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Воскресенье 28 апреля

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Шестилетний внук Юдашкина стал чемпионом ОАЭ по каратэ

Шестилетний внук Юдашкина стал чемпионом ОАЭ по каратэ
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Вдова и дочь народного художника России Валентина Юдашкина раскрыли подробности в социальных сетях. Появились фотографии, на которых изображен Аркадий.

Лечит ли время? Вот уже почти год с нами нет дизайнера, художника и творца Валентина Юдашкина. Весной 2023-го Россия проводила его в последний путь. Особенно тяжело пришлось вдове Марине, которая проиграла борьбу за здоровье кутюрье после долгих лет его лечения от онкологии. Ее одолела скорбь, как и всю семью кутюрье, которую потрясла горечь утраты.

Но хрупкая Марина Юдашкина оказалась настолько сильной, что совсем скоро расправила крылья и стала наслаждаться житейскими радостями вместе с друзьями и родными. Позитивные эмоции от путешествий и культурных мероприятий помогли вдове Валентина Юдашкина одолеть депрессию, подобравшуюся довольно близко. Она начала улыбаться миру, и мир улыбнулся ей в ответ.

Коллаж Дни.ру. Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Впрочем, неприятности все-таки помешали семье Юдашкина основательно восстановиться. Досадные хлопоты о Доме моды взвалились на плечи Марины и ее дочери Галины, а европейские коллеги только подливали масла в огонь. Зимой 2024 года Юдашкиным снова не позволили показать коллекцию на неделе моды в Париже, будто они стали изгоями в своей сфере.

Зато этой весной вдова и дочь Валентина Юдашкина ликуют от восторга. Старший внук Анатолий делает успехи в искусстве джиу-джитсу. А младший, шестилетний Аркадий, стал чемпионом ОАЭ по каратэ. Мама юного спортсмена Галина поделилась своим счастьем в социальных сетях, как и звездная бабушка, которая любит мальчиков всем сердцем.

"Аркадий чемпион ОАЭ по каратэ! Выиграл кубок! Я очень горжусь тобой, наш дорогой!" — написала вдова Валентина Юдашкина и показала фото.

Фото: Telegram / @MarinaYudashkina

В комментариях к ней присоединились торжествующие поклонники.

"Растут настоящие мужики! Аркаша и Толя, молодцы! Первые большие победы! Пусть их будет очень много! Так держать! Аркаша, сегодня все поздравляют тебя! Ты подарил большую радость своим родным! Это счастье иметь такого сына и внука! Аркадий!" — такое теплое и позитивное послание для внука получила Марина Юдашкина в Telegram.

ДНИ в Telegram

29 апреля 2024, 00:18
Коллаж Дни.ру. Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
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Фоторепортаж

Гурцкая, Юдашкина, Великанова: самые красивые вдовы весны-2023

Фото: Komsomolskaya Pravda /Global Look Press/www.globallookpress.com/
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.glaballookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com/
Мария Великанова. Фото: кадр из к/ф &quot;Почти смешная история&quot; (реж. Петр Фоменко)
Мария Великанова. Фото: кадр из к/ф "Почти смешная история" (реж. Петр Фоменко)

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