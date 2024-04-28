"Люблю! Твоя": Гагарина публично обласкала молодого фаворита

За сердце певицы Полины Гагариной боролись многие: Петр Кислов, Дмитрий Исхаков... А в итоге всех обошел юнец – Богдан Шувалов. Смотрим и наслаждаемся!

Аккурат к майским праздникам завершился очередной сезон шоу "Голос" на Первом канале, где среди ведущих, коими стали Владимир Пресняков, Полина Гагарина, Zivert и Антон Беляев, шла открытая борьба в рамках зрительского голосования. С большим отрывом от коллег первенство завоевала Полина Гагарина с результатом в 32 процента. Ее признали лучшей среди всех коллег-наставников.

Но этим ее ликование не ограничилось. После скандального развода исполнительница хита "Обезоружена", кажется, определилась с идеальным типом мужчины.

Первый муж звезды Петр Кислов, как и второй супруг Дмитрий Исхаков, будучи кареглазыми мачо с брутальной щетиной, оказались вышвырнуты за борт любовной лодки. Полина Гагарина быстренько их отсеяла ради чего-то большего. Неужели она нашла, что искала? Фанаты торжествующе объявляют: в фавориты Полины Гагариной выбился голубоглазый и гладко выбритый паренек из Северной Столицы — Богдан Шувалов.

С юношей ее знакомство завязалось как раз-таки на шоу "Голос": 37-летняя Гагарина так активно курировала 27-летнего вокалиста, что симпатия к нему стала очевидной для зрителей.

Более того, Шувалов вышел в финал, где сразился с конкурентами. Всего в проекте у него было 47 противников, а главными стали трое: проживающие в России Георгий Русских и Алексей Сулима, и белорусская певунья Анастасия Садковская. Девушка уступила мужчинам, которые разделили между собой три места. И на шоу "Голос" по итогам голосования на вершину Олимпа взобрался любимчик Полины Гагариной — петербуржец Богдан.

"Мой голубоглазый победитель... Люблю и горжусь всем сердцем! Твоя Барби", — публично обласкала Полина Гагарина лидера гонки на Первом канале, добавив к словам эмодзи в виде сердечек.

Однако нельзя сказать, что своим проактивным флиртом она открыла Америку. Певица пошла уже по проторенной дорожке, протоптанной Примадонной всея Руси Аллой Пугачевой, которая пригрела на груди артиста на 27 лет моложе.

Но и Пугачева этим тоже прорыва не сделала. Истинным и бесспорным профи по "окучиванию" юнцов является царица народной песни Надежда Бабкина, которая однажды заметила Евгения Гора на конкурсе в Саратове и закрутила с ним роман вопреки 30-летней разнице в возрасте. И Алле Пугачевой, и Полине Гагариной у нее можно только поучиться!