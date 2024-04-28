Пенелопа Крус отмечает 50-летие: вспонинаем интересные факты жизни актрисы в ее юбилей

Пенелопа Крус, которая сегодня отмечает юбилейный 50-й день рождения, является известной актрисой с богатой и интересной жизнью. Вспоминаем самые удивительные факты из ее биографии.



Пенелопа Крус, которая сегодня отмечает юбилейный 50-й день рождения, является известной актрисой с богатой и интересной жизнью. Вспоминаем самые удивительные факты из ее биографии.

1. Родители назвали ее в честь испанской песни о Пенелопе, верной супруге царя Итаки Одиссея. Это стало вдохновением для будущей актрисы.

2. С четырех лет Пенелопа занималась балетом. Это стало ее страстью, и танцевальные навыки помогли ей в дальнейшей карьере актрисы.

3. Ее детство прошло в парикмахерской, где ее мать работала парикмахером, а отец был торговцем и автомехаником.

4. Пенелопа дебютировала в кино в 16 лет, начиная свою карьеру как актриса с раннего возраста.

5. Актриса стала вегетарианкой после съемок фильма "Неукротимые сердца", где ей пришлось съедать мясо.

6. Пенелопа говорит на четырех языках, что открывает для нее много возможностей в работе и общении.

7. Она стала первой испанской актрисой, получившей "Оскар", за свою роль в фильме "Вики Кристина Барселона".

8. Пенелопа познакомилась со своим мужем Хавьером Бардемом на съемочной площадке, их любовь и брак стали одним из символов Голливуда.

9. Она является музой известного режиссера Педро Альмодовара и снялась во многих его фильмах.

10. Пенелопа предпочитает вести закрытый образ жизни, не позволяя скандалам или слухам повлиять на свою карьеру и личную жизнь.

11. Она является амбассадором косметического бренда Lancôme с 2010 года, представляя его продукты и становясь лицом компании.