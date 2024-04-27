Заявлено об ухудшении отношений Пугачевой и Галкина*: Это уже чужие люди

Таролог Марианна Абравитова подтвердила опасения общественности. По ее мнению, супруги находятся на грани развода.
"Внутри они уже чужие люди, озлобленные, даже с ненавистью друг к другу", – утверждает Абравитова. Специалист считает, что их отношения охладели после эмоционального отъезда за границу, когда Пугачева активно выступала против России и россиян.
В настоящий момент, когда страсти улеглись, Пугачева переоценила ситуацию и возложила вину за сложившуюся ситуацию на Галкина*. Перед певицей встал сложный выбор: остаться в России, отстранив мужа от детей, или уехать с ним. Она выбрала второе.
"Сейчас, когда они там пожили, поездили и увидели, как разворачиваются события, Алла Пугачева поняла, что оказалась в проигравших. И ей очень неприятно оказаться в таком положении", – объясняет Абравитова.
"Для нее это непривычно, поэтому ей нужно было найти виноватого, и этим человеком стал Галкин*. Между ними начались скандалы и обвинения", – продолжает таролог. Абравитова прогнозирует, что отношения супругов будут только ухудшаться. По ее мнению, они потеряли всякое уважение друг к другу, и в конечном итоге их брак обречен.
Предсказания Абравитовой перекликаются с мнением других экспертов, которые также отмечают глубокий кризис в отношениях Пугачевой и Галкина*. Некоторые источники утверждают, что пара уже серьезно подумывает о разводе и разделении имущества.
По словам Абравитовой, на данный момент Пугачева "задыхается" в их браке и только ждет удобного момента для его расторжения. Однако Галкин* еще не готов отпустить ее.
Пока официальных подтверждений слухов о разводе нет, но поведение супругов говорит о том, что их брак находится на грани краха. Только время покажет, смогут ли Пугачева и Галкин* преодолеть кризис или их пути разойдутся навсегда.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.