Морщины вокруг глаз: 3 эффективных метода борьбы

Зона вокруг глаз на лице требует особого ухода. О средствах борьбы с морщинами в этой области "Дни.ру" рассказала химик-косметолог и основатель бренда Roz Mary Наталья Ткаченко.

Область вокруг глаз является наиболее уязвимой частью нашего лица. Именно здесь кожа стареет в первую очередь, выдавая возрастные изменения. Это объясняется несколькими факторами: кожа здесь более тонкая, содержание коллагена и жировых клеток снижено. К тому же, производство кожного жира сальными железами здесь уменьшено, что снижает естественную защиту кожи. Близость кровеносных сосудов также способствует склонности к отекам. Активная мимика, как правило, приводит к образованию морщин в этой зоне.



Возле глаз могут формироваться три разновидности морщин, каждая из которых имеет свои особенности и требует индивидуального метода борьбы.

Морщины от недостатка влаги возникают вследствие ослабления защитных функций липидного слоя кожи и дефицита увлажнения. "Гусиные лапки" появляются из-за интенсивной работы мышц вокруг глаз, отвечающих за мимику. Морщины-складки образуются в результате уменьшения производства коллагена и снижения эластичности кожи.

Для борьбы с первым типом морщин эффективны церамиды, ключевые элементы липидного барьера кожи. И комплекс увлажнителей разной молекулярной массы для каскадного увлажнения во всей толще эпидермиса. Лучше всего с этой функцией справляются гиалуроновая кислота ( в идеале если это смесь высоко– средне– и низко-молекулярной массы), эктоин, аминокислоты, мочевина, коллаген и эластин.



Для борьбы с мимическими морщинами рекомендуются миорелаксирующие пептиды. Их действие схоже с ботоксом, но гораздо более мягкое и безопасное. Для достижения видимого результата их следует применять в течение как минимум 1-2 месяцев, так как эффект кумулятивный.

Один из наиболее известных миорелаксирующих пептидов – это Аргирелин (или Ацетил-гексапептид-8). Когда кожа теряет свою плотность, полезны пептиды, стимулирующие производство коллагена. Существует множество таких пептидов, однако специально для зоны вокруг глаз разработан Айсерил (Ацетил-тетрапептид-5), который не только способствует синтезу коллагена и укреплению кожи, но и укрепляет сосуды, снижая отеки в этой чувствительной области.



Чаще всего все типы морщинок могут сочетаться на одном лице, поэтому в идеале отдавать предпочтение не какому-то одному компоненту, а крему для области вокруг глаз, где церамиды, увлажнители и пептиды сочетаются вместе.