Как путешествовать с детьми: советы и рекомендации

Отправляясь в отпуск с ребенком или с несколькими детьми, стоит учесть множество нюансов. Они касаются перелета, выбора отеля, питания, развлечения и других аспектов.



Эксперт в области туризма, основательница туристического агентства Skazka Travel Concierge Анастасия Созинова делится с читателями "Дни.ру" рекомендациями, чтобы ваше путешествие прошло максимально комфортно.

Авиабилеты

Многим детям сложно находиться в замкнутом пространстве более 10 часов. Если перелет занимаете столько времени, лучше брать билеты со стыковкой. Между посадками вы сможете прогуляться по аэропорту, купить игрушку, перекусить. Это поможет развеяться и немного отдохнуть от полета, чтобы подготовиться к следующей посадке.

Для детей до двух лет предусмотрен бесплатный авиабилет, если они летят на руках у взрослого. Но можно купить и отдельное место, в этом случае билет на самолет будет платным. Это удобно даже для малышей, ведь можно использовать специальную люльку для сохранения правильного положения тела

Люлька

Можно заранее забронировать люльку. Некоторые авиакомпании предоставляют ее бесплатно детям до 1 года и весом до 11 кг. Она крепится к перегородке перед первым рядом, после чего нужно пристегнуть малыша защитными ремешками.

Какие авиакомпании предлагают люльку? "Аэрофлот" может предоставить люльку бесплатно, "Россия" предусматривает дополнительную плату.

Если вы планируете перелет на самолетах S7, Smartavia, "Победа" и "Уральские авиалинии", эта опция будет недоступна.

Что взять с собой

Во время перелета в салоне снижается атмосферное давление. Чтобы легче это перенести, стоит положить в ручную кладь сосудосуживающие препараты. Их нужно капать в нос малыша перед взлетом и посадкой.

Как выбрать отель

Чтобы отдых с детьми прошел хорошо, стоит обратить внимание на условия в отелях для детей и найти ответы на вопросы:

Как работает kids club и в каком возрасте ребенок может оставаться в клубе без сопровождения взрослого? Можно ли заказать услуги русскоговорящих нянь? Какое питание предусмотрено для детей. Многие kids friendly отели предлагают отдельные корнеры, где представлено детское питание? Если вы путешествуете с маленьким ребенком, узнайте, есть ли понтоны для колясок?

Если вы летите отдыхать с несколькими детьми, лучше выбрать гостиницу с системой питания "шведский стол" в ресторане.

Развлечения

Отдельное внимание стоит уделить тому, чем ребенок будет заниматься в отеле. Для него могут быть предусмотрены развивающие и развлекательные занятия. Если вы летите в Турцию, многие отели предлагают там целую программу развлечений, чтобы ребенок мог провести день весело и познавательно. В отелях на Мальдивах в некоторых kids club детей укладывают на дневной сон. Поэтому наличие спален в детских клубах будет большим преимуществом.

Что брать с собой

Если ребенку еще нет трех лет, лучше взять с собой удобную коляску для путешествий. Некоторые отели класса люкс могут выдать коляску, набор для плавания и инвентарь для новорожденных. Он включает:

автокресло;

коляску;

уходовые средства для кожи с органическим составом;

средства защиты детей в номере;

ограждение бассейна;

радионяню и т.д.

При выборе отеля вы можете заранее узнать, предлагают ли они инвентарь для детей или нет.

Полезные советы для путешествий с детьми

Мы собрали несколько советов, которые могут помочь вам в планировании отдыха:

Путешествуя с младенцами, выбирайте билеты на начало сезона или на бархатный сезон;

Используйте средства для защиты от солнца, чтобы обезопасить ребенка от ожогов;

Забронируйте индивидуальный трансфер до отеля, чтобы сэкономить время на ожидание и дорогу;

Чтобы ребенок смог лучше адаптироваться к новой обстановке, выбирайте длительные поездки.