Как путешествовать с детьми: советы и рекомендации

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Вторник 30 апреля

06:03Как путешествовать с детьми: советы и рекомендации 03:02Методы и техники преодоления эмоционального напряжения 00:02Кожа: сухая или обезвоженная? Как понять и что делать 21:22Гений Ольги Бузовой: любовь и ненависть в одном флаконе 16:12Губы как магнит: сочный рот Ксении Собчак завораживает миллионы 13:09ТЕСТ: отгадайте фильм СССР по кадру с танцем 10:08Умма Турман отмечает 54-летие: как она стала одной из лучших актрис Голливуда 06:42Как наши эмоции и психологическое состояние влияют на здоровье организма 03:01Туризм для активного отдыха: велопоездки, походы, водные виды спорта 00:18Шестилетний внук Юдашкина стал чемпионом ОАЭ по каратэ 00:01Морщины вокруг глаз: 3 эффективных метода борьбы 21:07Moon: в центре Москвы сделали ставку на неформальную кухню Азии 14:02Юрист Антон Усков рассказал, как вернуть деньги за неэффективные курсы 10:17Красота и талант: одни из самых красивых российских актрис современности 06:10Сериальная реальность: какие профессии показывают на экране чаще всего 05:48"Люблю! Твоя": Гагарина публично обласкала молодого фаворита 03:363 правила, как избавиться от отеков лица 00:39Пенелопа Крус отмечает 50-летие: вспонинаем интересные факты жизни актрисы в ее юбилей 20:44Плющенко рассказал о перенесенной операции на позвоночнике 19:16Киркоров публично раскрыл причину длящегося конфликта с Успенской 18:06Заявлено об ухудшении отношений Пугачевой и Галкина*: Это уже чужие люди 16:10Умерла звезда сериала "Спасатели Малибу" Марла Адамс 14:51Воробьев предложил новые шаги в цифровой трансформации Подмосковья 14:49Тест: сможете отгадать советский фильм о свадьбе по кадру? 14:05Шествие трубачей и уроки танцев: что ждет посетителей парков Москвы в майские 12:48Москвичей предупредили о ливне с грозой 27 апреля 10:43Слезы. Сердце. Алла: россияне отказываются верить в уход Пугачевой 06:44За съемки фильма о Романе Костомарове взялся Сарик Андреасян 03:24Туриченко из "Иванушек International" сообщил, что о группе снимут сериал 00:2897 лет назад родился культовый советский актер Евгений Моргунов: вспоминаем нелегкую судьбу артиста 22:45Могила уже давно: вечно молодая Дружинина вдруг оказалась на кладбище 19:16Врач огласил диагноз жены Диброва на всю Россию: есть у 73% людей 18:14Воробьев объявил о начале строительства международного транспортного хаба в Подмосковье 17:02"Пробуждаются чувства": связавшаяся с Паниным Шпица поддалась искушению 14:34Тест для ценителей советских комедий: правильно ответят лишь заставшие СССР 14:30В Москве открылись сезонные ярмарки выходного дня – Собянин 13:46На честной фамилии – в список Forbes 13:17Певица Алсу рассказала, как ее дочь Микелла переживала травлю от зрителей шоу "Голос. Дети" 13:07Андрей Воробьев: Нарушителям противопожарного режима в лесах Подмосковья грозят штрафы 11:43Показавшая живот Боня принимает поздравление со второй беременностью: Уже не скрыть 10:01Появились новые данные о состоянии госпитализированного Ярмольника и его жены 09:37Ростовчане обратились к Путину с просьбой помочь остановить уничтожение Левобережной рощи 09:03Сделано заявление о создании семьи Киркоровым и Бузовой: В их картине мира любовь – навсегда 06:11Салат "Майский" по особому рецепту: соседи по даче выстроятся с тарелками 03:04"Голосуем!": 63-летняя Малышева показала бедра в трусиках 00:05Новоявленная звезда ТВ Люся Чеботина: кто она и откуда? 21:06Певица Жасмин: "В жизни нашей семьи появилось маленькое чудо" 19:25Что говорят в семье Маслякова после известия о тяжелой болезни у ведущего: последние новости 17:53Трудоголизм довел Бузову до больничной койки: что происходит с певицей? 15:53"Выгуливаю": дочь Заворотнюк сообщила о заботах в период болезни актрисы
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Как путешествовать с детьми: советы и рекомендации

Как путешествовать с детьми: советы и рекомендации
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Отправляясь в отпуск с ребенком или с несколькими детьми, стоит учесть множество нюансов. Они касаются перелета, выбора отеля, питания, развлечения и других аспектов.

