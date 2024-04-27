Слезы. Сердце. Алла: россияне отказываются верить в уход Пугачевой

Внезапное оповещение Кристины Орбакайте встрепенуло души преданных поклонников. Плачут женщины. Плачут мужчины.

В последние дни апреля 2024 года певица Кристина Орбакайте обратилась к народу с трогательной публикацией: вышло видео с обновленной акустической версией песни "Обещание". Оригинальную версию старшая дочь Аллы Пугачевой выпустила в 2001 году.

В комментариях к ролику поклонники признались, что увидели не только Кристину Орбакайте, но и ее мать, которая давно покинула российскую эстраду. Россияне отказываются верить в уход Пугачевой со сцены — находят индивидуальные черты Примадонны в ее дочери.

"Руки Аллы.... все больше становится похожа на маму... удивительно", – написал неавторизованный пользователь.

"Голос как у ее мамы", — написал пользователь с именем @AndreyMagnit.

Между тем основная часть зрителей сконцентрировалась на самой композиции. Ей посвящено большинство откликов к видео.

"Кристина бриллиант. Восхищаюсь. Спасибо за талант, красоту, эмоции. Вы супер", — написал другой анонимный комментатор.

"Кристина умница, все 4 минуты проплакал… Как же эта песня звучит по-новому… спустя лет 30… Аж сердце заболело… И кто скажет, что Кристина не умеет петь или безголосая? Вы просто не были на ее концертах, а я с 2005 года хожу на сольники..." — написал мужчина с ником @Love1Boat.

"Смотрю на это и слезы наворачиваются... уходит эпоха..." — отреагировал неизвестный комментатор.

"Смотрю на эти шедевры и на количество ваших подписчиков, и складывается ощущение, что я нашел какой-то бриллиант, о котором никто не знает) С одной стороны хочется, чтоб больше людей вас слушало, а с другой стороны боюсь что большая аудитория может что-то испортить)", — отреагировал человек с логином @booboobooboom.

"Исполнение этой песни в 2001 году и сейчас – это как небо и земля!" — написал еще один неизвестный поклонник Кристины Орбакайте.

Напомним, в отличие от своей дочери, недавно Алла Пугачева выпустила собственный альбом из архивных и новых песен в количестве 20. Это первый релиз Пугачевой за последние 16 лет.