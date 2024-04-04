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Четверг 4 апреля

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"Помогите!": потемневший Максим Виторган скорчился от боли

"Помогите!": потемневший Максим Виторган скорчился от боли
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Артисту стало тяжело дышать, силы стремительно покинули его. Внезапно Максим Виторган издал крик с просьбой о помощи. Что с ним теперь? Только этого не хватало!

Расставание с очаровательной Ксенией Собчак пошло ему отнюдь не на пользу. Будучи в официальном браке с журналисткой, он казался бодрым и активным мужчиной, а потом словно утратил всякий шарм, да и внешне стал каким-то неухоженным. Когда Максим Виторган стал "одиноким волком", поклонники стали замечать его полноту, угрюмый вид и проявившуюся седину.

Видимо, не от безделья этой весной актер решил заняться усиленными тренировками. На официальной странице в соцсети артиста выпущены кадры, на которых бывший муж Ксении Собчак разговаривает в спортивном зале. Причем сначала никакого повода для паники у Виторгана не было.

"Друзья, совет бывалого физкультурника. Всегда старайтесь приходить немного раньше на тренировку, чем ваш тренер. Потому что тогда он теряет моральное право мучить вас совсем уж. И вообще предлагаю заключить такое пари: опоздал тренер на тренировку – ее проводите вы", — шутил первое время Максим Виторган, обращаясь к подписчикам.

Фото: соцсети / @mvitorgan

Это были "цветочки", а "ягодки" начались следом в разделе "Истории". Перед камерой актер начал поднимать груз весом в 10 килограммов, что давалось ему с большим трудом. Из-за тяжести и быстрого темпа занятий Виторган запыхался, а его организм подавал тревожные сигналы.

Фото: соцсети / @mvitorgan

"Помогите мне! Снимите с меня груз!" – истошно попросил народ актер. После этого потемневший Максим Виторган скорчился от боли в мышцах.

ДНИ в Telegram

4 апреля 2024, 13:48
Фото: соцсети / @mvitorgan
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Фоторепортаж

Виторган с головой ушел в работу после разрыва с Собчак

В столице состоялся предпремьерный показ спектакля "В городе Лжедмитрове"
Режиссером постановки выступил Максим Виторган
Актер Алексей Кортнев
Актеры Павел Мордюков и Алексей Кортнев
Актеры Сергей Белоголовцев и Кристина Бабушкина
Актриса Кристина Бабушкина
Актеры Алексей Кортнев и Сергей Белоголовцев
Актеры Сергей Белоголовцев, Наталья Вдовина, Кристина Бабушкина, певец Алексей Кортнев, участники группы "Несчастный случай" Павел Мордюков, Дмитрий Чувелев и Сергей Чекрыжов (слева направо на втором плане), режиссер-постановщик спектакля "В городе Лжедмитрове" Максим Виторган и актер Никита Санаев (слева направо на первом плане) после предпремьерного показа научно-фантастического музыкального спектакля "В городе Лжедмитрове"

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