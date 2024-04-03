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Среда 3 апреля

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Певица Слава решилась на кардинальные изменения и стала пить меньше алкоголя

Певица Слава решилась на кардинальные изменения и стала пить меньше алкоголя
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Слава призналась, что ее жизнь претерпела радикальные изменения. Влияние каких событий на певицу выяснили журналисты.

После недавнего скандала с пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым, Слава внезапно исчезла из поля зрения. Ее подписчики начали беспокоиться, так как звезда перестала выкладывать видео, несмотря на то, что раньше часто появлялась в эфире, особенно после пары бокалов.

Артистка призналась, что полностью изменила свою жизнь. Она сократила потребление алкоголя, хотя не собирается полностью отказываться от него. Теперь она пьет только по особым случаям.

Певица подчеркнула, что всегда любила выпить, но при этом пыталась воздерживаться какое-то время. Сейчас она пьет не так много.

Светский обозреватель Феликс Грозданов отметил, что сейчас певице пришло время задуматься о своей внешности, о своем организме и о том, как алкоголь негативно влияет на людей. "Она взвесила все это и поняла, что алкоголь не прибавляет привлекательности. И решила придерживаться здорового образа жизни", — цитирует журналиста Пятый канал.

Слава отметила, что спорт стал ее постоянным спутником. "Теперь каждое утро я бегаю на беговой дорожке по 30 минут. Я просто иду на скорости пять. Я не мучаю себя. Возможно, это первый шаг к другим упражнениям", – призналась звезда.

Певица призналась, что осознание пришло к ней после серии проблем со здоровьем: депрессии и длительного кашля, который не проходил. В этот период она осознала, насколько важно беречь себя и заботиться о своем теле и здоровье. Семья поддерживает артистку, особенно ее возлюбленный Анатолий.

Мужчина просит певицу работать меньше и больше отдыхать, но Слава не любит бездельничать. Даже когда она не на гастролях, она все равно не может просто лежать на диване с книгой. Как только у нее появляется свободное время, она мчится помогать дочери с маленьким внуком Арсением.

ДНИ в Telegram

3 апреля 2024, 17:40
Певица Слава. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press
Пятый канал✓ Надежный источник

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