Эксперт в области туризма, основательница туристического агентства Skazka Travel Concierge Анастасия Созинова делится с читателями "Дни.ру" рекомендациями, чтобы ваше путешествие прошло максимально комфортно.

Анастасия Созинова. Фото: пресс-служба

Авиабилеты

Многим детям сложно находиться в замкнутом пространстве более 10 часов. Если перелет занимаете столько времени, лучше брать билеты со стыковкой. Между посадками вы сможете прогуляться по аэропорту, купить игрушку, перекусить. Это поможет развеяться и немного отдохнуть от полета, чтобы подготовиться к следующей посадке.

Для детей до двух лет предусмотрен бесплатный авиабилет, если они летят на руках у взрослого. Но можно купить и отдельное место, в этом случае билет на самолет будет платным. Это удобно даже для малышей, ведь можно использовать специальную люльку для сохранения правильного положения тела

Люлька

Можно заранее забронировать люльку. Некоторые авиакомпании предоставляют ее бесплатно детям до 1 года и весом до 11 кг. Она крепится к перегородке перед первым рядом, после чего нужно пристегнуть малыша защитными ремешками.

Какие авиакомпании предлагают люльку? "Аэрофлот" может предоставить люльку бесплатно, "Россия" предусматривает дополнительную плату.

Если вы планируете перелет на самолетах S7, Smartavia, "Победа" и "Уральские авиалинии", эта опция будет недоступна.

Фото: Martin Poole / moodboard / www.globallookpress.com

Что взять с собой

Во время перелета в салоне снижается атмосферное давление. Чтобы легче это перенести, стоит положить в ручную кладь сосудосуживающие препараты. Их нужно капать в нос малыша перед взлетом и посадкой.

Как выбрать отель

Чтобы отдых с детьми прошел хорошо, стоит обратить внимание на условия в отелях для детей и найти ответы на вопросы:

  1. Как работает kids club и в каком возрасте ребенок может оставаться в клубе без сопровождения взрослого?

  2. Можно ли заказать услуги русскоговорящих нянь?

  3. Какое питание предусмотрено для детей. Многие kids friendly отели предлагают отдельные корнеры, где представлено детское питание?

  4. Если вы путешествуете с маленьким ребенком, узнайте, есть ли понтоны для колясок?

Если вы летите отдыхать с несколькими детьми, лучше выбрать гостиницу с системой питания "шведский стол" в ресторане.

Развлечения

Отдельное внимание стоит уделить тому, чем ребенок будет заниматься в отеле. Для него могут быть предусмотрены развивающие и развлекательные занятия. Если вы летите в Турцию, многие отели предлагают там целую программу развлечений, чтобы ребенок мог провести день весело и познавательно. В отелях на Мальдивах в некоторых kids club детей укладывают на дневной сон. Поэтому наличие спален в детских клубах будет большим преимуществом.

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press / www.globallookpress.com

Что брать с собой

Если ребенку еще нет трех лет, лучше взять с собой удобную коляску для путешествий. Некоторые отели класса люкс могут выдать коляску, набор для плавания и инвентарь для новорожденных. Он включает:

  • автокресло;

  • коляску;

  • уходовые средства для кожи с органическим составом;

  • средства защиты детей в номере;

  • ограждение бассейна;

  • радионяню и т.д.

При выборе отеля вы можете заранее узнать, предлагают ли они инвентарь для детей или нет.

Фото: Michael Runkel / imagebroker.com / www.globallookpress.com

Полезные советы для путешествий с детьми

Мы собрали несколько советов, которые могут помочь вам в планировании отдыха:

  • Путешествуя с младенцами, выбирайте билеты на начало сезона или на бархатный сезон;

  • Используйте средства для защиты от солнца, чтобы обезопасить ребенка от ожогов;

  • Забронируйте индивидуальный трансфер до отеля, чтобы сэкономить время на ожидание и дорогу;

  • Чтобы ребенок смог лучше адаптироваться к новой обстановке, выбирайте длительные поездки.

Что касается выбора категории номера, здесь помогут эксперты. Зачастую при самостоятельном бронировании возникают сложности с выбором номера, потому что отели не позволяют забронировать номер для семьи с двумя или тремя детьми. Тревел эксперты с опытом подскажут, как выбрать наиболее комфортные номера для всей семьи.

ДНИ в Telegram

30 апреля 2024, 06:03
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Чем можно занять ребенка на даче: веселые идеи для отдыха на свежем воздухе

Фото: сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Fusion Brain
Фото: сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Fusion Brain
Фото: Freepik.com
Фото: Freepik.com
Фото: Freepik.com
Фото: Freepik.com

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