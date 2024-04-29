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Морщины вокруг глаз: 3 эффективных метода борьбы

Морщины вокруг глаз: 3 эффективных метода борьбы
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Зона вокруг глаз на лице требует особого ухода. О средствах борьбы с морщинами в этой области "Дни.ру" рассказала химик-косметолог и основатель бренда Roz Mary Наталья Ткаченко.

Область вокруг глаз является наиболее уязвимой частью нашего лица. Именно здесь кожа стареет в первую очередь, выдавая возрастные изменения. Это объясняется несколькими факторами: кожа здесь более тонкая, содержание коллагена и жировых клеток снижено. К тому же, производство кожного жира сальными железами здесь уменьшено, что снижает естественную защиту кожи. Близость кровеносных сосудов также способствует склонности к отекам. Активная мимика, как правило, приводит к образованию морщин в этой зоне.

Наталья Ткаченко. Фото: пресс-служба

Возле глаз могут формироваться три разновидности морщин, каждая из которых имеет свои особенности и требует индивидуального метода борьбы.

  1. Морщины от недостатка влаги возникают вследствие ослабления защитных функций липидного слоя кожи и дефицита увлажнения.

  2. "Гусиные лапки" появляются из-за интенсивной работы мышц вокруг глаз, отвечающих за мимику.

  3. Морщины-складки образуются в результате уменьшения производства коллагена и снижения эластичности кожи.

Для борьбы с первым типом морщин эффективны церамиды, ключевые элементы липидного барьера кожи. И комплекс увлажнителей разной молекулярной массы для каскадного увлажнения во всей толще эпидермиса. Лучше всего с этой функцией справляются гиалуроновая кислота ( в идеале если это смесь высоко– средне– и низко-молекулярной массы), эктоин, аминокислоты, мочевина, коллаген и эластин.

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

Для борьбы с мимическими морщинами рекомендуются миорелаксирующие пептиды. Их действие схоже с ботоксом, но гораздо более мягкое и безопасное. Для достижения видимого результата их следует применять в течение как минимум 1-2 месяцев, так как эффект кумулятивный.

Один из наиболее известных миорелаксирующих пептидов – это Аргирелин (или Ацетил-гексапептид-8). Когда кожа теряет свою плотность, полезны пептиды, стимулирующие производство коллагена. Существует множество таких пептидов, однако специально для зоны вокруг глаз разработан Айсерил (Ацетил-тетрапептид-5), который не только способствует синтезу коллагена и укреплению кожи, но и укрепляет сосуды, снижая отеки в этой чувствительной области.

Чаще всего все типы морщинок могут сочетаться на одном лице, поэтому в идеале отдавать предпочтение не какому-то одному компоненту, а крему для области вокруг глаз, где церамиды, увлажнители и пептиды сочетаются вместе.

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