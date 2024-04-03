Елизаевета Боярская предъявила двухмесячного: папа неизвестен

Мерси боку! Глазки – загляденье! Наследница именитого "мушкетера" Елизавета Боярская показала маленькое чудо на официальной странице своего аккаунта в соцсети.

В этом году дочь актера Михаила Боярского отмечает 14 лет официального брака со своим мужем Максимом Матвеевым. Поклонники готовятся поздравлять супружескую чету с Агатовой свадьбой уже летом. От любимого мужчины заслуженная артистка России Елизавета Боярская родила двоих сыновей — Андрея и Григория.

Звезде всего 38 лет, поэтому пополнение в семье в обозримом будущем не исключается. Впрочем, и без этого у знаменитой красавицы дел по горло, начиная от работы, саморазвития и заканчивая благотворительностью. Елизавета Боярская старается сделать лучше жизнь людей и животных, поэтому периодически агитирует публику поддержать тех, кто нуждается в помощи.

Недавно дочка всенародно известного "мушкетера" опубликовала в профиле объявление, на котором предъявила двухмесячного кроху. "Вот такое чудо ждет своих новых родителей!" — написала Елизавета Боярская к фотографии щенка.

В сообщении говорится о том, что мама глазастого малыша — метис венгерской выжлы, а папа неизвестен. Ожидается, что питомец в будущем будет весить 14-20 килограммов. Сейчас щенок здоровый и активный. Наверняка Елизавета Боярская сама бы хотела приобрести такое милое создание.