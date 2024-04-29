Гений Ольги Бузовой: любовь и ненависть в одном флаконе

Умерла звезда сериала "Спасатели Малибу" Тесты Плющенко тайно перенес операцию Игры Сонник

Топ новостей недели

Тест: сможете отгадать советский фильм Данелии по кадру с женщиной?Тест: сможете отгадать советский фильм Данелии по кадру с женщиной? "Будем молиться": ночью с Андреем Малаховым случилось потрясение"Будем молиться": ночью с Андреем Малаховым случилось потрясение Невосполнимая утрата: Ксения Собчак заявила об уходе мировой звездыНевосполнимая утрата: Ксения Собчак заявила об уходе мировой звезды Победила смерть всему вопреки: Анастасии Заворотнюк исполнилось 53 годаПобедила смерть всему вопреки: Анастасии Заворотнюк исполнилось 53 года

Лента новостей

Понедельник 29 апреля

21:22Гений Ольги Бузовой: любовь и ненависть в одном флаконе 16:12Губы как магнит: сочный рот Ксении Собчак завораживает миллионы 13:09ТЕСТ: отгадайте фильм СССР по кадру с танцем 10:08Умма Турман отмечает 54-летие: как она стала одной из лучших актрис Голливуда 06:42Как наши эмоции и психологическое состояние влияют на здоровье организма 03:01Туризм для активного отдыха: велопоездки, походы, водные виды спорта 00:18Шестилетний внук Юдашкина стал чемпионом ОАЭ по каратэ 00:01Морщины вокруг глаз: 3 эффективных метода борьбы 21:07Moon: в центре Москвы сделали ставку на неформальную кухню Азии 14:02Юрист Антон Усков рассказал, как вернуть деньги за неэффективные курсы 10:17Красота и талант: одни из самых красивых российских актрис современности 06:10Сериальная реальность: какие профессии показывают на экране чаще всего 05:48"Люблю! Твоя": Гагарина публично обласкала молодого фаворита 03:363 правила, как избавиться от отеков лица 00:39Пенелопа Крус отмечает 50-летие: вспонинаем интересные факты жизни актрисы в ее юбилей 20:44Плющенко рассказал о перенесенной операции на позвоночнике 19:16Киркоров публично раскрыл причину длящегося конфликта с Успенской 18:06Заявлено об ухудшении отношений Пугачевой и Галкина*: Это уже чужие люди 16:10Умерла звезда сериала "Спасатели Малибу" Марла Адамс 14:51Воробьев предложил новые шаги в цифровой трансформации Подмосковья 14:49Тест: сможете отгадать советский фильм о свадьбе по кадру? 14:05Шествие трубачей и уроки танцев: что ждет посетителей парков Москвы в майские 12:48Москвичей предупредили о ливне с грозой 27 апреля 10:43Слезы. Сердце. Алла: россияне отказываются верить в уход Пугачевой 06:44За съемки фильма о Романе Костомарове взялся Сарик Андреасян 03:24Туриченко из "Иванушек International" сообщил, что о группе снимут сериал 00:2897 лет назад родился культовый советский актер Евгений Моргунов: вспоминаем нелегкую судьбу артиста 22:45Могила уже давно: вечно молодая Дружинина вдруг оказалась на кладбище 19:16Врач огласил диагноз жены Диброва на всю Россию: есть у 73% людей 18:14Воробьев объявил о начале строительства международного транспортного хаба в Подмосковье 17:02"Пробуждаются чувства": связавшаяся с Паниным Шпица поддалась искушению 14:34Тест для ценителей советских комедий: правильно ответят лишь заставшие СССР 14:30В Москве открылись сезонные ярмарки выходного дня – Собянин 13:46На честной фамилии – в список Forbes 13:17Певица Алсу рассказала, как ее дочь Микелла переживала травлю от зрителей шоу "Голос. Дети" 13:07Андрей Воробьев: Нарушителям противопожарного режима в лесах Подмосковья грозят штрафы 11:43Показавшая живот Боня принимает поздравление со второй беременностью: Уже не скрыть 10:01Появились новые данные о состоянии госпитализированного Ярмольника и его жены 09:37Ростовчане обратились к Путину с просьбой помочь остановить уничтожение Левобережной рощи 09:03Сделано заявление о создании семьи Киркоровым и Бузовой: В их картине мира любовь – навсегда 06:11Салат "Майский" по особому рецепту: соседи по даче выстроятся с тарелками 03:04"Голосуем!": 63-летняя Малышева показала бедра в трусиках 00:05Новоявленная звезда ТВ Люся Чеботина: кто она и откуда? 21:06Певица Жасмин: "В жизни нашей семьи появилось маленькое чудо" 19:25Что говорят в семье Маслякова после известия о тяжелой болезни у ведущего: последние новости 17:53Трудоголизм довел Бузову до больничной койки: что происходит с певицей? 15:53"Выгуливаю": дочь Заворотнюк сообщила о заботах в период болезни актрисы 12:10Тест: отгадайте фильмы СССР с весенними названиями по кадрам 11:58"Кубок Кремля – Гордость России!": результаты, эмоции и новые чемпионы 11:47Первый опыт Самбурской с "поцелуями" стал всеобщим достоянием: Ужасно!
685
400
true
Dni.today
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.today»
235
35

