Победила смерть всему вопреки: Анастасии Заворотнюк исполнилось 53 года

"Очуметь! Мама дорогая!" – сказала бы героиня сериала "Моя прекрасная няня!". А мы тихо порадуемся, что Анастасия Заворотнюк встречает свой день рождения и пожелаем ей крепкого здоровья.

3 апреля 2024 года самой "прекрасной няне" российского телевидения исполнилось 53 года. И что бы ни происходило сейчас в ее жизни, нет никаких сомнений, что знаменитость преодолеет любые преграды. С юных лет Анастасия Заворотнюк попадала в неловкие ситуации на грани, но каждый раз гнула свою линию и даже победила смерть всему вопреки.

В своей книге "Начало", вышедшей в 2010 году, звезда сериала "Моя прекрасная няня" поделилась необычной историей, которая тянет на голливудский блокбастер. Анастасия Заворотнюк рассказала, что за три дня до свадьбы с первым мужем Олафом Шварцкопфом ей не давала покоя песня с недобрым предзнаменованием, которая "застряла" в голове.

Несмотря на то, что бракосочетание молодожены отмечать не планировали, они все же решили отпраздновать торжество в загородном ресторане. Возвращение в Москву обернулось опасной гонкой по шоссе, которая могла стоить жизни Анастасии Заворотнюк. На дороге автомобиль столкнулся с грузовиком. Машина, где сидела актриса, "полетела", и практически чудом в ней все выжили.

Перед ДТП бабушка актрисы, которая находилась дома, почувствовала неладное и отправилась в церковь молиться за звездную внучку.

"Я думаю, что в тот день она нам жизнь спасла. Бабушка нас отмолила", — отметила в книге Анастасия Заворотнюк.

Таким образом еще совсем молодая актриса победила смерть. В судьбе ее было много опасных ситуаций, включая ограбление бандитами и госпитализацию с "с каким-то страшным диагнозом", когда врачи сказали звезде, что у нее больше не получится родить. Но "прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк пошла на поправку и родила после этого еще двоих детей — сына Майкла и дочь Милу.

"Все, что с тобой должно произойти – произойдет обязательно, сопротивление бесполезно... Жизни виднее, и я не хочу выдумывать свое будущее, делать ошибки, потому что жизнь всегда права, она, безусловно, мудрее нас", — порассуждала звезда российского телевидения.

И, конечно, Анастасия Заворотнюк ничуть не ошиблась, ведь несмотря на прогнозы "диванных врачей", 3 апреля 2024 года ей исполнилось 53 года, а это значит, что незачем опускать руки — жизнь продолжается. А чудо еще непременно случится. Главное — в него верить.