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Воскресенье 28 апреля

06:10Сериальная реальность: какие профессии показывают на экране чаще всего 05:48"Люблю! Твоя": Гагарина публично обласкала молодого фаворита 03:363 правила, как избавиться от отеков лица 00:39Пенелопа Крус отмечает 50-летие: вспонинаем интересные факты жизни актрисы в ее юбилей 20:44Плющенко рассказал о перенесенной операции на позвоночнике 19:16Киркоров публично раскрыл причину длящегося конфликта с Успенской 18:06Заявлено об ухудшении отношений Пугачевой и Галкина*: Это уже чужие люди 16:10Умерла звезда сериала "Спасатели Малибу" Марла Адамс 14:51Воробьев предложил новые шаги в цифровой трансформации Подмосковья 14:49Тест: сможете отгадать советский фильм о свадьбе по кадру? 14:05Шествие трубачей и уроки танцев: что ждет посетителей парков Москвы в майские 12:48Москвичей предупредили о ливне с грозой 27 апреля 10:43Слезы. Сердце. Алла: россияне отказываются верить в уход Пугачевой 06:44За съемки фильма о Романе Костомарове взялся Сарик Андреасян 03:24Туриченко из "Иванушек International" сообщил, что о группе снимут сериал 00:2897 лет назад родился культовый советский актер Евгений Моргунов: вспоминаем нелегкую судьбу артиста 22:45Могила уже давно: вечно молодая Дружинина вдруг оказалась на кладбище 19:16Врач огласил диагноз жены Диброва на всю Россию: есть у 73% людей 18:14Воробьев объявил о начале строительства международного транспортного хаба в Подмосковье 17:02"Пробуждаются чувства": связавшаяся с Паниным Шпица поддалась искушению 14:34Тест для ценителей советских комедий: правильно ответят лишь заставшие СССР 14:30В Москве открылись сезонные ярмарки выходного дня – Собянин 13:46На честной фамилии – в список Forbes 13:17Певица Алсу рассказала, как ее дочь Микелла переживала травлю от зрителей шоу "Голос. Дети" 13:07Андрей Воробьев: Нарушителям противопожарного режима в лесах Подмосковья грозят штрафы 11:43Показавшая живот Боня принимает поздравление со второй беременностью: Уже не скрыть 10:01Появились новые данные о состоянии госпитализированного Ярмольника и его жены 09:37Ростовчане обратились к Путину с просьбой помочь остановить уничтожение Левобережной рощи 09:03Сделано заявление о создании семьи Киркоровым и Бузовой: В их картине мира любовь – навсегда 06:11Салат "Майский" по особому рецепту: соседи по даче выстроятся с тарелками 03:04"Голосуем!": 63-летняя Малышева показала бедра в трусиках 00:05Новоявленная звезда ТВ Люся Чеботина: кто она и откуда? 21:06Певица Жасмин: "В жизни нашей семьи появилось маленькое чудо" 19:25Что говорят в семье Маслякова после известия о тяжелой болезни у ведущего: последние новости 17:53Трудоголизм довел Бузову до больничной койки: что происходит с певицей? 15:53"Выгуливаю": дочь Заворотнюк сообщила о заботах в период болезни актрисы 12:10Тест: отгадайте фильмы СССР с весенними названиями по кадрам 11:58"Кубок Кремля – Гордость России!": результаты, эмоции и новые чемпионы 11:47Первый опыт Самбурской с "поцелуями" стал всеобщим достоянием: Ужасно! 11:14С 25 апреля стартует прием заявок на премию "Электронная Буква"-2024 10:45Губернатор Подмосковья сообщил, что в акции "День добрых дел" поучаствует более миллиона школьников 06:1072-летний Розенбаум рассказал, как сказочно разбогател на пивных забегаловках 03:28Эмбер Херд отпраздновала день рождения в одиночестве после громкого суда с Джонни Деппом 00:51Вечному холостяку Аль Пачино – 84 года: вспоминаем яркий путь легендарного актера 22:05"Вокалу никогда не училась": вот почему Успенская опозорилась на всю страну 18:55Найдена замена загремевшей в психушку Светлане Светличной 16:38Ксения Бородина обратилась к россиянкам с важным для всех заявлением 15:57Внезапная весть о состоянии 70-летнего Ярмольника вызвала резонанс 13:34Сложный тест на знание советских актеров: верно ответит только истинный знаток кино СССР 12:35Что происходит с певицей МакSим после тяжелой зависимости и когда она вернется на сцену
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"Люблю! Твоя": Гагарина публично обласкала молодого фаворита

"Люблю! Твоя": Гагарина публично обласкала молодого фаворита
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За сердце певицы Полины Гагариной боролись многие: Петр Кислов, Дмитрий Исхаков... А в итоге всех обошел юнец – Богдан Шувалов. Смотрим и наслаждаемся!

Аккурат к майским праздникам завершился очередной сезон шоу "Голос" на Первом канале, где среди ведущих, коими стали Владимир Пресняков, Полина Гагарина, Zivert и Антон Беляев, шла открытая борьба в рамках зрительского голосования. С большим отрывом от коллег первенство завоевала Полина Гагарина с результатом в 32 процента. Ее признали лучшей среди всех коллег-наставников.

Но этим ее ликование не ограничилось. После скандального развода исполнительница хита "Обезоружена", кажется, определилась с идеальным типом мужчины.

Первый муж звезды Петр Кислов, как и второй супруг Дмитрий Исхаков, будучи кареглазыми мачо с брутальной щетиной, оказались вышвырнуты за борт любовной лодки. Полина Гагарина быстренько их отсеяла ради чего-то большего. Неужели она нашла, что искала? Фанаты торжествующе объявляют: в фавориты Полины Гагариной выбился голубоглазый и гладко выбритый паренек из Северной Столицы — Богдан Шувалов.

С юношей ее знакомство завязалось как раз-таки на шоу "Голос": 37-летняя Гагарина так активно курировала 27-летнего вокалиста, что симпатия к нему стала очевидной для зрителей.

Более того, Шувалов вышел в финал, где сразился с конкурентами. Всего в проекте у него было 47 противников, а главными стали трое: проживающие в России Георгий Русских и Алексей Сулима, и белорусская певунья Анастасия Садковская. Девушка уступила мужчинам, которые разделили между собой три места. И на шоу "Голос" по итогам голосования на вершину Олимпа взобрался любимчик Полины Гагариной — петербуржец Богдан.

"Мой голубоглазый победитель... Люблю и горжусь всем сердцем! Твоя Барби", — публично обласкала Полина Гагарина лидера гонки на Первом канале, добавив к словам эмодзи в виде сердечек.

Однако нельзя сказать, что своим проактивным флиртом она открыла Америку. Певица пошла уже по проторенной дорожке, протоптанной Примадонной всея Руси Аллой Пугачевой, которая пригрела на груди артиста на 27 лет моложе.

Но и Пугачева этим тоже прорыва не сделала. Истинным и бесспорным профи по "окучиванию" юнцов является царица народной песни Надежда Бабкина, которая однажды заметила Евгения Гора на конкурсе в Саратове и закрутила с ним роман вопреки 30-летней разнице в возрасте. И Алле Пугачевой, и Полине Гагариной у нее можно только поучиться!

ДНИ в Telegram

28 апреля 2024, 05:48
Коллаж: Дни.ру. Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
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Фоторепортаж

Гагарина в неизменном мини и Самбурская в образе куклы: в чем звезды появились на премии RU.TV

Фото: пресс-служба

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