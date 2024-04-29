Туризм для активного отдыха: велопоездки, походы, водные виды спорта

Если вам хочется отправиться в путешествие и провести отдых активно, можно заняться велопоездками, пешими походами и водными видами спорта.



Эксперт в области туризма, основательница туристического агентства Skazka Travel Concierge Анастасия Созинова вместе с "Дни.ру" делится популярными маршрутами и рекомендациями для туристов.

Велопоездки

Чтобы такое путешествие прошло безопасно, необходимо иметь сопровождение и машину с поддержкой, которая двигается по маршруту вместе со всеми участниками тура. Безопасный маршрут составляется исходя из уровня подготовки команды.

Есть несколько отработанных веломаршрутов, на которые стоит обратить внимание:

Валле-де-ла-Марне, Франция — насладитесь пейзажами региона Шампань, узнайте о местной культуре, отведайте кухню, посетите винодельни и загородные замки;

Байкал, Россия — веломаршрут построен вдоль самого глубокого озера в мире, что позволит насладиться его красотой и окружающей природой;

Алгарве, Португалия — вы можете увидеть природу Южного побережья Португалии, пляжи, скалы, рыбацкие деревни;

Тоскана, Италия — этот холмистый регион поразит своей красотой, здесь есть винодельни, виноградники.

Вы можете выбрать один из популярных маршрутов, который полюбился многим путешественникам.

Походы

Чтобы организовать безопасный трекинг и подготовиться к пешему походу, нужно выбрать интересный маршрут по уровню вашей подготовки и предпочтениям.

Вы можете обратиться к тревел экспертам, которые помогут забронировать жилье, арендовать оборудование, найти гидов, транспорт и взять на себя другие организационные вопросы. Если во время путешествия у вас возникнут травмы, изменятся планы, что-то потеряется, туристический эксперт окажет поддержку и предоставит помощь.

Главное условие — иметь спортивную страховку. В такое путешествие лучше отправляться не в одиночку, а с командой. Вы можете собрать группу или найти попутчиков. Но даже если вы не смогли найти их, можно попросить распределить вас в уже сформированную группу.

В пути вам помогут приложения:

трекинг маршрутов;

прогноз погоды;

карты;

вызов помощи в экстренных ситуациях.

Заранее загрузите их на смартфон и убедитесь, что они работают. Также здраво оценивайте ваши физические возможности, не стоит преодолевать сложные участки без хорошей подготовки.

Водные виды спорта

Если вас привлекают водные виды спорта, можно отправиться в следующие страны:

Таиланд — сюда приезжают туристы, которые хотят заняться подводным плаванием, дайвингом, отправиться в экскурсию на каяках;

Мальдивы — отличное место для занятий на воде, в резортах можно найти много вариантов активностей;

Греция — на греческих островах большой выбор водных развлечений, есть виндсерфинг, водные мотоциклы, байдарки и другие активности;

Бали и Шри Ланка — сюда прилетают для серфинга, а мы можем поделиться контактами тренеров;

Турция — в некоторых регионах отлично развит яхтенный спорт.