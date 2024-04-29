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Как наши эмоции и психологическое состояние влияют на здоровье организма

Как наши эмоции и психологическое состояние влияют на здоровье организма
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Шутка о том, что все болезни от нервов, вовсе не шутка.

Официальная медицина признает психосоматическими уже множество самых разных заболеваний. То есть, болезни тела могут быть напрямую обусловленными психикой. Какова взаимосвязь между эмоциями и соматикой “Дни.ру” рассказала психолог, психосоматолог, спикер международного уровня и тренер по работе с подсознанием Елена Фесик.

Болезнь задушенного крика

Каких-то эмоций мы боимся, какие-то считаем запретными, какие-то – просто не умеем выражать. И все это мы “отрабатываем” телом, это и есть психосоматика.

Одним из первых заболеваний, которое было отнесено к психосоматическим, стала бронхиальная астма. Как правило, речь идет о болезни, которая проявляет себя уже в раннем детском возрасте. Медики и психосоматологи иногда называют ее “болезнью задушенного крика”, потому что страдающие астмой младенцы боятся кричать и плакать, давят в себе крик и плач.

Почему уже в таком возрасте ребенок может испытывать “удушающий” страх? Версий несколько. Маленький ребенок в эмоциональном плане очень тесно связан с матерью, от него зависит все в его жизни. И он это инстинктивно чувствует. При этом у малыша может быть очень тревожная, излишне опекающая мама. И своим криком он боится ее напугать. Мама может быть агрессивная, злая на мир – и он боится вызвать ее гнев.

А бывают мамы настолько холодные и равнодушные, что крик младенец душит в себе не столько от страха, сколько от безысходности: кричи – не кричи, мама все равно не подойдет. Если же астма впервые проявляется во взрослом возрасте, родители тут уже ни при чем. Стоит задуматься о том, в чем и почему вы себя “душите”, замалчиваете какие-то важные вещи.

Болезненные связи

Конечно, далеко не всегда невыраженные, непрожитые, неотреагированные эмоции или непростые психологические ситуации приводят к болезни. Но к неприятным физиологическим реакциям – почти всегда. К примеру, телесно-ориентированные психотерапевты часто говорят о мышечных зажимах, которые вызваны именно нашим ментальным состоянием. Считаете, что тащите кого-то на своей шее или несете непосильную ношу — наверняка у вас зажаты мышцы в шейном или плечевом отделе. Постоянно боитесь “упасть в грязь лицом”, “сесть в лужу”, то есть, попасть в какое-то неприятное положение — могут возникнуть проблемы с ногами.

Фото: Елена Фесик

Помимо мышечных зажимов, свидетельствовать о неправильном, неэкологичном проживании каких-то эмоций могут и другие телесные сигналы. К примеру, если вы часто страдаете запорами и это не связано с питанием, вероятно, у вас есть привычка копить в себе плохое: обиды, горести, ревность, зависть. Если вы не умеете, не привыкли делиться своими переживаниями с близкими или психологом, тело может реагировать подобным образом.

Больные сахарным диабетом второго типа нередко отмечают, что сахар в крови у них растет не из-за того, что они нарушили диету и съели что-то запретное. Уровень сахара повышается на фоне стресса, сильных негативных переживаний. Попсиховали — и приходится пить таблетки.

Нейродермит — тоже психосоматическое заболевание. Но зачастую различные кожные реакции, похожие на аллергию, тоже провоцируются психологическими реакциями. Не переносите кого-то или что-то — начинаете чесаться. Уходит раздражающий вас фактор — высыпания и зуд прекращаются.

Сила слова

Существует спорная, но довольно интересная теория о том, что на состояние нашего здоровья влияют и так называемые эмоционально окрашенные слова, которые повторяются часто и в негативном контексте. “Глаза б мои не смотрели”, “Мне больно это видеть”, “Хочу развидеть это”, — конструкции, способные повлиять на качество нашего зрения. Тело как бы говорит: не хочешь видеть, тебе это дискомфортно — давай не будем. И постепенно под влиянием этой установки глаза начинают видеть хуже. Ведь смотрим мы не ими на самом деле, а мозгом. А мозг получил команду не смотреть.

Аналогичным образом могут повлиять на здоровье и другие словосочетания и предложения: “Ты разбиваешь мне сердце”, “Мое сердце этого не вынесет”, “Сердечная рана не заживает”, — понятно, что у дамы, которая говорит и мыслит такими словами, вовсе не случайными станут проблемы с сердцем. “Всю кровь из меня выпили”, “Выжали как лимон”, — эти установки могут подорвать работу кровеносной системы. А если вы часто употребляете выражения “с души воротит” или “надоело до тошноты”, вполне вероятны сбои в работе желудочно-кишечного тракта.

Конечно, далеко не все болезни и неприятные состояния зависят от наших эмоций, состояний и слов. Но, если вам кажется, что физических причин нет, а недомогание есть, стоит задуматься о том, что вы говорите, чувствуете и как себя ведете. Вполне возможно, изменение эмоционального фона, поведения и речи станут первыми шагами на пути к выздоровлению.

ДНИ в Telegram

29 апреля 2024, 06:42
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