаэтано Пеше более 300 тысяч своих подписчиков. И хотя налицо невосполнимая утрата для каждого, кому не безразлично будущее подлинной художественной культуры, остается надежда, что творческую линию итальянского творца продолжат профессиональные умельцы.