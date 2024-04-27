Заявлено об ухудшении отношений Пугачевой и Галкина*: Это уже чужие люди

Недавние появления Аллы Пугачевой и Максима Галкина* в социальных сетях вызывают все больше вопросов у поклонников. Многие отмечают отсутствие былой теплоты и искры во взглядах супругов, а также тот факт, что Примадонна отметила свой юбилей без мужа.



Таролог Марианна Абравитова подтвердила опасения общественности. По ее мнению, супруги находятся на грани развода.



"Внутри они уже чужие люди, озлобленные, даже с ненавистью друг к другу", – утверждает Абравитова. Специалист считает, что их отношения охладели после эмоционального отъезда за границу, когда Пугачева активно выступала против России и россиян.

В настоящий момент, когда страсти улеглись, Пугачева переоценила ситуацию и возложила вину за сложившуюся ситуацию на Галкина*. Перед певицей встал сложный выбор: остаться в России, отстранив мужа от детей, или уехать с ним. Она выбрала второе.

"Сейчас, когда они там пожили, поездили и увидели, как разворачиваются события, Алла Пугачева поняла, что оказалась в проигравших. И ей очень неприятно оказаться в таком положении", – объясняет Абравитова.

"Для нее это непривычно, поэтому ей нужно было найти виноватого, и этим человеком стал Галкин*. Между ними начались скандалы и обвинения", – продолжает таролог. Абравитова прогнозирует, что отношения супругов будут только ухудшаться. По ее мнению, они потеряли всякое уважение друг к другу, и в конечном итоге их брак обречен.

Предсказания Абравитовой перекликаются с мнением других экспертов, которые также отмечают глубокий кризис в отношениях Пугачевой и Галкина*. Некоторые источники утверждают, что пара уже серьезно подумывает о разводе и разделении имущества.

По словам Абравитовой, на данный момент Пугачева "задыхается" в их браке и только ждет удобного момента для его расторжения. Однако Галкин* еще не готов отпустить ее.

Пока официальных подтверждений слухов о разводе нет, но поведение супругов говорит о том, что их брак находится на грани краха. Только время покажет, смогут ли Пугачева и Галкин* преодолеть кризис или их пути разойдутся навсегда.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.