Гений Ольги Бузовой: любовь и ненависть в одном флаконе

Гений Ольги Бузовой: любовь и ненависть в одном флаконе
154

Россияне не могут сдержать эмоций, когда она начинает петь, а Дмитрий Дибров не может устоять, когда Ольга Бузова поворачивается к нему задом. В жизни поющей телеведущей соединяются две противоположные стихии.

Феномен легендарной звезды шоу "Дом-2" пытались разгадать все кому не лень: диванные эксперты, авторы научных работ, культурологи, психологи и просто фанаты. Однако никто из них не смог определить, в чем заключается гений Ольги Бузовой на самом деле. Команда "Дни.ру" приняла срочное решение: провести детальный анализ личности и поделиться умозаключениями.

Интеллектуальность или артистичность

В юности Ольга Бузова окончила с красным дипломом географический факультет одного из лучших университетов России, овладела английским и немецким языками. И тут же ей подвернулся шанс стать звездой шоу "Дом-2", лишаясь при этом возможности работать по специальности географа.

Пришлось делать выбор. Тогда Ольга Бузова разработала и выполнила эффективный план: работать в сфере шоу-бизнеса, а параллельно продолжать совершенствоваться интеллектуально.

Коллаж: Дни.ру. Фото: Евгений Елисеев / Дни.ру

Вокал или танец

Российская красавица Ольга Бузова грациозно двигается на концертах и потрясающе танцует, любо-дорого смотреть! Но при этом она должна петь для публики, не имея выдающихся вокальных данных, что, по мнению критиков, портит выступление.

Другой человек на ее месте мог бы не справиться с задачей, но поющая телеведущая смогла. Она решила использовать фонограмму, что позволило ей одновременно и прекрасно танцевать, и исполнять песни как профессионал.

Коллаж: Дни.ру. Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Семья или карьера

С одной стороны, 38-летняя артистка Ольга Бузова мечтает удачно выйти замуж и родить ребенка. С другой — карьера отнимает практически все свободное время, поэтому времени на поиск второй половинки почти не остается.

Заметив проблему, поклонники звезды шоу "Дом-2" сопоставили факты и выдвинули отличную идею с перспективой реализации: Ольга Бузова должна встретить будущего мужа на работе.

Коллаж: Дни.ру. Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Любовь или ненависть

Поющая телеведущая пользуется вниманием публики и является главным кумиром миллионов людей, которые обожают ее личность и творчество. Однако не все так гладко, ведь, кроме этого, есть многочисленное сообщество людей, которые относятся к Бузовой крайне негативно и стремятся испортить ее репутацию. При этом звезда шоу "Дом-2" человек неконфликтный, а артист выдающийся. Как совместить любовь и ненависть в одном флаконе?

