Шестилетний внук Юдашкина стал чемпионом ОАЭ по каратэ

Вдова и дочь народного художника России Валентина Юдашкина раскрыли подробности в социальных сетях. Появились фотографии, на которых изображен Аркадий.

Лечит ли время? Вот уже почти год с нами нет дизайнера, художника и творца Валентина Юдашкина. Весной 2023-го Россия проводила его в последний путь. Особенно тяжело пришлось вдове Марине, которая проиграла борьбу за здоровье кутюрье после долгих лет его лечения от онкологии. Ее одолела скорбь, как и всю семью кутюрье, которую потрясла горечь утраты.

Но хрупкая Марина Юдашкина оказалась настолько сильной, что совсем скоро расправила крылья и стала наслаждаться житейскими радостями вместе с друзьями и родными. Позитивные эмоции от путешествий и культурных мероприятий помогли вдове Валентина Юдашкина одолеть депрессию, подобравшуюся довольно близко. Она начала улыбаться миру, и мир улыбнулся ей в ответ.

Впрочем, неприятности все-таки помешали семье Юдашкина основательно восстановиться. Досадные хлопоты о Доме моды взвалились на плечи Марины и ее дочери Галины, а европейские коллеги только подливали масла в огонь. Зимой 2024 года Юдашкиным снова не позволили показать коллекцию на неделе моды в Париже, будто они стали изгоями в своей сфере.

Зато этой весной вдова и дочь Валентина Юдашкина ликуют от восторга. Старший внук Анатолий делает успехи в искусстве джиу-джитсу. А младший, шестилетний Аркадий, стал чемпионом ОАЭ по каратэ. Мама юного спортсмена Галина поделилась своим счастьем в социальных сетях, как и звездная бабушка, которая любит мальчиков всем сердцем.

"Аркадий чемпион ОАЭ по каратэ! Выиграл кубок! Я очень горжусь тобой, наш дорогой!" — написала вдова Валентина Юдашкина и показала фото.

В комментариях к ней присоединились торжествующие поклонники.

"Растут настоящие мужики! Аркаша и Толя, молодцы! Первые большие победы! Пусть их будет очень много! Так держать! Аркаша, сегодня все поздравляют тебя! Ты подарил большую радость своим родным! Это счастье иметь такого сына и внука! Аркадий!" — такое теплое и позитивное послание для внука получила Марина Юдашкина в Telegram.