"Помогите!": потемневший Максим Виторган скорчился от боли

Артисту стало тяжело дышать, силы стремительно покинули его. Внезапно Максим Виторган издал крик с просьбой о помощи. Что с ним теперь? Только этого не хватало!

Расставание с очаровательной Ксенией Собчак пошло ему отнюдь не на пользу. Будучи в официальном браке с журналисткой, он казался бодрым и активным мужчиной, а потом словно утратил всякий шарм, да и внешне стал каким-то неухоженным. Когда Максим Виторган стал "одиноким волком", поклонники стали замечать его полноту, угрюмый вид и проявившуюся седину.

Видимо, не от безделья этой весной актер решил заняться усиленными тренировками. На официальной странице в соцсети артиста выпущены кадры, на которых бывший муж Ксении Собчак разговаривает в спортивном зале. Причем сначала никакого повода для паники у Виторгана не было.

"Друзья, совет бывалого физкультурника. Всегда старайтесь приходить немного раньше на тренировку, чем ваш тренер. Потому что тогда он теряет моральное право мучить вас совсем уж. И вообще предлагаю заключить такое пари: опоздал тренер на тренировку – ее проводите вы", — шутил первое время Максим Виторган, обращаясь к подписчикам.

Это были "цветочки", а "ягодки" начались следом в разделе "Истории". Перед камерой актер начал поднимать груз весом в 10 килограммов, что давалось ему с большим трудом. Из-за тяжести и быстрого темпа занятий Виторган запыхался, а его организм подавал тревожные сигналы.

"Помогите мне! Снимите с меня груз!" – истошно попросил народ актер. После этого потемневший Максим Виторган скорчился от боли в мышцах.