И на этот вопрос Ольга Бузова нашла верный ответ: нужно делать счастливее своих поклонников и относиться по-доброму даже к хейтерам, не поддаваясь на провокации. Так знаменитость позволила каждому оставаться при своем мнении, а сама осталась с убеждением, что миром правит любовь.

Вывод

Гений Ольги Бузовой заключается в умении идти на компромисс, не бросаться из крайности в крайность. В жизни российской знаменитости гармонично сочетается все: интеллект и артистизм, вокальная и танцевальная деятельность, стремление к счастливой семье и удачной карьере, признание любви и ненависти. И это замечательно!

Впереди у поющей телеведущей большое будущее — Ольга Бузова уже покоряет новые горизонты.

ДНИ в Telegram

29 апреля 2024, 21:22
Коллаж: Дни.ру. Фото: Евгений Елисеев / Дни.ру
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Вот это да! Бузова села в лужу в платье черного цвета, но встала на путь исправления / Клуб / На премии / Москва

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Bulkin Sergey / news.ru / www.globallookpress.com
Фото: Petrov Sergey / news.ru / www.globallookpress.com

По теме

Сделано заявление о создании семьи Киркоровым и Бузовой: В их картине мира любовь – навсегда

Трудоголизм довел Бузову до больничной койки: что происходит с певицей?

Новости

Сюжеты Новости "Дом-2"

Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Губы как магнит: сочный рот Ксении Собчак завораживает миллионы

Губы как магнит: сочный рот Ксении Собчак завораживает миллионы
Аж зависть берет, глядя на лицо знаменитой ведущей. Все при ней: и ум, и совесть, и талант. От природы Ксения Собчак очень красива, и поэтому так успешна. Но главный секрет притягательности – это ее рот. Большие и выразительные губы бывшая звезда телепроекта "Дом-2" держит приоткрытыми, и нередко подчеркивает их помадой ярких оттенков.

ТЕСТ: отгадайте фильм СССР по кадру с танцем

ТЕСТ: отгадайте фильм СССР по кадру с танцем
Верно дать 6 ответов на 6 вопросов смогут только истинные ценители советского кино! Проверим? Как снимали раньше кино — уже не снимают.

Умма Турман отмечает 54-летие: как она стала одной из лучших актрис Голливуда

Умма Турман отмечает 54-летие: как она стала одной из лучших актрис Голливуда
Умма Турман отмечает свое 54-летие. К этому возрасту она стала одной из наиболее выдающихся актрис Голливуда. Жизненный путь Уммы Турман был далек от обычного.

Как наши эмоции и психологическое состояние влияют на здоровье организма

Как наши эмоции и психологическое состояние влияют на здоровье организма
Шутка о том, что все болезни от нервов, вовсе не шутка. Официальная медицина признает психосоматическими уже множество самых разных заболеваний.

Туризм для активного отдыха: велопоездки, походы, водные виды спорта

Туризм для активного отдыха: велопоездки, походы, водные виды спорта
Если вам хочется отправиться в путешествие и провести отдых активно, можно заняться велопоездками, пешими походами и водными видами спорта. Эксперт в области туризма, основательница туристического агентства Skazka Travel Concierge Анастасия Созинова вместе с "Дни.

Выбор читателей

28/04Вск"Люблю! Твоя": Гагарина публично обласкала молодого фаворита 29/04ПндШестилетний внук Юдашкина стал чемпионом ОАЭ по каратэ 28/04ВскКрасота и талант: одни из самых красивых российских актрис современности 28/04ВскПенелопа Крус отмечает 50-летие: вспонинаем интересные факты жизни актрисы в ее юбилей 28/04ВскСериальная реальность: какие профессии показывают на экране чаще всего 29/04ПндТЕСТ: отгадайте фильм СССР по кадру с танцем